'Sihirli Annem' Dizisinin Çocuk Oyuncuları Nişantaşı'nda Görüntülendi

1 2003 yılında yayınlanan 'Sihirli Annem' dizisinin çocuk oyuncuları Zeynep Özkaya (Çilek), Jennifer Boyner (Toprak) ve Gizem Güven (Ceren), önceki akşam Nişantaşı'nda yürürken görüntülendi.

2 Abla ve kardeşler olarak ekranda seyirciyle buluşmuş olan Gizem Güven, Zeynep Özkaya ve Jennifer Boyner, dizinin bitmesiyle de birbirinden ayrılmadı.



3 Habercilerin "Yıllardır bu yakınlığı nasıl korudunuz?" sorusuna Gizem Güven, "Biz dizide kardeşi oynuyorduk ama gerçek hayatta da kardeş gibiydik, hiç kopmadık.

4 Şu an bir YouTube projemiz var, orada da beraberiz. Kan bağımız olmasa bile can bağımız var. Umarım bu hep böyle sürer" dedi.

5 Jennifer Boyner (Toprak) - Zeynep Özkaya (Çilek) - Gizem Güven (Ceren)

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7 Zeynep Özkaya (Çilek)

8 Gizem Güven (Ceren) - Zeynep Özkaya (Çilek)