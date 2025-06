Özgür Özel\'den Ekrem İmamoğlu\'na Destek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Aday olmak istiyorsa buyursun gelsin karşımıza çıksın, bu kasımdan geçi yok yarışalım. Millet kararını versin. Aday olamıyorsa oğlu mu geliyor, damadı mı geliyor, birbirini yiyen bakanları mı geliyor? Kim geliyorsa gelsin, ne yaparlarsa yapsınlar Ekrem İmamoğlu o seçime girecek, Ekrem İmamoğlu o seçimi kazanacak. Bizi engelleyemezsiniz, milleti durduramazsınız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, her hafta bir il ve İstanbul'un bir ilçesinde düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi bugün Antalya'da düzenlendi. Özgür Özel Antalya Havalimanı'nda partinin genel merkez ve il yöneticileri, belediye başkanları, milletvekilleri ve partililer tarafından karşılandı.

KALEİÇİ ASANSÖRE 'FREE İMAMOĞLU' PANKARTI

Özgür Özel'in Antalya mitinginde CHP'li milletvekilleri tarafından Tophane falezlerden Yat Limanı'na iniş yapılan asansörün bulunduğu yerde, üzerinde Ekrem İmamoğlu'nun da resminin olduğu 'Free İmamoğlu' pankartı açtı. Özel, pankartın fotoğraflarını, "Siz, sokakları yasakladınız, biz her gün daha çoğaldık. Siz, Ekrem İmamoğlu'nun posterlerini İstanbul'da yasakladınız, biz tüm Türkiye'ye astık. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Bugün, Antalya Tophane" diye sosyal medya hesaplarından paylaştı.

BELEDİYEDEN ÇIKARILAN İŞÇİLERDEN TEPKİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu miting alanında parti üst düzey yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları ve çevre illerin parti yöneticilerince selamlama yapıldı. Miting alanında, Konyaaltı Belediyesi'nden çıkartılan işçiler ve yakınları tarafından 'Ben 14 yıldır çalışıyorum sen neredeydin Cem Kotan', '57 sadece bir sayı değildir, 57 ailenin emeği, onuru, geleceğidir', 'Çocuğum soruyor, anne işine ne oldu?', 'İşçi başkandan işçi kıyımı' yazılı pankartlar açıldı.

İMAMOĞLU'NDAN MEKTUP

Miting alanında bir üniversite öğrencisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in konuşmasının ardından CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okudu. İmamoğlu'nun mektubunun ardından Özgür Özel konuştu.

'EKREM BAŞKAN BİZİM ÇOBAN YILDIZIMIZ'

Bugün Antalya'ya hep birlikte ayağa kalkmaya geldiklerini belirten Özgür Özel, bir Yörük dedenin, İmamoğlu'na söylemesi için 'Hiçbir zalim çoban yıldızını söndüremez. Toroslar gibi dik dursun Ekrem. Toroslar gibi dik dursun' şeklinde bir sözü olduğunu belirterek, "Umut Toroslardadır. Çoban Yıldızı çok parlaktır. Ama alaca karanlıkta görünmez olur. Ne zaman ki güneşin doğuşu yakındır o zaman gösterir kendini. İşte Ekrem başkan da şu an alaca karanlıkta 74 gündür bir zindanda tutuluyor. Ama her karanlığın bir aydınlığı, her derdin tasanın bir ferahlığı, her kötü günün güzel bir yarını vardır. Ekrem başkan bizim çoban yıldızımızdır. Günü geldiğinde öyle bir parlayacak ki zalimlere karşı, o zalimler neye uğradıklarını şaşıracaklar" dedi.

'ZULME KARŞI AYAĞA KALKAN ANTALYA'DIR, TÜRKİYE'DİR'

Silivri ve Ekrem İmamoğlu'na selam gönderen Özel, "Bugün Kepez meydanındayız, Ekrem Başkan Kepez meydanını görüyor. Peki Erdoğan, sen görüyor musun Kepez Meydanı'nı? Sen dalga dalga operasyonlarla milleti korkutacağını sandın. Sen rakiplerini hapse atarak kazanabileceğini sandın. Sen tehdit ettikçe bu meydanlar doldu, doluyor. Sen üzerimize yürüdükçe ayaklarımıza yeni ayaklar, omuzlarımıza yeni omuzlar, ağızlarımıza yeni ağızlar ekleniyor. Çünkü bu millet asırlık kazanımlarına sahip çıkıyor. Emanete sahip çıkıyor. Emaneti, demokrasiyi sandığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten aldı. O emaneti sana kaptırmıyor, kaptırmayacak. Sen sokaklardan, meydanlardan korkarsın. Gel bak bu meydanda korkan kimse var mı? Bu meydanı dolduran ne benim ne CHP. Bu milletin iradesine darbe yapan cuntacının başı ben değilim, sensin. Bu millet sizin zulmünüze karşı ayaktadır. Bu meydanı dolduran senin zulmüne karşı ayağa kalkan Antalya'dır, Türkiye'dir" diye konuştu.

'BÜTÜN KALELER ARTIK MİLLETİNDİR'

19 Mart'tan itibaren Saraçhane'de, Maltepe'de ardından Samsun'da, Yozgat'ta, Mersin'de, Konya'da, Van'da, İzmir'de, Bursa'da, Düzce'de milyonlarla beraber olduklarını kaydeden Özel, "Dokuzuncu il Antalya'dayız. Artık eski siyaset yok. Artık kimsenin kalesi yok. Ne Yozgat ne Konya AK Parti'nin kalesidir. Ne İzmir ne bir başka yer CHP'nin kalesidir. Antalya bir öyle bir böyle değildir. Bütün kaleler artık milletindir. Güzel Antalya milletin kalesidir. Demokrasinin kalesidir. CHP'nin kaleleri de millete feda olsun. Artık kalelerin siyaseti artık kutuplaşma artık şeytanlaştırma, hedef gösterme, bunlar sona ersin. Artık bu millet huzur, kardeşlik, kucaklaşmak istiyor. Bu millet kavgadan, yokluktan, yoksulluktan bıkmış. Artık bakan evlatlarının değil, vatan evlatlarının zamanı gelsin istiyor" dedi.

'CÜBBEYLE DARBE' NİTELENDİRMESİ

Dünyada biri askeri, biri sivillerin yaptığı iki tür darbe olduğunu kaydeden Özel, "Hepsinin amacı demokrasiyi kesintiye uğratmak, 27 Mayıs 12 Mart, 12 Eylül olur, 15 Temmuz'da olur. İşte 19 Mart'taki darbede aynı değil de diğerleri gibi bir darbedir. Ama bu sefer arkasında askerler ayakta postallar değil. Arkasında rakibinden korkan birisi artık arkasında milletin desteği olmayan selefi, halefine engelleme yapmak için demokrasi dışı yöntemlere başvurmuştur. Erdoğan rakibiyle sandıkta yarışmaktan korkmuş, bu kez darbe postalla değil cübbeyle gelmiştir. Çoklu makam bozukluğu yaşayan Erdoğan, cumhurbaşkanlığı, parti başkanlığı gibi şapkalarına bir de cunta başkanlığını eklemiş. Bu darbenin karargahı Beştepe, silahı yargı, mühimmatını da iftira yapmıştır. Biz onun iftiralarına, kontrol ettiği yargıya, saraydan yönettiği darbeye karşı önce Saraçhane'den sonra 81 ilden ayrı ayrı büyük bir cesaretle sesimizi yükselttik. ve diyoruz ki söz milletindir. Kendisine sesleniyoruz. Ey Erdoğan. Ben milletim. Milli iradeyim. Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum. Adayımı bırak, sandığımı getir. Adayımı sandıkta yarıştıracaksın. Cesaretin varsa karşımıza çıkacaksın. Ama şunu bil ki zulmünün sonuna, devrinin sonuna geliyorsun. Millet kararını verdi. Ekrem İmamoğlu geliyor. Bir devir bitiyor, yeni bir devir başlıyor" diye konuştu.

'ARTIK MİLLETİN GÜVENİ TÜKENMİŞ'

Artık arkasında milletin desteği olmayan bir iktidar olduğunu dile getiren Özgür Özel, "Olsaydı darbeye kalkışmaz, sandıktan korkmaz, artık milletin de devletin de itimat etmediği bir iktidar olduğunu itiraf etmezdi. Olsaydı üç savcının, üç gizli tanığın, ayarlanmış üç hakimin arkasına sığınmazdı. Artık milletin güveni tükenmiş, yaşlanmış bir iktidar var. Herkes bilsin ki bunlar bir avuçtur. Bir avuç insan bugün güzelim ülkeye ihanet etmektedir. Onlar bir avuç insansa, biz milyonlarız. Onlar azlar, biz çoğuz. ve onlar koca koltuklarında küçülürken, siz milletimiz meydan meydan büyüyorsunuz. Bugün hiç şüphe yok ki burası da bir meclistir. Demokrasilerde millet vekaletini verdikten sonra öyle bir köşede oturmaz. Kendisiyle ilgili her konuda çıkar, konuşur, gerekirse meydana çıkar. Kendisiyle ilgili her konuda sözün ve kararın sahibi millettir. Eğer bir iktidar aldığı bu yetkileri kötüye kullanırsa, milleti karınca gibi ezmeye çalışırsa işte o zaman her sokak, her meydan, her fabrika birer meclistir. Bugün Kepez Meydanı da bir meclistir. Hem de milletin gerçek meclisidir" dedi.

'HİÇBİR İDDİALARINI İSPAT EDEMEDİLER'

Ekrem İmamoğlu'nun Sayıştay denetimlerinin hepsinden teker teker geçtiğini anlatan Özel, "Her şeyi didik didik ettiler ama hiçbir şey bulamadılar. Ne zaman ki cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı. İşte o zaman cuntayı kurdular. Darbe planlarını öne çektiler. Önce 18 Mart'ta bir iftar vaktinde 31 yıllık diplomasını iptal ettiler. Bunu yurt dışından gelenlere anlatınca inanamıyorlar, gözleri büyüyor, bir daha bir daha soruyorlar. Bundan 35 yıl önce İstanbul Üniversitesi ilan verdi gazetelere. Yatay geçiş isteyen öğrencileri davet etti, evraklarını aldı. İnceledi daha sonra kayıtlarını yaptı. Uygun dersleri saydı ki pek azını kabul etti. Geri kalanını bir daha okuttu ve onları mezun etti. Diplomalarını verdi ve 31 yıldır o diplomayla çalışıyorlar. Sadece Ekrem İmamoğlu'ndan korktuğu için bir dekanı lise mezununa çevirebilen bir anlayışla karşı karşıyayız. 74 gün geçti, halen daha hiçbir iddialarını ispat edemediler" dedi.

'EKREM İMAMOĞLU'NA KEFİL OLUYORUM'

Ergenekon ve Balyoz süreçleri ve dönemin savcısı Zekeriya Öz'den bahseden Özel, "Ekrem İmamoğlu'na kefil oluyorum. Bir gün yine birileri ülkeden kaçarsa, yine çıkıp sizin karşınızda bu milletten af mı dileyecek, 'Milletimden ve Rabbimden af diliyorum. Yine aldatıldım mı' diyecek. Bir kez daha bu millete bu felaketi yaşatmasına izin vermeyeceğiz. ve buradan Erdoğan'a tarih önünde son ihtarımı bulunuyorum. Kendi geleceğin için kumpaslar uğrunda, savcılara talimat verip sonra da arkasına geçme, adaletten şaşma. Çünkü bu sefer yaptığını yanına bırakılmayacak. Ekrem başkanı orada bırakmayacak, seni indireceğiz. Onu o makama mutlaka getireceğiz. Anayasaya aykırı olarak İstanbul'a atanalı tam 214 gün geçti. 214 gündür saldırıyorlar ama hiçbir şey bulamadılar" diye konuştu.

'KÖŞEYE SIKIŞTILAR, PANİK EVRESİNDELER'

Dünün mağduru olan Erdoğan'ın artık bugünün zalimi olduğunu söyleyen Özel, "Tarih önüne Saraçhane'deki dünkü mağdur, bugünkü zalim olarak kazınmıştır. Bunu kimse aklından çıkartmasın. Bunu unutmayız, unutturmayız. Bilinsin ki kurulan kumpas FETÖ dönemleri kadar kirlidir. Yargı yine talimatlıdır, kararlar yine sipariştir, tanıklar yine gizlidir, dosyalar yine boştur, iftiralar yine zehirlidir. 74 günün sonunda köşeye sıkıştılar, panik evresindeler. Bundan çıkabilmek için iftira at kurtul politikasına geçtiler. Daha önce kadın tutukluları tehdit ettiler, deşifre ettik. Şimdi son bir tutukluyu cezaevinden kimseye haber vermeden, avukatı olmadan savcılığa götürüp iftiracılığa zorladılar. Tehdit ettiler, şantaj yaptılar. 'Ekrem başkanı suçlamazsan içeride çürürsün' dediler. Buradan o başsavcıya adınla soruyorum. Ey Akın Gürlek sen savcı mısın yoksa mafya mısın? Boş olan bu dosyayı iftiralarla doldurmak için bu yollara nasıl başvurursun" dedi.

'BEN DE AVUKATIYIM, HODRİ MEYDAN'

Son olarak 47 kişinin daha gözaltına alındığını ve 5 değil 55 dalga daha yapılsa da bu milletin teslim alınamayacağını kaydeden Özel, "Bu meydanları boşaltamayacaksınız. ve emin olun sonuna kadar mücadele edeceğiz. Gencecik kardeşlerimize bunları yapanlar bilsinler ki bizim birbirimizle bağımız siyaset bağı, çıkar bağı değildir. Biz buradayız, biz başaracağız. Erdoğan'a Antalya'dan son çağrı; bu millet barış, kardeşlik, iş ve AŞ istiyor. Türkiye'nin bu kabustan uyanması gerekiyor. İleride yine kandırıldım dememek, güvendiğin üç hukukçuyu buna karşı tedbir olarak görevlendirmeni bekliyoruz. Gelsinler, soruşturmayı incelesinler. Hala bu davanın savcısıyım diyeceksen, ben de avukatıyım. Hodri meydan. İddianameyi yazın. Tutuksuz yargılayın. TRT'den canlı yayınlayın. Bu millet iftirayı da duysun, cevabını da duysun. Ekrem başkan o savcıya, o salonu nasıl dar ediyor, bunu da görsün millet. Hodri meydan" dedi.

'ACİZ BİR DOSYA'

Erdoğan'a 'Sen bu davanın ne savcısısın ne hakimisin' diye seslenen Özel, "Bu dava bir de tutup dönüp dolaşıp Türkiye hukuk devleti diyorsun. Bu davada gizlilik kararı var. Dosyalar gizliyken sen işin aslını nereden biliyorsun? Türkiye'de yargı bağımsızsa sen bir partinin genel başkanı olarak kimsenin bilmediği dosyayı nasıl İspanya başbakanına anlatıyorsun? Demek ki anlattıkların da o dosya kadar boş. Demek ki sen de o savcı kadar çaresizsin. İmamoğlu'na özgürlük demek ve bunu savunmak cesaret işidir. Senin söylediğin yalanlara inanıp da buradan kanıt aramak ise cesaret bir yana tam olarak acizliktir. Aciz bir yargı, aciz bir savcı, aciz bir dosyayı sırf kendi çıkarların için yaratmaya çalışıyorsun. Oysa Türkiye Cumhuriyeti bunu hak etmedi. Bundan sonra da hak etmeyecek" diye konuştu.

'BORSA ÇÖKTÜ, YABANCI YATIRIMCI KAÇTI'

Ahtapot isimli video izletildikten sonra konuşmasına devam eden Özel, "Al sana ahtapot, ahtapot sarayda. Ahtapot nerede? ya Erdoğan öyle iftirayla ahtapot ararsan gerçek ahtapotu Antalya'da görürsün. Ahtapot nerede? O saraydaki ahtapotun da o ellerinin uzandığı her yerdeki yapılan o yolsuzlukların da teker teker hesabını Türkiye'de bağımsız yargı soracak. Hiçbirimiz karışmayacağız. Mahkemeler önünde hesap verecekler. 19 Mart darbesi maalesef bir kara delik gibi milletin her şeyini yutuyor. Milletin alın teri bir kişinin ihtirasına kurban ediliyor. Sadece sattıkları döviz rezervi 60 milyar doları aştı. Borsa çöktü, yabancı yatırımcı kaçtı. 2,4 trilyon lira, 86 milyona bölünce Türkiye'deki herkes, bugün kundakta olan da ölüm döşeğinde olan da cebinden 27'şer bin lira kaybettik. Bu parayı Ekrem İmamoğlu'nu hapse atmak için harcadılar. Söz veriyoruz bu organize kötülüğü bitireceğiz. Ekrem İmamoğlu'nu da bu milletin hakkını da bunlardan söke söke alacağız inşallah" dedi.

'BU KASIMDAN GEÇİ YOK, YARIŞALIM'

İktidarın çarşıya, pazara, tarlaya inemediğini de dile getiren Özel, "Milletten korkan iktidar olur mu? Bunlar öyle oldu. Bunlar artık insan içine çıkamıyorlar. Erdoğan'ın partisi yüzde 30'un altına düştü. Yarın sandık gelse iktidar da değil. Biraz önce gördüğünüz ortağıyla birlikte toplam yüzde 35 bile değiller. Yarın sandık gelse Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı, milletin iktidarını geciktirebilirler ama asla engelleyemezler. Aday olmak istiyorsa buyursun gelsin karşımıza çıksın. Bu kasımdan geçi yok yarışalım. Millet kararını versin. Aday olamıyorsa oğlu mu geliyor, damadı mı geliyor, birbirini yiyen bakanları mı geliyor? Kim geliyorsa gelsin, ne yaparlarsa yapsınlar Ekrem İmamoğlu o seçime girecek, Ekrem İmamoğlu o seçimi kazanacak. Bizi engelleyemezsiniz, milleti durduramazsınız" diye konuştu.

'SİZİN DEVRİNİZ BİTTİ ARTIK'

'Hükümet istifa' sloganları üzerine, meşruiyeti kalmamış bir iktidarın meydanlardan istifa sloganlarını duyacağını belirten Özel, "Güya bir de bu meşruiyeti kalmamış adamlar anayasa yapacakmış. Sen anayasayı defalarca değiştirdin. Sen hiç anayasa yapmadın ki, hep bana yasa yaptın. Anayasa her doğan çocuk için yapılır. Sen her doğana değil Erdoğan'a anayasa yaptın. Bu anayasa zaten Kenan Evren'le Tayyip Erdoğan'ın ortak anayasasıdır. Bu millet darbecilere anayasa yaptırmaz. 12 Eylül darbe anayasasını değiştirelim derken 19 Mart darbecileriyle birlikte bu millet anayasa yapmaz. Bu iktidar yağmursuz bulut gibi, gökyüzünü karartıyor ama millete bir damla su düşürmüyor. Bereketsiz bunlar. Bunlarla anayasayı bırakın, oturup birlikte menemen bile yapılmaz. Ama artık milletin mevsimi başlıyor. Adaletin baharı, özgürlüğün güneşi, huzurun rüzgarı esiyor. Siz artık bu millete istikamet çizemezsiniz. Sizin devriniz bitti artık. Milletin devri başlıyor. Artık bağımsız, özgür, adil bir Türkiye'nin devri başlıyor. Artık AB yüzü olmuş, zengin bir Türkiye özleniyor. Adım adım bu Türkiye geliyor" diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi'nde fakülteler bazında mezuniyet törenleri düzenlenmesi, toplu mezuniyet töreni düzenlenmemesi nedeniyle de miting alanına gelen bazı öğrencilerle birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel temsili kep atma töreni gerçekleştirdi.