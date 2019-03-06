Kapıcılar Kralı'nın Çocuk Oyuncusu İbraam'ın Son Haline Bakın
2 saat önce
Yeşilçam'ın efsane filmi Kapıcılar Kralı'nda Seyyid'in oğlu rolünü canlandıran "Ya buba ders çalışıyom!" repliğiyle hatırladığımız İbraam, şimdi ne iş yapıyor, nasıl görünüyor dersiniz?
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1976 Zeki Ökten yönetmenliğinde çekilen Kapıcılar Kralı'nda Seyyid'in oğlu İbraam rolüyle tanıdığımız Hüsnü Yıldız, gerçek hayatta da filmin geçtiği apartman görevlisinin oğluydu.
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Hüsnü Yıldız, Turhal Teknik Lisesi'nde okudu ama müzik sevdası ağır bastı.
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Hüsnü Yıldız, şimdi GALA TV isimli kanalda program yapıyor.
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Armoni Müzik bünyesinde çalışıyor. Klipleri Youtube'da yayınlanıyor ve çeşitli etkinliklerde sahne alıyor.
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Hüsnü Bey'e "Okumaya devam etseydiniz ne olmak isterdiniz?" diye sorulduğunda: "İbraam okumaya çok hevesliydi, gerçek hayatta ben de öyleydim. Ama hayatımı müziğe adadım. Aklım hep şarkıcı olmaktaydı. Okusaydım belki öğretmen belki de avukat olabilirdim."
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Hüsnü Bey, Yalives Hanım'la evli ve İstanbul'da yaşıyor.
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Hüsnü Bey'in bir de kızı var.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 08:19
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