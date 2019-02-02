Makyaj ve Photoshopla Kendini Korkunç Hale Getiren İranlı Kadının, Eski Haline Bakın
1 saat önce
Angelina Jolie'ye benzemek için ameliyat olduğu iddia edilen, hem Photoshop hem de makyajla kendini korkunç hale getiren İranlı genç kadının estetiksiz hali şaşırttı.
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Sahar Tabar, Angeline Jolie'ye olan hayranlığı yüzünden türlü estetik operasyonlar geçirdi, sonrasında Photoshop ve makyajla kendine korkunç bir görüntü kazandırdı.
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Genç kadın, Instagramda paylaştığı sıra dışı fotoğraflarla fenomene dönüşmüştü. Ayrıca Tabar, ünlendikten sonra gerçekten burnunu yaptırdığını ve dudaklarına dolgu yaptırdığını da ekledi.
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Tabar, kendisini düşürdüğü bu hallere bir anlam veremeyen takipçilerine, ''kendimi ifade etme biçimi, bir tür sanat!'' şeklinde yanıt verdi.
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İşte İranlı Sahar Tabar'ın eski hali...
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 08:10
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