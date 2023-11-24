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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Mercek-6 Operasyonları'nda bin 129 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Mercek-6 Operasyonları'nda bin 129 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 68 ilde son 4 günde düzenlenen Mercek-6 Operasyonları'nda bin 129 şüpheli gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlarda toplam 951 silah ele geçirildi.

24.11.2023 - 08:38,
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "68 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen Mercek-6 Operasyonları'nda bin 129 şüpheli gözaltına alındı"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 68 İlde son 4 günde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen Mercek-6 Operasyonları'nda bin 129 şüpheli şahıs gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 68 ilde son 4 günde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen Mercek-6 Operasyonları'nda; 754 ruhsatsız tabanca, 20 uzun namlulu tüfek, 49 kurusıkı tabanca, 128 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 951 silah ele geçirildiğini belirterek bin 129 şüpheli şahsın gözaltına alındığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız.

İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Samsun, Ankara, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Konya, Kocaeli, Diyarbakır, Rize, Antalya, Sakarya, Şırnak, Manisa, Balıkesir, Hatay, Kütahya, Ordu, Elazığ, Kahramanmaraş, Kastamonu, Osmaniye, Eskişehir, Kayseri, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Aksaray, Aydın, Uşak, Ağrı, Düzce, Giresun, Kars, Malatya, Yalova, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Burdur, Çorum, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Gümüşhane, Isparta, Karaman, Kırıkkale, Kilis, Mardin, Niğde, Batman, Bingöl, Kırklareli, Kırşehir, Nevşehir, Sinop, Tokat, Yozgat, Zonguldak, Bilecik, Denizli, Erzincan, Muş, Tunceli'de yapılan Mercek-6 Operasyonları'nda 754 ruhsatsız tabanca yakalandı. Bazı şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle:

İstanbul'da 181 tabanca 4 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 209 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adana'da 51 tabanca ele geçirildi. 76 şüpheli şahıs gözaltına alındı. İzmir'de 52 tabanca ele geçirildi. 60 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Samsun'da 36 tabanca ele geçirildi. 46 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Ankara'da 30 tabanca ele geçirildi. 46 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bursa'da 36 tabanca ele geçirildi. 63 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum. Aziz milletimiz müsterih olsun: Ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla mücadelemiz kararlılıkla sürecek."

Kaynak: İHA

Güvenlik, Suç, Operasyon, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Yerlikaya: Mercek-6 Operasyonları'nda bin 129 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: Mercek-6 Operasyonları'nda bin 129 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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