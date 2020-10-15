Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'de son 24 saatte 1693 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 66 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 116 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 1693 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 66 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1311 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 299 bin 679'a çıktı.

Toplam test sayısı 12 milyon 77 bin 773'e ulaştı. Hasta sayısı 342 bin 143, vefat sayısı 9 bin 80, ağır hasta sayısı 1408, aktif hasta sayısı 33 bin 384 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,9, yatak doluluk oranı yüzde 48,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,7, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,4 olarak kayıtlara geçti.

"Kazanan biz olacağız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, toplam 12 milyondan fazla test yapıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 1693 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız durağan seyrine devam ediyor. Filyasyon, izolasyon eksiksiz devam ediyor. Hasta sayısını tedbirlere birlikte uyarak azaltabiliriz. Kazanan biz olacağız."

Tarihi Mısır Çarşısı'nda Kovid-19 denetimi

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında Fatih'teki tarihi Mısır Çarşısı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı.??

Fatih İlçe Sağlık Müdürü Melek Nur Aslan ile zabıta ve polis ekiplerinin katıldığı denetimde, çarşı esnafına ve çarşıya gelen ziyaretçilere sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesi yönünde uyarılar yapıldı.

TİKA'dan Kuzey Makedonya'daki anaokullarına destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Makedonya'daki anaokullarına Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 150 dezenfektan standı ve 100 temassız ateş ölçer desteğinde bulundu.

Ülke genelinde yarın Kovid-19 denetimi yapılacak

İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 denetimlerine ilişkin 81 il valiliğine genelge gönderildiğini bildirdi.

Buna göre, yarın tüm il ve ilçelerde, vali, kaymakam, belediye başkanı, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarı, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk görevlilerinin (zabıta, özel güvenlik gibi) katılımıyla oluşturulan ekipler tarafından "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetim yapılacak.

Denetimler, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu başta şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile lokanta, kafe, restoranlar olmak üzere, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, nikah merasimi şeklinde yapılan düğün törenleri, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, otogarlar, taksiler ve durakları, park/piknik alanları, lunapark/tematik parklar ve bilumum yaşam alanlarını (plajlar, cadde ve sokaklar gibi) kapsayacak şekilde planlanacak.

Dünya el yıkama günü

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, doğru el yıkamayla bulaşıcı hastalıkların en az üçte birini önlemenin mümkün olduğunu belirtti.

Yorulmaz, "Dünya El Yıkama Günü" dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgınla birlikte el yıkamanın öneminin daha fazla anlaşıldığını söyledi.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de el yıkama konusunda sorunlar bulunduğunu dile getiren Yorulmaz, el yıkamanın bulaşıcı hastalıklardan korunmada son derece önemli olduğunu ifade etti.

ATO Başkanı Baran: "Kovid-19'un ticari hayata etkileri devam ediyor"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüs salgının ticari hayata etkilerinin devam ettiğini belirterek, "Sıkıntı yaşayan sektörlerin ekim, kasım ve aralık aylarına ertelenen yükümlülüklerine yapılandırma ve 2021'den itibaren başlayacak şekilde taksitlendirme imkanı sağlanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

KDV alacaklarının iadesinin reel sektörün kaynak ihtiyacını karşılayacağına işaret eden Baran, tıbbi cihaz sektörünün kamu ve üniversite hastanelerinden alacaklarının tahsilinin de önem taşıdığını bildirdi.

Baran, kamunun özel sektörün faaliyet gösterdiği alanlara dahil olup ticari işletmelerle rekabete giriştiğini ifade ederek, bu konuda yapılan faaliyetlerin devletin regülatörlük görevine uygun olmadığını kaydetti.