'Sihirli Annem' Dizisinin Çocuk Oyuncuları Nişantaşı'nda Görüntülendi
1 saat önce
'Sihirli Annem' dizisinde herkesi kendisine hayran bırakan çocuk oyunculara bir de şimdi bakın. Dizide, vefat eden oyuncu Defne Joy Foster'in küçük kızını canlandıran Jennifer Boyner (Toprak), Gizem Güven (Ceren), Zeynep Özkaya (Çilek) önceki akşam Nişantaşı'nda yürürken görüntülendi.
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2003 yılında yayınlanan 'Sihirli Annem' dizisinin çocuk oyuncuları Zeynep Özkaya (Çilek), Jennifer Boyner (Toprak) ve Gizem Güven (Ceren), önceki akşam Nişantaşı'nda yürürken görüntülendi.
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Abla ve kardeşler olarak ekranda seyirciyle buluşmuş olan Gizem Güven, Zeynep Özkaya ve Jennifer Boyner, dizinin bitmesiyle de birbirinden ayrılmadı.
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Habercilerin "Yıllardır bu yakınlığı nasıl korudunuz?" sorusuna Gizem Güven, "Biz dizide kardeşi oynuyorduk ama gerçek hayatta da kardeş gibiydik, hiç kopmadık.
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Şu an bir YouTube projemiz var, orada da beraberiz. Kan bağımız olmasa bile can bağımız var. Umarım bu hep böyle sürer" dedi.
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Jennifer Boyner (Toprak) - Zeynep Özkaya (Çilek) - Gizem Güven (Ceren)
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Gizem Güven (Ceren) - Zeynep Özkaya (Çilek)
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Jennifer Boyner (Toprak) - Gizem Güven (Ceren)
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:24
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