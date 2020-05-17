Viyana?daki Türk işletmeden üniversite öğrencilerine ücretsiz dondurma - Son Dakika

Viyana?daki Türk işletmeden üniversite öğrencilerine ücretsiz dondurma

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dondurma işletmeciliği yapan Türk iş kadını Hanım Türkmen, koronavirüs (COVİD-19) salgını nedeniyle üniversite öğrencileri için başlattığı destek kampanyasında, Ramazan ayı boyunca öğrencilere ücretsiz dondurma veriyor.

Viyana?daki Türk işletmeden üniversite öğrencilerine ücretsiz dondurma, System.String[]

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dondurma işletmeciliği yapan Türk iş kadını Hanım Türkmen, koronavirüs (COVİD-19) salgını nedeniyle üniversite öğrencileri için başlattığı destek kampanyasında, Ramazan ayı boyunca öğrencilere ücretsiz dondurma veriyor.

Başkent Viyana'da organik dondurma üretim tesisi ve iki şubesi bulanan Türk iş kadını Hanım Türkmen, koronavirüs salgını nedeniyle ülkelerine dönemeyen üniversite öğrencilerine ücretsiz dondurma veriyor. Koronavirüs nedeniyle işsiz kalan 4 üniversite öğrencisini de kendi iş yerinde istihdam eden Türkmen, özellikle Erasmus programı kapsamında Türkiye'den Avusturya'ya gelen öğrencileri istihdam ettiğini söyledi.

Avusturya'da koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında işletmesinin yaklaşık 1,5 ay kapalı kaldığını dile getiren Hanım Türkmen, hükümetin aldığı normalleşme adımları kapsamında yeniden iş başı yaptı. Bu süreçte birçok firma kapanırken birçok kişinin de işsiz kaldığını hatırlatan Türkmen, iş yerini yeniden açmanın mutluluğunu yaşıyor.

TÜRKİYE'DEN GELEN ÖĞRENCİLER MAĞDUR

Koronavirüs salgınında mağdur olan üniversite öğrencileri için destek kampanyası başlattığını belirten Türkmen şunları kaydetti; '1,5 aydır koronavirüsten nedeniyle işletmemiz kapalıydı. Bizler gibi birçok firma ve başka insanlar gerçekten çok mağdur oldular. Ama burada daha da önemli Türkiye'den gelen öğrencilerimiz gerçekten mağdur durumdalar. Bizde kendi imkanlarımız doğrultusunda onlar için bir şeyler yapmak istedik ve onlara dondurma sunmak istedik. Ramazan ayı boyunca öğrencilerimiz buraya gelip ücretsiz dondurmalarını alıyorlar. Bende kendimce bir şeyler yapmak istedim ve öğrencilerimizin içerisinden 4 Türk öğrenci arkadaşımızla anlaştık. Bizimle birlikte çalışmaya başladılar. Öğrencilerle birlikte burada birçok kişi mağdur durumdalar.' diye konuştu.

Türkmen'in istihdam sağladığı üniversite öğrencisi Nilay Peker Viyana Teknik Üniversitesinde mimarlık bölümünde okuyor. Öğrencilik hayatında sürekli çalıştığını kaydeden Peker, koronavirüs sebebiyle birçok işyerinin kapanması nedeniyle kendi alanında iş bulamadığını dile getirdi.

DÜKKANIN KAPILARINI BİZE AÇTI

Peker, 'Böyle bir zamanda, böyle bir kriz döneminde Hanım abla bize, Türkiye'den gelen öğrencilere gerçekten büyük bir yardımda bulunup, dükkanının kapılarını bizlere de açtı. Hem ramazan ayı boyunca bizlere ücretsiz dondurmasıyla beraber hem de iş imkanı sağladı. gerçekten ne kadar teşekkür etsek az. Çünkü, koronadan sadece Avusturya değil aynı zamanda dünyanın bir çok ülkesi işsizlik anlamında etkilendi. Tabi bende bir öğrenci olarak, üstelik bu ülkede yabancı bir vatandaş olarak iş bulmak benim için çok daha zorlaştı. Hanım abla bize gerçekten çok büyük bir iyilik yaptı. Ne kadar teşekkür etsek az olur. Bize iş imkanı sağladı ve ayrıca bir aile müessesi gibi kollarını açtı ve her konuda da bize destek oluyor' dedi.


Viyana, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 01:19 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Viyana?daki Türk işletmeden üniversite öğrencilerine ücretsiz dondurma - Son Dakika Dünya

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