Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Alanyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

23.05.2022 00:57
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Alanyaspor ile karşılaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Alanyaspor ile karşılaştı. Konuk ekip müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Candeias'ın ceza sahası içi sol tarafından verdiği pasta topla buluşan Efecan, penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta top kale direğinin yanından dışarı çıktı.

77. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Efecan'ın pasında Wilson'un ceza yayı üzerinden çektiği şutta kaleci Viviano sağına yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

81. dakikada topla ceza sahasına giren Levent rakibini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

85. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Ahmed Musa'nın yerden pasında Samed Onur, yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Serkan gole izin vermedi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Biraschi x, Burak Bekaroğlu x, Luckassen xx, Caner Erkin x, Adnan Uğur x (Jimmy Durmaz dk. 66 x), Lucas Biglia xx (Bistrovic dk. 87 ?), Emre Mor xx (Levent Mercan dk. 74 x), Fabio Borini x (Ahmed Musa dk. 74 xx), Yan Karamoh x (Samed Onur dk. 74 xx), Aleksandar Pesic x

Yedekler: Utku Yuvakuran, Balkovec, Salih Dursun, Alparslan Erdem, Abdoulaye Toure

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Alanyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Juanfran xx (Çağan Erciyas dk. 87 ?), Furkan Bayır xx, Fatih Aksoy xx, Awaziem xx, Leroy Fer xx (İsmail Zehir dk. 74 xx), Umut Güneş xx (Emirhan Aydoğan dk. 87 ?), Efecan Karaca xxx, Joao Novais xx, Daniel Candeias xx (Oğuz Aydın dk. 74 xx), Famara Diedhiou x (Wilson Eduardo dk. 62 xx)

Yedekler: Marafona, Mevlja, Mustafa Arda Kartal, Berkant Alpşanlı, Ümit Akdağ

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Gol: Efecan Karaca (dk. 38) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Awaziem, Leroy Fer (Alanyaspor), Luckassen (Fatih Karagümrük) - İSTANBUL

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Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Alanyaspor: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Alanyaspor: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Alanyaspor: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Alanyaspor: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Alanyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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