Ünlülerin Soğuk Kış Günlerine İnat Instagram Trendi: Snowkini
1 saat önce
"Soğuk mu o da ne!" der gibi bikiniyi geçirip kendini kara atan ünlüler, Instagram'da yeni bir akımı başlatmış oldu: Snowkini
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Geçen sene ablası Kim Kardashian'ın, karda bikinili pozuyla başlayan akım, bu sene de kardeş Kendall Jenner ile devam ediyor.
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İşte Kim Kardashian'ın öncüsü olduğu o poz!
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Kourtney Kardashian da geri kalacak değil di!
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Rihanna da bu akıma uyanlardan!
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Öyle ki Instagram'da #snowkini etiketiyle fotoğraflar paylaşılmaya başlamış bile!
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Unutmayın Instagram'ın son trendi; bikini ve mayonuzla havuz kenarı pozlar değil, kar ve buzlar içinde cesurca poz vermek!
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:00
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