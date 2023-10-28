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İstanbul'da Büyük Filistin Mitingi! Yüz binlerce kişi Atatürk Havalimanı'nda - Son Dakika

İstanbul'da Büyük Filistin Mitingi! Yüz binlerce kişi Atatürk Havalimanı'nda

Son Güncelleme: 28.10.2023 15:58

Atatürk Havalimanı'nda AK Parti İl Başkanlığı'nca düzenlenen "Büyük Filistin Mitingi" başladı. Yüz binlerce kişi, Filistin'e destek için alanda toplandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 22. güne girildi. Gazze'ye destek için AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Büyük Filistin Mitingi düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alanda toplanan kalabalığa sesleniyor...

"Her birinize Filistin davasına sahip çıktığınız için milletim ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

MİTİNGE KATILAN PARTİ LİDERLERİ

Mitinge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katılıyor.

"DÜNYA DAHA NE KADAR BEKLEYECEK"

İngiliz müzisyen Yusuf İslam, miting alanındaki kalabalığa yaptığı konuşmada "Hz. İbrahim Aleyhisselam bir siyonist değildi. Siyonizm trajedi sonucunda güçlenmiş bir ideolojidir. Filistinlilerin bununla hiçbir alakası yoktur. Savaşlarda her daim mağdurlar küçük yavrular olmuştur. Uluslararası toplum Saray Bosna'daki kuşatmayı 4 sene izlemişti. Şu anda dünya daha ne kadar bekleyecek" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da Filistin için büyük buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanına geldi

EKİPLER KUŞ UÇURTMUYOR

Miting için giriş ve çıkış noktalarında ile havalimanı çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Miting alanı girişinde vatandaşlar üst ve çanta aramasının ardından içeri girebildi.

İşte miting alanından kareler;

İstanbul'da Filistin için büyük buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanına geldi
İstanbul'da Filistin için büyük buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanına geldi
İstanbul'da Filistin için büyük buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanına geldi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Büyük Filistin Mitingi! Yüz binlerce kişi Atatürk Havalimanı'nda - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da Büyük Filistin Mitingi! Yüz binlerce kişi Atatürk Havalimanı'nda - Son Dakika
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