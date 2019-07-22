Instagram'dan gurur verici Türkiye paylaşımı! Bakın fotoğrafı kim çekti

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TCDD Taşımacılık'ın işlettiği Van Gölü Ekspresi'nin, Ankara-Tatvan-Van seferi sırasında Bitlis'in Tatvan ilçesinde karlar arasından geçerken fotoğraf sanatçısı Hüseyin Taşkın tarafından çekilen fotoğrafı Instagram'ın resmi hesabından paylaşıldı.
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Instagram'ın resmi hesabından fotoğrafla yapılan paylaşımda, Taşkın'a göre başkent Ankara'dan Türkiye'nin doğusuna seyahat etmenin en iyi yolunun Van Gölü Ekspresi olduğuna yer verildi.
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Hüseyin Taşkın kimdir?
Kayseri Sarız doğumlu Hüseyin Taşkın, İlk ve orta öğrenimimi Sarız'da tamamladı. Lisans eğitimimi Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde yaptı. Okul sonrası sektörel bir dergide Foto-Muhabir olarak görev aldı. Sonrasında reklam fotoğrafçılığıyla ilgilenmeye başladı. Taşkın, serbest olarak fotoğraf ve tasarım işleriyle uğraşıyor.
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X-Photographer olarak seçildi!
Özel bir şirkette reklam fotoğrafçılığı ve stüdyo şefliği yapan Taşkın, 2015 yılında Fujifilm tarafından X-Photographer olarak seçildi. İnsani yardım kuruluşu adına düzenlediği ve iki farklı yerde sergilenen "Kahverenginin Yoksul Tonları" ve Kırsal Düşler isimli iki kişisel sergisi var. Ulusal ve Uluslararası fotoğraf yarışmalarında jüri üyeliği yaptı. Aylık yayınlanan Fotoritm dergisinde fotoğraf yazıları yazıyor. Çalışmalarını güncel olarak Instagram hesabımdan paylaşıyor.
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İşte Taşkın'ın Instagram hesabında paylaştığı özel karelerden bazıları...