Yağışlı hava ülkeyi esir aldı! Çok sayıda kentte eğitime kar arası

Türkiye'de etkisini göstermeye devam eden yoğun kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle okullardan tatil haberleri gelmeye başladı.

İŞTE EĞİTİME ARA VERİLEN İLLER

Meteoroloji'den gelen hava raporuna göre birçok ilde kar yağışı sürmeye devam ederken, bazı kentlerde 13 Ocak Salı günü eğitime ara verildi.

TUNCELİ

Tunceli'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle dün eğitime 2 gün süreyle ara verildiği açıklanmıştı. Tunceli Valiliği'nin aldığı eğitime ara kararı 13 Ocak Salı günü de devam edecek.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi. Açıklamada 13 Ocak Salı günü il genelinde eğitim öğretime devam edileceği, ancak bazı bölgelerde olumsuz hava şartları nedeniyle okulların tatil edildiği belirtildi.

Bu çerçevede Andırın, Çağlayancerit, Elbistan, Ekinözü, Göksun ve Nurhak ilçelerindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği duyuruldu. Açıklamanın devamında ise Türkoğlu ilçesine bağlı Murat Çakıroğlu İlkokulu Ortaokulu'nda, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Baydemirli, Çatmayayl, Ağabeyli, Kemalli, Başdervişli, Budaklı, Beşenli'de, Pazarcık ilçesine bağlı Nacar, Sakarkaya, Göynük, Gücük, Tetirlik, Yumaklıcerit ile Onikişubat ilçesine bağlı Tekir, Ilıca, Suluyayla ve Döngele mahallelerinin tamamında, Kürtül ve Kalekaya mahallelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda salı günü için okulların tatil edildiği ifade edildi.

BATMAN

Batman'ın Sason ilçesinde beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Sason Kaymakamı Furkan Başar, ilçe genelinde bu geceden itibaren etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 13 Ocak Salı günü tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Kaymakam Başar ayrıca, aynı gün engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağını duyurdu.

ORDU

Ordu'nun bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitim yapılmayacak. Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ünye ilçelerindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile halk eğitimi merkezlerinde 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş veya anasınıfına devam eden annelerin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KIRKLARELİ

Kırklareli'nin Vize ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın da ara verildi. Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve buna bağlı olarak oluşabilecek buzlanma nedeniyle 13 Ocak Salı günü taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

ADIYAMAN

Adıyaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçe ve köylerde eğitime 1 gün ara verildi. Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kar yağışının etkisini sürdürmesi ve muhtemel olumsuzluklara karşı Sincik, Gerger ve Çelikhan ilçelerinin genelinde, ayrıca merkeze bağlı Kaşköy, Koçali, Dağ Kuyucak, Yazıbaşı, Ağikan, Olgunlar, Bozatlı ve Ağıllı köylerinde 13 Ocak Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada söz konusu ilçe ve köylerde kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.