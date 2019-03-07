Penisini Büyütmek İsteyen Ünlü İş Adamı, Ameliyat Masasında Kaldı!
58 dakika önce
65 yaşındaki elmas tüccarı Ehud Arye Laniado, Fransa'nın başkenti Paris'te bir klinikte geçirdiği penis büyütme operasyonu sırasında öldü.
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Laniado, operasyonu Fransa'nın başkentinde bulunan Champs-Elysees caddesinde ismi paylaşılmayan bir estetik cerraha yaptırdı. Yerel medyaya göre Laniado, penisine bir madde enjekte edilince kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.
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Laniado'nun şirketi "Omega Diamonds", sahibinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Omega Diamonds'ın yayımladığı mesajda "Vizyon sahibi bir iş adamına elveda" yazıldı.
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Yerel medyada Laniado'nun kısa boyu sebebiyle "Napolyon kompleksi" olduğu, boyunun kısalığından rahatsız olduğu belirtildi. Laniado'nun bir arkadaşlarının söylediğine göre, "Laniado sadece kısa boyunu muhasebecisi ona banka hesap özetini okuduğunda unuturdu."
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2013 yılında Belçika ve İsrail vatandaşı olan Laniado'nun başı polis ile belaya girmişti. Laniado'nun vergi kaçırdığı ve yasal olmayan yollarla elmas ithal ettiği iddia edilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:06
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