Penisini Büyütmek İsteyen Ünlü İş Adamı, Ameliyat Masasında Kaldı!

1 Laniado, operasyonu Fransa'nın başkentinde bulunan Champs-Elysees caddesinde ismi paylaşılmayan bir estetik cerraha yaptırdı. Yerel medyaya göre Laniado, penisine bir madde enjekte edilince kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

2 Laniado'nun şirketi "Omega Diamonds", sahibinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Omega Diamonds'ın yayımladığı mesajda "Vizyon sahibi bir iş adamına elveda" yazıldı.

3 Yerel medyada Laniado'nun kısa boyu sebebiyle "Napolyon kompleksi" olduğu, boyunun kısalığından rahatsız olduğu belirtildi. Laniado'nun bir arkadaşlarının söylediğine göre, "Laniado sadece kısa boyunu muhasebecisi ona banka hesap özetini okuduğunda unuturdu."