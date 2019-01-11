Ünlülerin Soğuk Kış Günlerine İnat Instagram Trendi: Snowkini

1 Geçen sene ablası Kim Kardashian'ın, karda bikinili pozuyla başlayan akım, bu sene de kardeş Kendall Jenner ile devam ediyor.

2 İşte Kim Kardashian'ın öncüsü olduğu o poz!

3 Kourtney Kardashian da geri kalacak değil di!

4 Rihanna da bu akıma uyanlardan!

5 Öyle ki Instagram'da #snowkini etiketiyle fotoğraflar paylaşılmaya başlamış bile!

6 Unutmayın Instagram'ın son trendi; bikini ve mayonuzla havuz kenarı pozlar değil, kar ve buzlar içinde cesurca poz vermek!

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