Meteoroloji'den 30 şehre sağanak uyarısı - Son Dakika
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Yaşam

Meteoroloji'den 30 şehre sağanak uyarısı

Meteoroloji\'den 30 şehre sağanak uyarısı
03.08.2025 10:23
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Yurt genelinde etkili olan sıcaklar, iç ve batı bölgelerde yerini yağışlara bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için 30 ilde sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Bolu ve Çankırı çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, en sıcak ilin yine Diyarbakır olması bekleniyor.

Yurt genelinde etkili olan bunaltıcı sıcaklar, özellikle iç ve batı bölgelerde yerini ferahlatıcı yağışlara bıraktı. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün için 30 ilde sağanak yağış beklendiğini duyurarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji'den 30 şehre sağanak uyarısı

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

Meteoroloji'nin verilere göre bugün sağanak yağış beklenen iller şöyle:

Balıkesir, Sakarya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Muğla, Adana, Antalya, Ankara, Eskişehir, Konya, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Tokat, Artvin, Samsun, Trabzon, Rize, Giresun, Kocaeli, Bilecik, Kütahya, Karabük ve Çankırı.

Özellikle Sakarya, Bolu, Çankırı ve Düzce çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji'den 30 şehre sağanak uyarısı

EN SICAK İL DİYARBAKIR

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, iç ve batı bölgelerde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Öte yandan, aşırı sıcakların etkisini sürdürdüğü illerden Diyarbakır, bugün de Türkiye'nin en sıcak ili olmaya aday konumda.

BOLU VE ÇANKIRI'YA SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu ( Karaman, Aksaray ve Sivas hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Muğla, Adana, Osmaniye ve Amasya çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyıları, Antalya'nın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den 30 şehre sağanak uyarısı


HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Bolu ve Çankırı çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 31°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ANKARA °C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 35°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 41°C Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 40°C Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 33°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde batısı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Son Dakika Yaşam Meteoroloji'den 30 şehre sağanak uyarısı - Son Dakika

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