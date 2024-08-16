Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığına atamalar yapıldı - Son Dakika
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Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığına atamalar yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ilişkin atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız Bursa Valisi oldu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin emekliye ayrıldı ve yerine Orgeneral Ali Çardakcı getirildi. Ayrıca 23 ilin emniyet müdürü değiştirildi ve 41 ilin jandarma komutanı değişti. Sahil Güvenlik Komutanlığında da atamalar yapıldı.

16.08.2024 03:46
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ilişkin atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Bursa Valisi olurken, yerine Bursa Valisi Mahmut Demirtaş atandı.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 1 Eylül itibarıyla geçerli olmak üzere yaş haddi nedeniyle emekliliğe sevk edildi, yerine Orgeneral Ali Çardakcı getirildi.

Kararnameyle 23 ilin emniyet müdürü değiştirilirken, bu illerden 16'sının emniyet müdürü Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.

Kararnameyle emniyet müdürlüklerine yapılan atamalar şöyle:

Asayiş Daire Başkanı Tolga Yılmaz, Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne; Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı Ahmet Metin Turanlı, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne; Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Faruk Aydın, Tokat Emniyet Müdürlüğüne; Tokat Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Aydın Emniyet Müdürlüğüne; Şırnak Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Bolu Emniyet Müdürlüğüne; Kilis Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Burdur Emniyet Müdürlüğüne; Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne; Çankırı Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Niğde Emniyet Müdürlüğüne; Burdur Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Yalova Emniyet Müdürlüğüne; Polis Başmüfettişi Ali Haluk Karakuş, Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne; Polis Başmüfettişi Bekir Demir, Aksaray Emniyet Müdürlüğüne; Polis Başmüfettişi Ayhan Saraç, Amasya Emniyet Müdürlüğüne; Polis Başmüfettişi Barış Erkol, Bayburt Emniyet Müdürlüğüne; Polis Başmüfettişi Aytekin Canıtez, Çankırı Emniyet Müdürlüğüne; Polis Başmüfettişi Zafer Baybaba, Erzincan Emniyet Müdürlüğüne; Polis Başmüfettişi Tacettin Çelebi, Giresun Emniyet Müdürlüğüne; Polis Başmüfettişi İsmail Karasakal, Gümüşhane Emniyet Müdürlüğüne; Polis Başmüfettişi Mehmet Turhan, Karaman Emniyet Müdürlüğüne; Polis Başmüfettişi Aykut Korkmaz, Kilis Emniyet Müdürlüğüne; Polis Başmüfettişi Osman Elbir, Kütahya Emniyet Müdürlüğüne; Polis Başmüfettişi Serdar Büyükleblebici, Şırnak Emniyet Müdürlüğüne; Merkez Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, Sinop Emniyet Müdürlüğüne; İçişleri Müşaviri İlker Arslan, Antalya Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Jandarmadaki rütbe ve atama kararları

Kararnameyle Jandarma Genel Komutanlığında 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere 6 general bir üst rütbeye, 16 albay ise generalliğe yükseldi.

Ayrıca İzmir, Kahramanmaraş, Bursa, Manisa, Muğla, Mardin, Siirt, Bitlis, Erzurum, Şırnak, Tunceli, Ağrı, Trabzon, Nevşehir, Batman, Ardahan, Bayburt, Bartın, Sinop, Yalova, Yozgat, Edirne, Kırşehir, Malatya, Kars, Sivas, Zonguldak, Elazığ, Isparta, Çanakkale, Burdur, Kütahya, Amasya, Bolu, Osmaniye, Kırıkkale, Çankırı, Ordu, Karaman, Muş ve Düzce olmak üzere 41 ilin jandarma komutanı değişti.

Sahil Güvenlik Komutanı Kendir rütbe aldı

Sahil Güvenlik Komutanlığında ise 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir Koramiralliğe, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Ünver Tümamiralliğe, Albay Ertuğrul Şerbetçi Tuğamiralliğe terfi etti.

Kararnameyle Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ile Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tümamiral Cengiz Ünver'in mevcut görevlerine devamına karar verilirken, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına; Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığına atandı.

Bakan Yerlikaya'dan "tebrik" paylaşımı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, atamalarla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"2024 yılı Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı terfi, atama ve emeklilik kararnamesi yayınlandı. Jandarma Genel Komutanlığı mensubu generaller ve albaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü mensubu emniyet müdürleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu amiral ve albayların atamaları yapıldı. Ataması yapılan komuta kadememize ve emniyet müdürlerimize yeni görevlerinde üstün başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığına atamalar yapıldı - Son Dakika

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