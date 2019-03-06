Kapıcılar Kralı'nın Çocuk Oyuncusu İbraam'ın Son Haline Bakın

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Hüsnü Bey'e "Okumaya devam etseydiniz ne olmak isterdiniz?" diye sorulduğunda: "İbraam okumaya çok hevesliydi, gerçek hayatta ben de öyleydim. Ama hayatımı müziğe adadım. Aklım hep şarkıcı olmaktaydı. Okusaydım belki öğretmen belki de avukat olabilirdim."