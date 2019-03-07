Son Dakika Haberleri: Penisini Büyütmek İsteyen Ünlü İş Adamı, Ameliyat Masasında Kaldı!

Penisini Büyütmek İsteyen Ünlü İş Adamı, Ameliyat Masasında Kaldı!

58 dakika önce

65 yaşındaki elmas tüccarı Ehud Arye Laniado, Fransa'nın başkenti Paris'te bir klinikte geçirdiği penis büyütme operasyonu sırasında öldü.

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Laniado, operasyonu Fransa'nın başkentinde bulunan Champs-Elysees caddesinde ismi paylaşılmayan bir estetik cerraha yaptırdı. Yerel medyaya göre Laniado, penisine bir madde enjekte edilince kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.
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Laniado'nun şirketi "Omega Diamonds", sahibinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Omega Diamonds'ın yayımladığı mesajda "Vizyon sahibi bir iş adamına elveda" yazıldı.
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Yerel medyada Laniado'nun kısa boyu sebebiyle "Napolyon kompleksi" olduğu, boyunun kısalığından rahatsız olduğu belirtildi. Laniado'nun bir arkadaşlarının söylediğine göre, "Laniado sadece kısa boyunu muhasebecisi ona banka hesap özetini okuduğunda unuturdu."
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2013 yılında Belçika ve İsrail vatandaşı olan Laniado'nun başı polis ile belaya girmişti. Laniado'nun vergi kaçırdığı ve yasal olmayan yollarla elmas ithal ettiği iddia edilmişti.

»      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:06 

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