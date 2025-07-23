Davinson Sanchez: Tarih yazmaya devam etmek istiyorum

'Bir tek Avrupa eksik kaldı'

'Taraftar dediğiniz şey tribünlerin kalbi'

'Biz beraber oynarken keyif alıyoruz'

'Apo ve ben bazı şeyleri birimiz diğerinden daha iyi yapabiliyor'

'Lemina hepimizin işini kolaylaştırdı'

'Herkesin yeri bir şekilde isteseniz de istemeseniz de doluyor'

'Hiç kimsenin, hiç kimseye sabrı yok'

'Eğer bir teklif varsa onlar değerlendirecektir'

'Osimhen'in geçen sene yaptığı şey sadece bu hikayenin başlangıcıydı'

'Arda çok büyük potansiyeli olan bir oyuncu'

'Maç sonundaki üçlüleri çok seviyorum'

'Escobar'ın lakabıyla hitap ediyorlar ama ben bunu bir saygı gösterisi olarak alıyorum'

'Bize destek olmaktan hiç vazgeçmesinler'

BEŞİKTAŞ-SHAKHTAR DONETSK MAÇINA DOĞRU

10.00 Siyah-beyazlılar, Shakhtar Donetsk maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

14.00 Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.

18.30 Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan ve bir futbolcu açıklamalarda bulunacak.

19.00 Ukrayna ekibi, maç öncesi son antrenmanını gerçekleştirecek.

CHERNO MORE-BAŞAKŞEHİR MAÇINA DOĞRU

18.30 Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve bir futbolcusu basın toplantısı düzenleyecek.

19.00 Turuncu-lacivertliler, maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

18.00 Cherno More Teknik Direktörü Ilian Iliev ve bir futbolcusu açıklamalarda bulunacak.

18.45 Bulgaristan ekibi maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

GALATASARAY

11.30 Galatasaray, yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

20.30 Sarı-kırmızılılar, Avusturya kampında İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Öte yandan Bankalar Birliği'nden çıkan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek tüm kredi ve faizlerini ödediklerini belirtti. Sarı-kırmızılı camianın Olağan Divan Kurulu Toplantısı yarın yapılacak.

FENERBAHÇE

22.00 Sarı-lacivertli takım Portekiz kampındaki üçüncü hazırlık maçında All İttihad ile karşı karşıya gelecek.

Aziz Yıldırım, Vizyon 2035 oluşumunun ilk toplantısına katılarak üyelere seslendi. Aziz Yıldırım bir üyenin 'Sizin liderliğinize ihtiyacımız var' sözü üzerine yaptığı açıklamasında; " Fenerbahçe'yi çok kötü günler bekliyor. Kimse umursamıyor. Dün bir yerde yemekteydim. Tamer Yelkovan'ın akrabasının ufak kızını gördük. Sorduk, sınıfında iki tane Beşiktaşlı, geri kalan hepsi Galatasaraylıymış. Hepinize söylüyorum bunu. Benim dediğimi iyi anlayın" dedi.

"Burada benim olmam ya da olmamam ayrı bir konu. Ali Koç veya oradaki başkan kimse başkanlıktan ayrıldığı anda sen ne yapacaksın? Sen, 'Ben başkan olmaya adayım, ben yönetim kuruluna girmeye adayım diyeceksin. Artık bana sığınmayın çünkü benim takatim yok" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR

17.00 Bordo-mavililer, yeni sezon çalışmalarını İran temsilcisi Persepolis FC ile oynayacağı hazırlık maçıyla sürdürecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2'nci ön eleme turu ilk maçları devam edecek.

Brann (Norveç) - Salzburg (Avusturya)

Shelbourne (İrlanda) - Karabağ (Azerbaycan)

UEFA KONFERANS LİGİ

UEFA Konferans Ligi'nde 2'nci ön eleme turu ilk maçları devam edecek.

Zira (Azerbaycan) - Hajduk Split (Hırvatistan)

FC Levadia (Estonya) - FC Iberia 1999 (Gürcistan)

Silkeborg IF (Danimarka) - KA Akureyri (İzlanda)

Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Inter Club (Andorra)

The New Saints (Galler) - Differdange 03 (Lüksemburg)

Buducnost Podgorica (Karadağ) - Milsami (Moldova)

TENİS

11.00 Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, İş Portföy Genel Müdürü Burak Sezercan ve Milli Tenisçi Zeynep Sönmez'in katılımıyla tenis değişken fonun tanıtımı yapılacak.

2025 AVRUPA PARA GENÇLİK OYUNLARI BASIN TOPLANTISI

18.00 İstanbul 2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları kapsamında Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Av. Murat Aksu, Avrupa Paralimpik Komitesi Başkanı Raymon Blondel'in yanı sıra katılımcı ülke Başkanları ve Genel Sekreterleri'nin teşrifleriyle basın toplantısı düzenlenecek.