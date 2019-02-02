Makyaj ve Photoshopla Kendini Korkunç Hale Getiren İranlı Kadının, Eski Haline Bakın

1 Sahar Tabar, Angeline Jolie'ye olan hayranlığı yüzünden türlü estetik operasyonlar geçirdi, sonrasında Photoshop ve makyajla kendine korkunç bir görüntü kazandırdı.

2 Genç kadın, Instagramda paylaştığı sıra dışı fotoğraflarla fenomene dönüşmüştü. Ayrıca Tabar, ünlendikten sonra gerçekten burnunu yaptırdığını ve dudaklarına dolgu yaptırdığını da ekledi.

3 Tabar, kendisini düşürdüğü bu hallere bir anlam veremeyen takipçilerine, ''kendimi ifade etme biçimi, bir tür sanat!'' şeklinde yanıt verdi.

4 İşte İranlı Sahar Tabar'ın eski hali...

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