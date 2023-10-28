İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 22. güne girildi. Gazze'ye destek için AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Büyük Filistin Mitingi düzenleniyor.
"Her birinize Filistin davasına sahip çıktığınız için milletim ve şahsım adına teşekkür ediyorum."
Mitinge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katılıyor.
İngiliz müzisyen Yusuf İslam, miting alanındaki kalabalığa yaptığı konuşmada "Hz. İbrahim Aleyhisselam bir siyonist değildi. Siyonizm trajedi sonucunda güçlenmiş bir ideolojidir. Filistinlilerin bununla hiçbir alakası yoktur. Savaşlarda her daim mağdurlar küçük yavrular olmuştur. Uluslararası toplum Saray Bosna'daki kuşatmayı 4 sene izlemişti. Şu anda dünya daha ne kadar bekleyecek" ifadelerini kullandı.
Miting için giriş ve çıkış noktalarında ile havalimanı çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Miting alanı girişinde vatandaşlar üst ve çanta aramasının ardından içeri girebildi.
İşte miting alanından kareler;
Son Dakika › Yerel › İstanbul'da Büyük Filistin Mitingi! Yüz binlerce kişi Atatürk Havalimanı'nda - Son Dakika