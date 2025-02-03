İSTANBUL Ataköy Spor Salonu'nda 31 Ocak-2 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan 'Jerfi Fıratlı U18 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası' sona erdi. Şampiyonaya 339 kız ve 483 erkek sporcu katıldı.
-1'nci Gün Kızlar dereceleri:
"60m: 1. İrem Yıldırım 7.76 (İzmir), 2. Elvin Zeynep Karabulut 7.89 (İzmir), 3. Nazlı Kavak 7.90 (Kayseri)
400m: 1. Elif Bayar 57.07 (Antalya), 2. Zeynep Özkara 57.19 (Eskişehir), 3. Cemile Duran 59.01 (Adana)
3000m: 1. Güler Tekbaş 14: 24.75 (Aksaray), 2. Sinem Yurt 14: 57.80 (Kayseri), 3. Bilge Demirel 15: 48.82 (Muş)
Yüksek Atlama: 1. Özgü Çolak 1.66m (Trabzon), 2. Şevval Barış 1.66m (Sakarya), 3. Nagehan Sümer 1.61m (Bursa)
Gülle Atma: 1. Serin Korucu 14.81m (İzmir), 2. Ahsen Cebeci 14.59m (Trabzon), 3. Elanur Topcu 12.79 (Kastamonu)"
-1.Gün Erkekler dereceleri:
"60m: 1. Adem Yıldırım 7.05 (Adana), 2. Toprak Ege Özdemir 7.09 (Adana), 3. Yağız Akdeniz 7.17 (Bursa)
400m: 1. Oğuzhan Zeki Yeşilobalıgil 49.76 (Konya), 2. İzzet Ekinci 51.16 (Kayseri), 3. Yusuf Onurhan Özalp 51.30 (Kocaeli)
3000m Yürüyüş: 1. Muhammed Miraç Şahin 13: 43.14 (Kayseri), 2. Furkan Yaman 13: 59.65 (Akaraman), 3. Yusuf İslam Koca 14: 28.83 (Kayseri)
Sırıkla Atlama: 1. Akif Köse 4.50m (Adana), 2. Berat Uçuk 4.20 (Adana), 3. Kuzey Kaplan 4.20 (İstanbul)"
-2.Gün Kızlar dereceleri:
"200m: 1. Elif Bayar 25.19 (Antalya), 2. Ekin Yurttaş 25.42 (Kocaeli), 3. Damla Yağcı 25.96 (Konya)
1500m: 1. Semanur Yazğan 4: 37.45 (Erzurum), 2. Kudret Demirel 4: 39.94 (Eskişehir), 3. Funda Erçil 4: 41.57 (Erzurum)
Üç Adım Atlama: 1. Eylül Dönmez 12.48m (Tekirdağ), 2. Yaren Çevik 12.34m (Adana), 3. Hira Nur Akburak 12.32m (Kayseri)
Sırıkla Atlama: 1. Erva Cansu Mercan 2.90m (Sakarya), 2. Miray Güler 2.90m (Adana), 3. Eda Nur Çoban 2.80m (Adana)"
-2.Gün Erkekler dereceleri:
"200m: 1. Toprak Ege Özdemir 22.32 (Adana), 2. Oğuzhan Zeki Yeşilobalıgil 22.34 (Konya), 3. Adem Yıldırım 22.77 (İzmir)
1500m: 1. Muhammed Enes Yalçın 3: 59.60 (İstanbul), 2. Eyyüp Can Aras 3: 59.81 (Erzurum), 3. Dara Güngör 3: 59.90 (Erzurum)
Uzun Atlama: 1. Deniz Kandöker 6.95m Kayseri), 2. Emre Kalkan 6.66m (Ankara), 3. Halil İbrahim Yurtyapan 6.39m (Eskişehir)
Gülle Atma: 1. Abdulkerim Akdaş 16.32 (Bilecik), 2. Servan Acar 15.91m (Batman), 3. Eymen Özden 15.00 (İstanbul)"
-3.Gün Kızlar dereceleri:
"60m Engel: 1. Öykü Ceylin Tekdal 8.57 (Aydın), 2. Nesrin Tuana Özkal 8.73 (Karaman), 3. Ebrar Akgün 8.84 (Kayseri)
800m: 1. Zeynep Özkara 2: 08.69 (Eskişehir), 2. Elif Beyza Kökçüoğlu 2: 10.61 (Isparta), 3. Semanur Yazğan 2: 14.69 (Erzurum)
3000m: 1. Meryem Aldemir 10: 14.61 (Kırıkkale), 2. Elif Cenet Kaymaz 10: 19.01 (Erzurum), 3. Cemre Beyazıt 10: 22.64 (İstanbul)
Uzun Atlama: 1. Eylül Dönmez 5.89m (Tekirdağ), 2. Ceylin Aktaş 5.75m (İzmir), 3. Zeynep İleri 5.60m (Bursa)"
-3.Gün Erkekler dereceleri:
"60m Engel: 1. Koray Uygun 7.77 (Aydın), 2. Yunus Emre Civelek 7.98 (Sakarya), 3. Muhammet Emin Koparan 7.98 (Bursa)
800m: 1. Muhammed Enes Yalçın 1: 54.16 (İstanbul), 2. Ömer Hamza Yalçın 1: 56.19 (İstanbul), 3. Halil Yakar 1: 56.50 (Denizli)
3000m: 1. Dara Güngör 8: 38.32 (Erzurum), 2. Salih Özdemir 8: 45.34 (Gaziantep), 3. Ali Bıçakçı 8: 45.64 (Batman)
Üç Adım Atlama: 1. Deniz Kandöker 14.75m (Kayseri), 2. Erdem Kadir Çelik 14.26m (İstanbul), 3. Mahir İçli 14.02m (Erzincan)
Yüksek Atlama: 1. Emir Yılmaz 2.01m (Sivas), 2. Görkem Arıkan 1.99m (Karaman), 3. Halil İbrahim Yurtyapan 1.78m (Eskişehir)
Sırıkla Atlama: 1. Akif Köse 4.50m (Adana), 2. Berat Uçuk 4.20m (Adana), 3. Kuzey Kaplan 4.20m (İstanbul)" şeklinde açıklandı.
Son Dakika › Spor › Jerfi Fıratlı U18 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika
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