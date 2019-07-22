Instagram'dan gurur verici Türkiye paylaşımı! Bakın fotoğrafı kim çekti

Kayseri Sarız doğumlu Hüseyin Taşkın, İlk ve orta öğrenimimi Sarız'da tamamladı. Lisans eğitimimi Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde yaptı. Okul sonrası sektörel bir dergide Foto-Muhabir olarak görev aldı. Sonrasında reklam fotoğrafçılığıyla ilgilenmeye başladı. Taşkın, serbest olarak fotoğraf ve tasarım işleriyle uğraşıyor.

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X-Photographer olarak seçildi!

Özel bir şirkette reklam fotoğrafçılığı ve stüdyo şefliği yapan Taşkın, 2015 yılında Fujifilm tarafından X-Photographer olarak seçildi. İnsani yardım kuruluşu adına düzenlediği ve iki farklı yerde sergilenen "Kahverenginin Yoksul Tonları" ve Kırsal Düşler isimli iki kişisel sergisi var. Ulusal ve Uluslararası fotoğraf yarışmalarında jüri üyeliği yaptı. Aylık yayınlanan Fotoritm dergisinde fotoğraf yazıları yazıyor. Çalışmalarını güncel olarak Instagram hesabımdan paylaşıyor.