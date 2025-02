6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalan 252 Bin Konut ve İş Yerini Hak Sahiplerine Teslim Edeceğiz"

Güncel

(ADIYAMAN) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşa edeceğimiz konutların tamamının yapımına başladık. Kalan 252 bin konut ve iş yerimizi de hızlıca bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Böylelikle yıl başına kadar toplam 453 bin konut yani neredeyse yarım milyon konut yapacak ve evine girmeyen, iş yerine kavuşmayan tek bir vatandaşımızı dahi bırakmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen "Bir Oluruz, 6 Şubat Depremleri Anma Programı"nda konuştu.

Erdoğan, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 53 bin 737 kişiye Allah'tan rahmet diledi. Erdoğan, tüm şehitlerle birlikte dün Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesi'nde şehit olan binbaşı Murat Kemal Yetişen'e de Allah'tan rahmet, silah arkadaşlarına ve ailesine taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün hem 6 Şubat gecesinin acısını ilk günkü tazeliğiyle kalbimizde hissediyor hem de devletimizin desteği milletimizin dayanışmasıyla deprem bölgemizi ayağa kaldırmanın haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.

6 Şubat'ta 11 ilde meydana gelen sarsıntıların sadece bu illerdeki insanları değil, 85 milyonu derinden etkilediğini belirten Erdoğan, birçok ülkenin yüz ölçümünden daha büyük bir alanda meydana gelen depremlerden 14 milyon vatandaşın etkilendiğini, 2,5 milyonu aşkın vatandaşın farklı illere göç etmek zorunda kaldığını kaydetti.

"Devleti, deprem turistleri çekip gittikten sonra buralarda gece-gündüz süren çalışmalarla gösterdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Asrın felaketi, ülkemiz için doğrudan 104 milyar dolar dolaylı olarak da 150 milyar dolarlık ağır bir maliyete yol açtı. Herkesin altından kalkamayacağı bu ürkütücü tabloya rağmen hem millet hem de devlet olarak bir an olsun ümitsizliğe kapılmadık. Yüreklerimize düşen ateşi bir an önce söndürmek için gece-gündüz demeden, yılmadan yorulmadan sabırla azimle kararlılıkla çalıştık. Depremin ilk anından itibaren devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. 650 bin personelle tüm kurumlarımızı afet sahasına gönderdik. Hızla enkaza koşan arama kurtarma ekiplerimiz, güvenlik güçlerimiz, sağlık çalışanlarımız, işçilerimiz, mühendislerimiz, gönüllülerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve diğerleri tek yürek oldu.

O zor günlerde siyasi menfaat devşirme amacıyla 'Devlet nerede' diye soranlara, 'Devlet işte burada, halkının yanında' diyerek cevabımızı hem de çok güçlü bir biçimde verdik. Devleti, evsiz kalan analarımızın, babalarımızın, evlatlarımızın ellerini tutarken, dertlilere derman olurken gösterdik. Devleti, eğitimden sağlığa, ulaşımdan ticarete sorunları çözmek için aylarca deprem bölgesinde kalan Bakanlarımız ile yöneticilerimizle, kamu görevlilerimizle gösterdik. Devleti, deprem turistleri çekip gittikten sonra tam 2 yıldır buralarda gece-gündüz süren inşa ve ihya çalışmalarıyla gösterdik. Devleti, teslim edilen konut ve iş yerleriyle yapılan yollar ve köprülerle, inşa edilen okullar ve hastanelerle, verilen destek ve teşviklerle gösterdik. Gözyaşlarımızı içimize akıtarak emekle, alın teriyle, metanetle, çelik bir iradeyle şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz.

"Evine girmeyen, iş yerine kavuşmayan tek bir vatandaşımızı dahi bırakmayacağız"

Ankara ve İstanbul'daki sıcak ofislerinden ahkam kesenlere, aynaya bakmadan bize 'Ne yaptınız' diye soranlara özetin özeti mahiyetinde bazı rakamları burada kısaca hatırlatmak istiyorum. Bakınız, dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde afetlerin ardından enkaz kaldırma çalışmaları dahi kimi zaman yıllar alırken biz sadece birkaç ayda konutlarımızı yükseltmeye başladık. İki hafta önce, 24 Ocak'ta 201 bininci yuvamızın anahtarlarını Malatyamızda hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Son iki yılda deprem bölgemizde 2,6 trilyon lirayı aşan yatırımlar yaptık. 2025 bütçemizde ise 584 milyar liralık kaynak tahsis ettik. İnşa edeceğimiz konutların tamamının yapımına başladık. Kalan 252 bin konut ve iş yerimizi de hızlıca bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Böylelikle yıl başına kadar toplam 453 bin konut yani neredeyse yarım milyon konut yapacak ve evine girmeyen, iş yerine kavuşmayan tek bir vatandaşımızı dahi bırakmayacağız.

Sağlık Bakanlığımız deprem bölgesinde 42,5 milyar lira bedelle 5 bin 588 yataklı 110 sağlık tesisini tamamladı. Bölgede hizmet veren sağlık tesislerine ek olarak 34 sahra hastanesi ve 176 acil müdahale ünitesi kurduk. Sağlık alanında bölgemizde 58 milyar liralık toplam 5 bin 750 yataklı 92 sağlık tesisinin inşası ise devam ediyor. Bölge genelinde 557 acil yardım istasyonunun yanı sıra 939 ambulans, 88 UMKE aracı ve 3 helikopterimizle sağlık hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bin yataklı Hatay Şehir Hastanesi ile bin yataklı Kahramanmaraş Şehir Hastaneleri'nin projeleri bitti. İnşallah yıl içinde de ihaleleri yapılacak.

Bölgede toplam 687 yeni mahkeme kurarak iş yükünü hafiflettik. 21 adliye binası, 12 ceza infaz kurumu, 3 adli tıp hizmet binası, 1 personel eğitim merkezi ve 82 kamu konutunu 2025 yılı yatırım programımıza aldık. Bunlardan 8 adliye, 2 ceza infaz kurumu, 2 adli tıp ve 11 kamu personel konutunun inşası sürüyor. 13 adliye, 10 ceza infaz kurumu, 1 adli tıp, 1 personel eğitim merkezi ve 71 personel konutu binamızın da inşaat öncesi hazırlıkları devam ediyor.

"717 okul ile 13 bin dersliğin yapımı, 115 okul ve bin 582 dersliğin güçlendirme çalışmaları devam ediyor"

11 ilimizde 6 Şubat öncesinde eğitim-öğretim faaliyetleri 11 bin 567 okuldaki 119 bin 200 derslikte devam etmekteydi. Bugün itibarıyla derslik sayımız 132 bin 168'e ulaştı. Depremde bin 295 okul ve 9 bin 935 derslik yıkılmış veya kullanılamaz hale gelmiştir. Bugüne kadar 524 okul ve 7 bin 500 dersliğin yapımını tamamladık. Orta hasarlı 134 okul ve bin 537 dersliği güçlendirdik. Az hasarlı 63 bin dersliği onardık. Halihazırda 717 okul ile 13 bin dersliğin yapımı, 115 okul ve bin 582 dersliğin güçlendirme çalışmaları devam ediyor. İnşallah bunları Eylül ayına kadar hizmete açmayı hedefliyoruz. Bu çalışmaların sonunda bin 241 yeni okul ve 19 bin 784 derslik yapacak, 249 okul ve 3 bin 119 dersliğin de güçlendirmesini tamamlayacağız. Böylece deprem bölgesindeki derslik kapasitesini yüzde 10 artırarak 6 Şubat'tan önceki kapasitenin üzerine çıkartacağız."

" Hatay Havalimanı'ndaki pistin yapım çalışmaları sürüyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 ilde 26 ayrı kesimde, toplam 336 kilometre uzunluğunda bağlantı ve imar yolunun ihalesinin tamamlandığını ve çalışmalara başlandığını bildirdi.

Deprem konutlarının bağlantı ve imar yollarının yapımına devam edildiğini, demiryollarında hasar gören bin 275 kilometre uzunluğundaki hattın bin 60 kilometrelik kısmının yapım ve onarım çalışmalarının bittiğini aktaran Erdoğan, kalan kısmı da kısa süre içinde hizmete açmayı planladıklarını söyledi.

Hatay Havalimanının uçuş pistinin depremde ciddi zarar gördüğünü, 3 bin metre uzunluğundaki bu pistin yapım çalışmalarının da sürdüğünü ifade eden Erdoğan, "Geniş gövdeli uçakların da inebileceği yeni bir pisti inşallah Hatayımıza da kazandırıyoruz" diye konuştu.

"50 bin 774 kişiye istihdam sağlayacak bin 116 yatırım için teşvik belgesi düzenledik"

Depremden etkilenen 11 ilde 15 organize sanayi bölgesi ve 17 sanayi sitesi projesi için 14 milyar 755 milyon liralık kaynak sağlandığını, 9 ilde 3'ü organize sanayi, 1'i endüstri bölgesi olmak üzere 34 adet sanayi alanının ilan edildiğini, depremden zarar gören sanayi işletmelerinin hasarının giderilmesi amacıyla 2025 yılı için yaklaşık 3 milyar lira ödenek tahsis edildiğini bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Depremden yoğun olarak etkilenen 65 ilçemizdeki yatırımları en üst seviyede yatırım teşvikleriyle destekledik. Bölgede 204 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 50 bin 774 kişiye istihdam sağlayacak bin 116 yatırım için teşvik belgesi düzenledik.

Deprem sonrası canlanma destek programıyla 60 bin 673 KOBİ'ye 37 milyar liranın üzerinde kaynak sağladık. TÜBİTAK aracılığıyla 484 araştırma geliştirme projesine 772 milyon lira destek, 2 bin 500'e yakın öğrenci ve araştırmacıya 672 milyon lira tutarında burs verdik.

"Konteyner kentlerde kalan vatandaşlarımızın market alışverişleri için 73 bin kart dağıttık"

İçişleri Bakanlığımız 59 vali olmak üzere 708 mülki idare amiriyle 142 bin 500 güvenlik personelini bölgede görevlendirdi. Arama-kurtarma ve enkaz çalışmalarından, iaşe ve ibate hizmetlerine, geçici barınma alanlarının kurulumundan ortak kullanım alanlarının düzenlenmesine, geniş çaplı koordinasyon faaliyetleri yürüttü. Konteyner kentlerde kalan vatandaşlarımızın gıda, market alışverişleri için 73 bin kart dağıttık. 2025 itibariyle 363 bin haneye toplam 34,5 milyar lira kira desteği verdik. Taşınma destek, kira, tahliye, vefat yardımı ve diğer destek ödemelerinin toplamı 150 milyar liraya yaklaştı.

'Toplum Yararına' programımız çerçevesinde 15 milyar lira tutarında 77 binden fazla kontenjan tahsis ettik. Kısa çalışma ödeneğiyle 111 binden fazla kişiye toplam 1 milyar liralık ödeme yapıldı. Gençlik ve sporda 23 bin 692 depremzede öğrencimizin öğrenim kredisini karşılıksız bursa dönüştürdük. 18 bin afetzede öğrencimize de yeni eğitim öğretim yılında öğrenim bursu tahsis ettik. Deprem bölgemizin dört ilindeki toplam 9 bin 710 yataklı 9 yeni öğrenci yurdumuzdan üçünün inşası tamamlandı, altısının yapımı devam ediyor. 8 şehrimizdeki 10 bin 500 yatak kapasiteli 8 yeni öğrenci yurdumuz ise proje aşamasında, bunların yapımına kısa sürede başlayacağız.

"Diyanet İşleri Başkanlığımız 156 milyon liralık yardımda bulundu"

Diyanet İşleri Başkanlığımız bölgede zarar gören camilerimizin ve Kur'an kurslarımızın onarımı ve inşası için 156 milyon liralık yardımda bulundu. İlköğretim, ortaöğretim ve lisans düzeyindeki 7 bin 90 öğrenciye, 10 milyon liranın üzerinde eğitim desteği verdik. Kültür Bakanlığımız depremde hasar gören farklı illerimizdeki 12 cemevinin bakım, onarım ve tefrişat çalışmalarını yaptı, 377 vakıf kültür varlığının restorasyonuna başladı. Aile Bakanlığımız 4,1 milyon vatandaşımıza psikososyal destek sundu. Aile ve Gençlik fonundan yeni evlenen 5 bin 653 çifte 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli faizsiz kredi desteği verdi. Deprem bölgemizdeki 16 kadın konuk evinde 18 bin 201 afetzedeyi misafir etti. Son 2 yılda 11 ilde toplam 30 milyar lira tarımsal destek ödemesi yaptık. İçme ve tarımsal sulama için 20 milyar liralık yatırımımız oldu, 46 milyar lira daha yatırım yapacağız.

Hayvanlarını kaybedenlerin zararlarını karşıladık. Deprem illerinde 335 bin çiftçiye 4,8 milyar lira mazot ve gübre desteği ödemesi gerçekleştirdik. Deprem bölgesinin zarar gören tarım altyapısının iyileştirilmesi konusunda Dünya Bankası ile bir kredi paketi imzaladık. Çiftçilerimize önümüzdeki 5 yılda çeşitli kalemlerde toplam 250 milyon dolar hibe vereceğiz.

"Yüksek perdeden konuşanların çoğu deprem bölgesinin yollarını unuttu"

Biz deprem bölgesini sadece yıl dönümlerinde hatırlayanlar gibi laf üstüne laf koyanlar değil, taş üstüne taş koyanlardanız. Muhalefetin havsalasının dahi almayacağı birçok alanda ihya ve inşa çalışmalarımızı yürütüyoruz. Muhalefetin de en azından yönettikleri belediyelerde reklama ayırdıkları mesaiyi kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık çalışmalarına ayırarak çabalarımıza katkı vermesini bekliyoruz. Bu işler yılda iki gün buralara gelip konuşmakla olmaz. Sürekli eleştirerek, sürekli yaplan işlere kulp takarak muhalefet edilmez. Hükümetimizin, belediyelerimizin, hayırseverlerimizin icraatları ortada. Dünyada hemen hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı büyük bir inşa ve ihya hamlesine iki yıl gibi kısa bir sürede hamdolsun imza attık. Ana muhalefet partisinin Genel Başkanları ise seçimler öncesinde geldiler, bedava ev sözü verdiler. Sonra da buhar olup uçtular. Yapılanı kötülemek ve devletimizi tenkit etmek dışında depreme dair özellikle hiçbir gündemleri, hiçbir projeleri ve faaliyetleri maalesef yok. Medya ve sosyal medyadan yüksek perdeden konuşanların çoğu ise zaten deprem bölgesinin yollarını unuttu. Biz ise ilk günden beri deprem bölgesinden elimizi çekmedik. Şehirlerimizi ayağa kaldırmak, vatandaşlarımızı yeni yuvalarına süratle kavuşturmak için çalıştık, çabaladık, ter döktük. İnşallah bundan sonra da elimizi buralardan çekmeyeceğiz."

Erdoğan, Cengiz Holding'in yardımını beğenmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, farklı şehirlerdeki toplu açılış törenlerine canlı bağlantı yoluyla katıldı. Ev sahiplerine anahtarlarını teslim eden Erdoğan, yardımları nedeniyle kurumların temsilcilerine plaket verdi.

Alanda bulunan Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz'e, "Cengiz Holding'in yardımını beğenmedim. Bu demektir ki şimdi başta AFAD olmak üzere Cengiz Holding'i köşeye sıkıştırmaları lazım daha fazla. Veren el alan elden üstündür" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'ya ise "AFAD ile irtibatta bulunun" dedi.

Erdoğan, Trendyol Grup Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin'e, "Trendyol'u zaten bizim söylememize gerek yok, televizyonlarda bol bol izliyorsunuz herhalde" dedi.

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'e ise Erdoğan, "İçeride ve dışarıda inşaatta gerek Milli Eğitim Bakanımız gerekse Çevre, Şehircilik yakın markajda tutmanız lazım. Daha çok hizmet bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören sahneye geldiğinde ise başarılarının artarak devamını diledi.

Yerlikaya: Yıl sonuna kadar teslim edilen konut ve iş yeri sayımız 452 bin 983'e ulaşacak

Törende konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise bu yıl sonuna kadar teslim edilen konut ve iş yeri sayısının 452 bin 983'e ulaşacağını belirterek, "Fırat yine şanına göre akacak, çağlayacak. Akdağ'da, Bozdağ'da yine rengarenk çiçekler açacak. Yıllar birbiriyle yarışacak. Evlatlarımız inşallah yeni yapılan deprem konutlarında huzur ve güven içinde büyüyecekler. Ancak üzerinden kaç yıl geçerse geçsin 6 Şubat'ın acısı hiç dinmeyecek" dedi.

Hep birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceklerini söyleyen Yerlikaya, "Felaketlerin bizi yıldırmasına asla izin veremeyiz. Çünkü biz sarsılsak da yıkılmayan bir milletiz. Gözyaşlarımızı sile sile, yüreklerimizi umutla doldura doldura çalışmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle bu topraklar üzerinde Türkiye Yüzyılı yürüyüşünü siz Adıyamanlı kardeşlerimin de azmiyle, cesaretiyle, ferasetiyle yılmadan ve yıkılmadan sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kurum: "Bu büyük mücadelenin rehberi Recep Tayyip Erdoğan'dır"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da teslim edilen her yeni yuvanın, anne hasreti çeken evlatlara mutluluk getirmesini diledi. Kurum, şöyle konuştu:

"Her yeni ev, evlat acısı çeken annelerimizin kalbine bir nebze de olsa huzur versin. Her yeni yuvamız, babalarımızın dizine derman olsun. Bizim başka bir dileğimiz yoktur, başka bir isteğimiz yoktur. 6 Şubat Türk tarihinin en uzun ve en soğuk gecesiydi. O gün bütün Anadolu baştan başa buz olmuştu. Millet olarak bu afete muhteşem bir dayanışma ile cevap verdik. Tek bir an bile bu enkazı nasıl kaldıracağız, bu hayatları nasıl normale çevireceğiz şüphesine düşmedik. Annelerimize hep şu sözü verdik, siz şehitlerimizin bize emanetisiniz, siz nasıl bize emanetseniz hatıralarınızla dolu bu kentler de Anadolu karafili gibi yeniden filizlenecek ve bu yuvalar da bize emanettir dedik. O sözü verdiğimizden bu yana, inanın kendi varlığımızı unuttuk. Varsa yoksa milletimizin geleceği dedik. Her evi, her yuvayı kendi yuvamız bildik. Elini öptüğümüz her anneyi kendi annemiz gördük. Başını okşadığımız her depremzede yavruyu kendi yavrumuz bildik.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 453 bin konut, dile kolay, neredeyse yarım milyon yuvayı süratle yapacağız. Evine gitmeyen tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız. Şehirlerimizin her açıdan zengin olması için buradaki ticaretin, istihdamın, sanayinin eskisinden daha güçlü olması için düzenlenmemiş meydan, yenilenmemiş kent merkezi bırakmayacağız. Yapılmamış ticaret ve sanayi alanı bırakmayacağız. Bu sayede 11 ilimizdeki nüfusun neredeyse beşte birinin artık yeni bir yuvada yaşamasına, esnafımızın dörtte birinin yeni bir dükkanda iş yapmasına vesile olacağız. Bu eserlerin mimarı, bu büyük mücadelenin rehberi Türkiye'nin lideri Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kendisinin huzurunda sizlere söz veriyoruz. Bizi okutan, büyüten ve hizmetkar eden annelerin vefalı evlatları olmaya devam edeceğiz."