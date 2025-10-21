Karşıyaka\'nın yaklaşık 30 yıldır devam eden stat hayali gerçek oluyor

TFF 3. Lig 4. Grup'ta yer alan Karşıyaka Spor Kulübü'nün neredeyse 30 yıla yaklaşan stat hayali gerçek oluyor. İzmir'in 113 yıllık en eski spor kulübü Karşıyaka'nın 2015 senesinde yıkılan Yalı'daki İlçe Stadı'nın yerine yapılacak yeni stat projesi için merkezi yönetimle yerel yönetim işbirliği yaparken, camia bayram sevinci yaşadı.

Stat arazisi Gençlik Spor Bakanlığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin talebi üzerine inşaat için belediyeye verildi. Projenin önümüzdeki dönemde revizyondan geçirilerek ihaleye çıkılması bekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyakalı taraftarların kabri ilçede olan Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın adını verdiği stat için 2025 yılı bütçesinde 250 milyon TL kaynak ayırmıştı.

Eski Gençlik Spor Bakanı ve İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'yla birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı makamında ziyaret ederken, görüşmede İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin talebi doğrultusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan Yeni Karşıyaka Stadyumu Yapım ve Ortak Kullanım Protokolü'ne son şekli verildi. İzmir'de yıllardır çözüm bekleyen Karşıyaka Stadyumu için kritik adım atıldı. Karşıyakalı taraftarların uzun süredir beklediği proje için yeni protokol üzerinde uzlaşı sağlandı. Karşıyaka'nın evine kavuşacağını söyleyen Mehmet Kasapoğlu, "İzmir'e değer katacak bu adım, merkezi yönetimle yerelin iş birliğinin ve yerelde yapıcı siyasetin en somut göstergelerinden biridir" dedi.

KASAPOĞLU: 'BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, Karşıyaka Stadı'nın yapımı konusunda gerçekleşen görüşme ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu haftaya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay'ı ziyaret ederek başladık. AK Parti Genel Sekreterimiz ve İzmir Milletvekilimiz Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanımız Bilal Saygılı ve Sayın Tugayla beraber İzmir'i konuştuk. İzmir Türkiye'nin en özel şehirlerinden biri. Vatandaşlarımızın refahı ve hayat kalitesi hepimiz için çok kıymetli. Bizler İzmirli hemşehrilerimizin oyları ile çok önemli bir sorumluluk taşıyoruz. Bu sorumlulukla birlikte ortak akılla şehrimizin temel konularını ve geleceğini masaya yatırdık. Bu çok verimli görüşme ve ev sahipliği için sayın başkana teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

'BU ŞEHRİN SPORDAKİ GELECEĞİ DE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Dr. Kasapoğlu açıklamasının devamında, "Ortaya koymaya çalıştığımız iş birliği, bugüne özel değil. Bugüne kadar geliştirdiğimiz ortak aklı bugünden sonra da işletmeye devam edeceğiz. Çünkü İzmir'in refahı, mutluluğu ve ulaşmasını istediğimiz yüksek standardı hepimiz için çok önemli. Bu vizyonla bundan sonra da el ele verip çalışmaya devam edeceğiz. Bugünün ne önemli konularından biri de Karşıyaka Stadyumu idi. İzmir'imiz marka kulüpleri, destan yazan sporcularıyla bir spor şehri. Bu şehrin spordaki geleceği de bizim için çok önemli. Bugüne kadar çok değerli çalışmalar yaptık ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz Büyükşehir Belediyesi'nin Karşıyaka stat alanının tahsisi ile ilgili bir talebi vardı. Gençlik ve Spor Bakanımızın katkıları ile bu süreç nihayete erdi. Bu vesile ile bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyorum. Bundan sonraki adımda Büyükşehir Belediyemiz gerek tahsis gerekse yapılması gereken diğer konularla ilgili süreci yönetecek. Bugüne gelene kadar nasıl el ele verdiysek bundan sonraki süreçte de desteğimiz ve iş birliğimiz aynı şekilde devam edecek. Alınan kararların ve atılan bu önemli adımın İzmir için, spor camiamız ve Karşıyaka için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Kasapoğlu, Karşıyaka'nın Basketbol Süper Ligi'ndeki Anadolu Efes maçını da tribünde taraftarın arasında oturarak izledi.

CEMİL TUGAY: 'ÖNEMLİ ENGELİ AŞTIK'

AK Parti heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, stadyumun yapımı konusunda çok önemli bir engeli aşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Tugay, "Karşıyaka Belediye Başkanlığım döneminde ilk adımlarını attığımız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum günden beri de ısrarla takip ettiğimiz Karşıyaka Stadı projesinin önündeki çok önemli bir engeli aşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Stadın yapım sürecini başlatmak için uzun süredir beklediğimiz arazi tahsis işlemleri tamamlandı. AK Parti Genel Sekreteri Sayın Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Milletvekili Sayın Mehmet Kasapoğlu ve AK Parti İzmir İl Başkanı Sayın Bilal Saygılı'nın belediyemize yaptığı ziyarette bu önemli gelişmeyle birlikte kentimizin gündemindeki birçok konu hakkında istişarede bulunduk. Görüşmelerimizdeki yapıcı yaklaşımları nedeniyle kendilerine teşekkür ediyorum. Bundan sonra sıra Karşıyaka'yı ve İzmir'i gurur duyacağı yeni bir stadyuma kavuşturmakta. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.

TARİHİ DÖNÜM NOKTASI

Karşıyaka Spor Kulübü yönetimi, tarihi bir dönüm noktasında olduklarını belirterek teşekkür mesajı yayınladı. Kulübün açıklamasında, "Karşıyaka camiasının uzun yıllardır büyük bir sabır ve kararlılıkla beklediği stat konusu bugün çok önemli bir aşamaya geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Karşıyaka Stadı'nın bulunduğu alanın İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tahsisini bugün itibariyle gerçekleştirmiştir. Bu karar, Karşıyaka Spor Kulübü ve büyük taraftarımız için tarihi bir dönüm noktasıdır. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, stat için ayrılan bütçeyle birlikte inşaat sürecini en kısa sürede başlatacağına inanıyoruz. Karşıyaka, artık kendi stadına kavuşma hayalini gerçeğe dönüştürmeye bir adım daha yaklaşmıştır" denildi.

Açıklamada şu ifadelerde yer aldı:

"Bu süreçte desteklerini esirgemeyen İzmir Milletvekili ve Ak Parti Genel Sekreteri Sayın Eyyüp Kadir İnan, Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ak Parti İzmir İl Başkanı Sayın Bilal Saygılı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Murat Eskici'ye, Karşıyaka Spor Kulübü olarak teşekkür ederiz. Büyük Karşıyaka Taraftarı, yıllardır bu mücadeleyi onurla, inatla ve büyük bir aidiyetle sürdürmüştür. Sadece tribünde değil, her platformda, her şartta, inancını ve desteğini asla kaybetmemiştir. Yeşil-kırmızı renklere gönül veren her Karşıyakalı, bu tarihin gerçek mimarıdır. Karşıyaka tarihine yakışır, modern, çağdaş ve gurur duyulacak bir stadı ve muhteşem taraftarıyla yeniden kendi evinde olacak!"

AZAT YEŞİL: 'TESİSLEŞME SEFERBERLİĞİNİ BAŞLATIYORUZ'

Karşıyaka'da geçen hafta kulübün Mavişehir'de tahsis edilen 100 dönümlük alana yapmayı planladığı altyapı, kamp merkezi ve spor okulu tesisleri için Gençlik Spor Bakanlığı'yla görüşme yapan eski başkan Azat Yeşil, tesisleşme seferberliğinde olduklarını söyledi. Azat Yeşil, "Karşıyaka'mızın stat arazisi ile ilgili beklenen tahsisler gerçekleşti. Tahsis için emeği geçen bakanlık yetkililerine teşekkür ediyoruz. Kısıtlı imkanlarla kulübümüzün stadı için bütçe ayıran belediyeye elimizden geldiği kadar destek olacağız. Anadolu'da ilk kurulan, kırmızısını Türklükten, yeşilini İslamiyet'ten alan 1912 yılında kurulan kulübümüzün kendine ait stadı olmayışı kabullenecek bir durum değil. Bundan sonra ihale süreci olacak. Bu konuyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile sıkı bir temas halinde olacağız. Kulübümüzün menfaatleri için projede bazı revizyonlar talep edeceğiz. Büyükşehir ardından ihale sürecine başlayacak. Camia olarak tesisleşme konusunda kenetlendik. Gençlerimizin spor yapacağı tesisleri kulübümüze kazandırmak için camia olarak önemli bir iradeyi ortaya koyacağız" diye konuştu.

İZVAK: 'KARŞIYAKA'NIN GELECEĞİNE GİDEN YOL KENDİ STADINDAN GEÇER'

Karşıyaka'da eski İlçe Stadı'nın yerine yapılacak yeni stat projesine baştan beri büyük destek veren, daha önce projeye açılan davalara müdahil olarak olumlu sonuçlanmasına büyük katkı yapan İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) da açıklama yaptı. İZVAK Başkanı Ali Erten ve vakıf yönetimi, "Hayırlısı olsun. Karşıyakamızın güvenli geleceğine giden yol, taraftarın evi olacak kendi stadından geçer. Yıllardır bunu söylüyoruz ve hep birlikte bunun mücadelesini veriyoruz. İZVAK olarak bizim görüşümüz; Karşıyakamızın stadına bir an evvel kavuşması için inşaatı devletimizin yapmasının, yerel olarak da sürecin desteklenmesinin daha doğru bir yöntem olacağı yönünde idi" dedi.

'YARIM KALMIŞ BİR İŞ VAR'

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ancak, belediyemizin talebi üzerine konu bu şekilde gelişti. Devletimizin ve kurumlarımızın iradelerini saygıyla karşılıyoruz. Önemli olan KSK'nin büyük mağduriyetinin ortadan kaldırılması. İZVAK olarak, bugüne kadar projenin geliştirilmesindeki her aşamada ve hukuk sürecinde önemli katkılar sunduk. Bundan sonraki sürecin de destekçisi ve takipçisi olacağız. Ortada, başlamış ancak yarım kalmış bir iş var. Tahsis protokolünün detaylarının açıklanmasından sonra yol haritası daha belirgin hale gelecektir. İZVAK olarak, üstümüze düşen her ne görev olursa, her zaman hazırız. Artık hepimiz sonuca ve hedefe odaklanmalı, yapımı üstlenen belediyemize yardımcı ve destek olmalıyız."

27 YILLIK HAYAL

İzmir'de yeni stat hayalini ilk gündeme getiren kulüp olup bu süreçte Göztepe, Alsancak, Bornova, Buca, Tire gibi birçok stat yapılmasına rağmen stadına kavuşamayan Karşıyaka uzun bir süreçten geçti. Yalı'daki ilk stat projesini 1998 yılında merhum Karşıyaka Onursal Başkanı Selçuk Yaşar çizdirdi. Yıllar içinde Çiğli ve Örnekköy'de belirlenen arazilerdeki projeler gerçekleşmedi. Türkiye'nin 2016 Avrupa Şampiyonası adaylığı dosyasına bile giren Örnekköy'deki 40 bin kişilik anfi stat projesi şampiyona 1 oy farkla Fransa'ya kaptırılınca rafa kalktı.

Kulübün 2012 yılında tekrar gündeme getirdiği Karşıyaka İlçe Stadı'nın yerine yapılacak yeni stat için Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Ocak 2014 ve Nisan 2017'de iki kez ihale yaptı. Karşıyaka'nın stadı sayesinde gündeme gelip iki kez aynı tarihlerde ihale edilen Göztepe Gürsel Aksel Stadı 5,5 yıl önce, Alsancak Mustafa Denizli Stadı da 4 yıl önce tamamlanıp açıldı. Karşıyaka Stadı ihaleleri açılan davalar yüzünden iptal edilirken, proje kapsamında 2015 yılında yıkılıp temel çalışmaları yapılan Karşıyaka'nın İlçe Stadı, kulüp binası ve tenis kortları, salonların bulunduğu tesislerinin arazisi 10 yıldır atıl kaldı.

PROJEDE YOK YOK

Karşıyaka'nın yeni stadı için daha önce çizilen son proje girişindeki idari binalarla birlikte toplam 27 bin 725 metrekare alana oturuyor. Stat son projeye göre 7140 koltuklu, 6100 ayakta, 380 misafir, 1160 VIP, 300 protokol, 360 locada, 180 basın olmak üzere 15 bin 670 kişi kapasiteli. Stat projesinde kulüp binası, kulüp müzesi, cafe, ofisler, kulüp lokali, teras alanları, idari alanlar, fuayeler ve depolar bulunuyor.