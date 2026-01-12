Yağışlı hava ülkeyi esir aldı! Çok sayıda kentte eğitime kar arası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Yağışlı hava ülkeyi esir aldı! Çok sayıda kentte eğitime kar arası

Haberin Videosunu İzleyin
Yağışlı hava ülkeyi esir aldı! Çok sayıda kentte eğitime kar arası
12.01.2026 19:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yağışlı hava ülkeyi esir aldı! Çok sayıda kentte eğitime kar arası
Haber Videosu

Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girerken; çok sayıda kentte eğitime ara verilmesi kararı alındı. Tunceli'de kent genelinde, Kahramanmaraş, Batman, Ordu, Kırklareli ve Adıyaman'ın bazı ilçelerinde eğitime ara verildi.

Türkiye'de etkisini göstermeye devam eden yoğun kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle okullardan tatil haberleri gelmeye başladı.

İŞTE EĞİTİME ARA VERİLEN İLLER

Meteoroloji'den gelen hava raporuna göre birçok ilde kar yağışı sürmeye devam ederken, bazı kentlerde 13 Ocak Salı günü eğitime ara verildi.

Yağışlı hava ülkeyi esir aldı! Çok sayıda kentte eğitime kar arası

TUNCELİ

Tunceli'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle dün eğitime 2 gün süreyle ara verildiği açıklanmıştı. Tunceli Valiliği'nin aldığı eğitime ara kararı 13 Ocak Salı günü de devam edecek.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi. Açıklamada 13 Ocak Salı günü il genelinde eğitim öğretime devam edileceği, ancak bazı bölgelerde olumsuz hava şartları nedeniyle okulların tatil edildiği belirtildi.

Bu çerçevede Andırın, Çağlayancerit, Elbistan, Ekinözü, Göksun ve Nurhak ilçelerindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği duyuruldu. Açıklamanın devamında ise Türkoğlu ilçesine bağlı Murat Çakıroğlu İlkokulu Ortaokulu'nda, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Baydemirli, Çatmayayl, Ağabeyli, Kemalli, Başdervişli, Budaklı, Beşenli'de, Pazarcık ilçesine bağlı Nacar, Sakarkaya, Göynük, Gücük, Tetirlik, Yumaklıcerit ile Onikişubat ilçesine bağlı Tekir, Ilıca, Suluyayla ve Döngele mahallelerinin tamamında, Kürtül ve Kalekaya mahallelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda salı günü için okulların tatil edildiği ifade edildi.

Yağışlı hava ülkeyi esir aldı! Çok sayıda kentte eğitime kar arası

BATMAN

Batman'ın Sason ilçesinde beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Sason Kaymakamı Furkan Başar, ilçe genelinde bu geceden itibaren etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 13 Ocak Salı günü tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Kaymakam Başar ayrıca, aynı gün engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağını duyurdu.

Yağışlı hava ülkeyi esir aldı! Çok sayıda kentte eğitime kar arası

ORDU

Ordu'nun bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitim yapılmayacak. Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ünye ilçelerindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile halk eğitimi merkezlerinde 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş veya anasınıfına devam eden annelerin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Yağışlı hava ülkeyi esir aldı! Çok sayıda kentte eğitime kar arası

KIRKLARELİ

Kırklareli'nin Vize ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın da ara verildi. Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve buna bağlı olarak oluşabilecek buzlanma nedeniyle 13 Ocak Salı günü taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

ADIYAMAN

Adıyaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçe ve köylerde eğitime 1 gün ara verildi. Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kar yağışının etkisini sürdürmesi ve muhtemel olumsuzluklara karşı Sincik, Gerger ve Çelikhan ilçelerinin genelinde, ayrıca merkeze bağlı Kaşköy, Koçali, Dağ Kuyucak, Yazıbaşı, Ağikan, Olgunlar, Bozatlı ve Ağıllı köylerinde 13 Ocak Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada söz konusu ilçe ve köylerde kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Çağlayancerit, Kahramanmaraş, Hava Durumu, Kırklareli, Gürgentepe, Çatalpınar, Mesudiye, Elbistan, Çaybaşı, Aybastı, Ekinözü, Andırın, Tunceli, Türkiye, Korgan, İkizce, Gölköy, Batman, Nurhak, Göksun, Eğitim, Yaşam, Kumru, Çamaş, Akkuş, Sason, Vize, Ünye, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yağışlı hava ülkeyi esir aldı! Çok sayıda kentte eğitime kar arası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sancaktepe’de film gibi kurtarma: Kuş beslemek için çıktıkları çatıda mahsur kaldılar Sancaktepe'de film gibi kurtarma: Kuş beslemek için çıktıkları çatıda mahsur kaldılar
Faciadan dönüldü İçinde yolcu olan otobüs binaya çarptı Faciadan dönüldü! İçinde yolcu olan otobüs binaya çarptı
WSJ raporu ICE polislerinin şiddet karnesini ifşa etti WSJ raporu ICE polislerinin şiddet karnesini ifşa etti
Silahla yaralayıp kaçtılar Polisler peşlerine düştü Silahla yaralayıp kaçtılar! Polisler peşlerine düştü
Güne damga vuran açıklama: Galatasaray oyuncumuz için bize teklif yapmadan onu İstanbul’a götürdü Güne damga vuran açıklama: Galatasaray oyuncumuz için bize teklif yapmadan onu İstanbul'a götürdü
Mezarlığın altından hazine fışkırdı Üzerinde Samsun yazıyor Mezarlığın altından hazine fışkırdı! Üzerinde Samsun yazıyor
Manchester United’a FA Cup’ta şok 44 yıl sonra bir ilk gerçekleşti Manchester United'a FA Cup'ta şok! 44 yıl sonra bir ilk gerçekleşti
Herkes aynı yorumu yapıyor Binlerce beğeni alan fotoğraf Herkes aynı yorumu yapıyor! Binlerce beğeni alan fotoğraf
Uzatmalarda tam 3 gol El Clasico’yu kazanan Barcelona Süper Kupa’nın sahibi Uzatmalarda tam 3 gol! El Clasico'yu kazanan Barcelona Süper Kupa'nın sahibi
Hadise’nin İran paylaşımı tartışma yarattı: Fulya Öztürk’ten Gazze hatırlatması Hadise'nin İran paylaşımı tartışma yarattı: Fulya Öztürk'ten Gazze hatırlatması
Bina yöneticisinin feci sonu Kontrol etmek için çıktı, canından oldu Bina yöneticisinin feci sonu! Kontrol etmek için çıktı, canından oldu
Ters yöne giren araç dehşet saçtı Ters yöne giren araç dehşet saçtı
Raylarda mahsur kalan dolmuşa tren çarptı Raylarda mahsur kalan dolmuşa tren çarptı
Sağanak hayatını felç etti Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı Sağanak hayatını felç etti! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538’e yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi

19:52
Yılın ilk çalımı Fenerbahçe’den Galatasaray’ın İstanbul’a getirdiği Can Armando’nun menajeriyle görüşme
Yılın ilk çalımı! Fenerbahçe'den Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği Can Armando'nun menajeriyle görüşme
19:26
Beşiktaş, David Jurasek’in sözleşmesini feshetti
Beşiktaş, David Jurasek'in sözleşmesini feshetti
19:01
Beşiktaş’ta anlaşma tamam Savunmaya dinamo geliyor
Beşiktaş'ta anlaşma tamam! Savunmaya dinamo geliyor
18:43
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama
18:24
Transferde dev derbi Galatasaray ve Fenerbahçe aynı yıldız ismin peşine düştü
Transferde dev derbi! Galatasaray ve Fenerbahçe aynı yıldız ismin peşine düştü
17:46
AK Partili Çelik’ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir
AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir
17:29
Yolun ortasında acımadan vurdular İşte dehşet anları
Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları
17:15
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
17:02
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı’na Hacıosmanoğlu’nun giydiği forma damga vurdu
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu
17:00
Galatasaray Onyedika’yı bitirdi Maaşı da belli bonservisi de
Galatasaray Onyedika'yı bitirdi! Maaşı da belli bonservisi de
16:42
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
16:40
Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı
Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı
16:12
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
15:19
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
15:05
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 20:40:00. #7.11#
SON DAKİKA: Yağışlı hava ülkeyi esir aldı! Çok sayıda kentte eğitime kar arası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.