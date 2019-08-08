Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe-Cagliari maçında dikkat çeken detay! Bir bakan bir daha baktı
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Fenerbahçe-Cagliari maçında dikkat çeken detay! Bir bakan bir daha baktı

1 saat önce

Fenerbahçe, hazırlık maçında Cagliari Calcio ile karşı karşıya geldi. 2-2'lik beraberlikle biten maçta, tribündeki bir Fenerbahçe taraftarı dikkat çekti.

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Spor Toto Süper Lig'in 2019-20 sezonu çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçı kapsamında İtalyan takımı Cagliari ile Ülker Stadı'nda karşılaştı.
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Çalışmalarını Can Bartu Tesislerinde sürdüren Fenerbahçe, son iki yıldır Kadıköy'de hazırlık maçı yaptığı Cagliari ile yine karşı karşıya geldi.
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Sarı lavivertliler, Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan maça; Altay, Isla, Jailson, Sadık, Dirar, Ozan Tufan, Emre, Kruse, Rodrigues, Moses, Vedat Muriqi 11'iyle çıktı.
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Yıllar sonra yeniden sarı lacivertli formayla Kadıköy'e ayak basan Emre'ye, taraftarların yoğun ilgisi vardı.
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Kadıköy'de maçı seyretmeye gelen Fenerbahçeli bir taraftarın, Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'e benzerliği dikkat çekti.
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Taraftarların da ilgisini çeken taraftar, objektiflere böyle yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:37 
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