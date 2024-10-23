Dolandırıcılık Operasyonu: 48 Gözaltı - Son Dakika
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Dolandırıcılık Operasyonu: 48 Gözaltı

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İstanbul merkezli operasyonda, kooperatif adı altında dolandırıcılık yapan 48 kişi gözaltına alındı.

23.10.2024 14:08
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(İSTANBUL)- İstanbul'da kooperatif adı altında sosyal medyada reklam yaparak yatırımcı toplayıp dolandırdıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi, 48 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; operasyon, Ekonomik Suçlar Büro Amirliği görevlilerince Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütüldü. Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Kainat Holding isimli firma ve bu firmaya bağlı 30 civarında alt firmanın tek sahibinin Güray Akgül isimli şüpheli olduğu, şüphelinin çok sayıda kooperatif aracılığıyla dolandırıcılık olaylarına karıştığı belirlendi.

"Güneşin batmadığı yer..." videosu

Firmanın sosyal medya hesaplarında yayınlanan reklam videolarında "Güneşin hiç batmadığı bir yer var, tüm risklerden uzak ama yarınlarınıza yakın bir yer, sadece 25 bin TL karşılığında 25 m2 bir arsa sahibi olun, hem kendi geleceğinize hem de dünyanın geleceğine yatırım yaptığınız, 'oh be benim bütçeme göre yatırım fırsatı da varmış' dediğiniz, güvenilir bir yatırım aracıyla maksimum gelir elde ettiğiniz, güneşin enerjisiyle her ay kira getirisi kazandığınız bir yer, adı Enerji Tarlası, Kütahya'da 48 bin 705 m2'lik enerji tarlamıza inşa edilecek güneş panellerimizle doğa kazanırken siz de kazanın, tarlanız gün geçtikçe değerlenirken siz her ay bin 500 TL kira getirisiyle birikim yapın, bu fırsatı kaçırmamak için Enerji Tarlası Etap-1'in parselleri arasından kendi yerinizi ayırın, yarınlarınızı koruma altına alın, emin olun burada güneş hiç batmayacak, Enerji Tarlası Kainat Enerji güvencesiyle" sloganlarını paylaştığı belirtildi.

Firmanın Türkiye genelinde "Enerji Tarlası" adı altında bu aşamada tespit edilebilen İstanbul, Kütahya, Manisa, Ankara, Sivas, Kırklareli ve Aydın olmak üzere toplamda 7 farklı ilde faaliyet gösterdiği ve Türkiye genelinde birçok mağdurun olduğu, mağdurların genel olarak yatırım amacıyla firmaya para yatırdıkları, birkaç ay düzenli olarak kira bedeli altında ödeme aldıkları ancak birkaç ay ödeme aldıktan sonra firmadan kimse ile bağlantı kuramadıklarını belirttikleri anlaşıldı.

Firmalara ilişkin 3 ayrı rapor

Açıklamaya göre, konuyla ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan da görüş alındığı ve alınan cevabi yazıda bahse konu firmaların kazancı ile gideri arasındaki yaklaşık olarak 178 milyon lira tutarındaki farkın suçun sübut bulması halinde suç geliri olarak değerlendirilebileceği sonucuna varıldı. Açıklamada ayrıca, konuya ilişkin Ticaret Bakanlığı'nın yanı sıra Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından da bir rapor düzenlendiği, operasyona konu şirketin şarj ağı işletmeci lisansı almış olmakla birlikte şarj ağına herhangi bir elektrikli araç şarj istasyonu eklemediği ve elektrikli araç şarj hizmeti vermeye başlamadığı ve tedarik lisansı kapsamında herhangi bir elektrik üretim faaliyeti gerçekleştiremediği ve diğer bütün lisanslarda olduğu gibi iktisadi ve ticari değerinin bulunmadığı belirlendi.

48 gözaltı

Polis, mağdur şikayetlerinin yanı sıra raporlara da dayanarak, Güray Akgül ve "nitelikli dolandırıcılık suçu" işledikleri öne sürülen 52 şüpheliye 22 Ekim'de İstanbul merkezli 10 ilde ( Düzce, Ankara, Eskişehir, İzmir, Adıyaman, Kütahya, Ordu, Sivas ve Edirne) eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Baskınlarda şüphelilerden 48'i gözaltına alındı, diğerleri ise aranıyor. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda evraka el konuldu.

Dolandırıcılık Operasyonu: 48 Gözaltı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dolandırıcılık Operasyonu: 48 Gözaltı - Son Dakika

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