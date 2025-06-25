Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan NATO Zirvesi\'nde diplomasi trafiği

Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında dünya liderleri temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirvede diplomatik temaslarını sürdürdü. Erdoğan bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

ERDOĞAN İNGİLTERE BAŞBAKANI İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi. Erdoğan'ın, Starmer ile zirvenin yapıldığı World Forum Binası'ndaki görüşmesi, basına kapalı gerçekleşti. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan da hazır bulundu.

Erdoğan, Starmer ile görüşmesinde İran ve İsrail'in ateşkese uymasını temenni ettiğini gerilimin Gazze'deki insani krizi unutturmasına izin verilemeyeceğini kaydetti.

ERDOĞAN İLE TRUMP AYAKÜSTÜ GÖRÜŞTÜ

Zirvede NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı öncesinde zirvenin gerçekleştirildiği World Forum'da 32 ülkenin lideri aile fotoğrafı çekildi. Toplantı öncesi Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump ayaküstü sohbet etti. İki liderin bu kısa görüşmede ne konuştuğuna dair resmi bir açıklama gelmedi.

Erdoğan ile Trump, önceki gün akşam yemeği sonrası Kraliyet Sarayı'nda basına kapalı görüşme gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, enerji ve yatırım başta olmak üzere farklı alanlarda iki ülkenin büyük potansiyele sahip olduğunu, özellikle savunma sanayi alanındaki işbirliğinin ilerletilmesinin toplam 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılmasını kolaylaştıracağını ifade etmişti.

Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın gayretleriyle İsrail-İran arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını, bunun kalıcı olmasını temenni ettiğini, Gazze'deki insani trajedinin bir an önce sonlandırılmasında ve Rusya- Ukrayna arasındaki savaşın barışçıl çözümünde yakın diyaloğun önemini vurgulamıştı.

İki lider, NATO'nun önde gelen müttefikleri olarak, İttifakın caydırıcı gücünün pekiştirilmesi için atılacak adımların ehemmiyetine dikkati çekmişti.

ERDOĞAN, MERZ İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı kapsamında Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüştü.

SANCHEZ İLE ERDOĞAN SOHBET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir süre sohbet etti.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı. Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı öncesinde, zirvenin gerçekleştirildiği World Forum'da resmi karşılama töreninin ardından aile fotoğrafı çekildi.

Ev sahibi Hollanda Başbakanı Dick Schoof ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Schoof ve Rutte ile tokalaşarak fotoğraf çektirdi. Resmi karşılama töreninden sonra gerçekleştirilen aile fotoğrafı çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında İngiltere Başbakanı Keir Starmer, solunda ise İsveç Başbakanı Ulf Kristersson yer aldı. Liderler daha sonra Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na geçti.

NATO ZİRVESİ DEKLARASYONU AÇIKLANDI

Zirvenin ikinci gününde açıklanan NATO Zirvesi Deklarasyonu'nda müttefiklerin 5'inci maddeye bağlılıklarını teyit ettikleri ifade edildi. Deklarasyonda, "Müttefikler 2035 yılına kadar yüzde 3,5 temel savunma gerekliliklerine olmak üzere savunmaya yüzde 5 harcama yapmayı kabul etti" ifadelerine yer verildi. Deklarasyonda ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

"Müttefikler özellikle Rusya'nın oluşturduğu uzun vadeli tehdit ve terörizmin sürekli tehdidi olmak üzere derin güvenlik sorunları görüyor. Müttefikler transatlantik savunma endüstriyel işbirliğinin süratle genişletilmesinde anlaştı. Müttefikler ortak savunmalarına sarsılmaz bağlılıklarını teyit etti. NATO müttefikleri Ukrayna'ya destek sağlama için daimi egemen taahhütlerini yeniden teyit etti. Plan kapsamındaki ilerleme ve harcama durumu 2029 yılında gözden geçirilecek."

2026 NATO ZİRVESİ TÜRKİYE'DE

Zirve deklarasyonunda ayrıca 2026 NATO Zirvesi'nin Türkiye'de olacağı duyuruldu.