Nazım Hikmet Ran 117. Doğum Gününde Anılıyor

1 Nazım Hikmet Nerede Doğdu? Nazım Hikmet, 20 Kasım 1901'de Selanikte doğdu.

2 İlk Şiirini 13 Yaşındayken Kaleme Aldı Usta şair, ilk şiiri "Feryad-ı Vatan"ı henüz 13 yaşındayken 1913 yılında kaleme aldı.

3 Usta Şair, 1917 Yılında Bahriye Mektebi'ne Girdi Denizciler için yazdığı kahramanlık şiirinden sonra Bahriye Nazırı Cemal Paşa tarafından Bahriye Mektebi'ne gitmesine karar verildi. Nazım Hikmet, okul hayatında zeki, orta derecede çalışkan, sinirli olarak tanımlanıyor.

4 Milli Mücadele Dönemi'nde Ailesinden Habersiz Anadolu'ya Geçti Rahatsızlığı nedeniyle eğitimini yarıda kesen Nazım Hikmet, 1920' de Kurtuluş Savaşı'na katılmak için Anadolu'ya geçti.

5 Moskova Devrimi'nin İlk Yıllarına Tanık Oldu Bolu'da öğretmenlik yapmaya başlayan şair, Moskova'ya giderek üniversite eğitimini Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi'nde tamamladı.

6 Sosyalist, Komünist ve Devrimci Şair... Siyasal Bilimler ve İktisat Bölümü'nden mezun olan Ran, 1921'de sosyalizmle tanışarak yazılarını bu yönde şekillendirdi. "Mavi Gözlü Dev", "Hoş Geldin Kadınım", "Hasret", "Dünyayı Verelim Çocuklara" gibi eserlere imza attı.

7 1924 yılında ilk şiir kitabı "28 Kanunisani"yi yayımladı.

8 Aydınlık Gazetesi'nde yazmaya başlayan Nazım Hikmet'in, TKP üyesi olduğu gerekçesiyle 15 yıl hapsi istendi.

9 Af Kanunu'ndan Yararlandı Tekrar Sovyetler Birliği'ne dönen Nazım Hikmet, 1928'de çıkarılan aftan yararlanarak ülkeye döndü.

10 12 Yılı Aşkın Sürede İstanbul, Ankara, Çankırı ve Bursa Cezaevlerinde Kaldı "Resimli Ay Dergisi"nde yazıları yayınlanmaya başlayan Nazım Hikmet'in, bu dergide yazdıklarından ötürü 12 hapis cezası istendi.

11 En Büyük Aşkı "Kızıl Saçlı Kadın" Piraye 1935 yılında kız kardeşi Samiye'nin yakın arkadaşı Piraye'ye aşık olur. Nazım Hikmet en güzel aşk şiirlerini "kızıl saçlı kadın" diye bahsettiği Piraye'ye yazar. Bu aşk daha sonra sona erecektir.

12 Tahliye edildikten sonra Moskova'ya dönen Nazım Hikmet, 1951 yılında vatandaşlıktan çıkarıldı.

13 "Lanet olsun, ne muazzam şey seni sevmek!" Nazım Hikmet, 1955 yılında son aşkı Vera ile tanışır. Bundan sonraki tüm aşk şiirlerini kendisinden 30 yaş küçük olan Vera'ya yazacaktır.