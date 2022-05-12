Türk İş Kadınları Plaket Töreninde Buluştu - Son Dakika
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Türk İş Kadınları Plaket Töreninde Buluştu

12.05.2022 20:49
Türk İş Kadınları Plaket Töreninde Buluştu

Girişimci iş kadınları, İstanbul Adile Sultan Sarayı'nda düzenlenen Türk İş Kadınları Plaket Töreni etkinliğinde buluştu.

Törende Dilek İmamoğlu, Zahide Yetiş, Habertürk Ana Haber sunucusu Hülya Hökenek, Bedia Teymur, Wilma Elles, Ece Gürsel, Tuğba Özay ve 45 girişimci iş kadınına plaket verildi. Gecede plaket alan Aylin Tepe'yi eşi Gökhan Tepe'de yalnız bırakmadı.

Ferhat Muğurtay organizatörlüğünde, Pınar Altuğ Atacan ve Burak Törün'ün sunuculuğunda gerçekleşen törende, Pınar Altuğ Atacan konuşmasında " Emekçi kadınların emeklerinin kabul edildiği bir gece. Her kadın alkışlanmak ister. Ben de burada olmaktan çok mutlu oluyorum" dedi.

İŞ HAYATINDA YER ALAN KADINLARI ONURLANDIRIYORUZ

Gelin Damat Düğün Davet mekanları sponsorluğunda düzenlenen Türk İş Kadınları töreninde konuşan Gelin Damat Dergisi İmtiyaz sahibi Ferhat Muğurtay: "Düzenlenen etkinliğin asıl amacı gelişimci iş kadınları arasında birlikteliği sağlamak, geliştirmek ve birbirleri arasındaki iş olanaklarını artırmak.. Öncelikle bu bir ödül töreni değil. Güvenle ve özveri ile iş hayatında yer alan girişimci iş kadınlarını bu gecede onurlandırıyoruz. Küçük, orta ve büyük ölçekli firma sahibi veya yöneticisinin katılabildiği bu platformda yer alan tüm iş kadınlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Gecenin sonunda ise ana sponsor Gelin Damat Düğün Davet mekanlarının lansmanı yapılarak ilk şube tanıtıldı.

Türk İş Kadınları Plaket Töreninde Buluştu
Türk İş Kadınları Plaket Töreninde Buluştu
Türk İş Kadınları Plaket Töreninde Buluştu

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Dilek İmamoğlu, Zahide Yetiş, Gökhan Tepe, Türk İş, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Türk İş Kadınları Plaket Töreninde Buluştu - Son Dakika


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