Psikolojik sorunları olan 59 yaşındaki baba, kızının düğün gününde evi havaya uçurdu!
1 saat önce
ABD'de, psikolojik sorunları olduğu belirlenen üç çocuk babası John Evans, kızının düğün gününde, kendi evini havaya uçurdu.
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ABD'de, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 59 yaşındaki baba John Evans, kızının düğün gününde, kendi evini havaya uçurdu. Olayın yaşandığı an, patlamanın olduğu sokaktaki bütün evler sarsıldı.
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Evans'ın evinden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin polisi araması üzerine, olay yerine ekipler geldi. Patlamanın ana noktasında bir erkek cesedine rastlayan polisler, kısa süre sonra enkazda bir de yaralı buldular.
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Yapılan incelemeler sonrasında psikolojik problemler yaşadığı belirlenen baba John Evans'ın, evde gaz açarak intihar ettiği ortaya çıktı.
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Birkaç görgü tanığı, patlamadan dakikalar önce Evans'ı evin kapısında öylece dururken gördüklerini anlattı.
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Yasa boğulan Evans ailesi, sosyal medya üzerinden yaptıkları bir açıklamada, mahremiyetlerine saygı duyulmasını istediklerini belirtti.
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18.9.2019 15:49:08. #1.12#
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