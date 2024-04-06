Güncel

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Mart 2024 Veri ve Analiz Raporu'nu yayımladı. Rapora göre, Ev İçi Şiddet Acil yardım Hattı'na 1-31 Mart arasında toplam 328 çağrı geldi. Hatta ihbarı gelen ve yeni kayıt açılan toplam 88 şiddet vakasının 54'ü ev içi şiddet ihbarı. İhbar edilen şiddet vakalarının yüzde 46,43 psikolojik ve yüzde 34,53 fiziksel şiddet vakaları. Rapora göre, kadınların evli oldukları erkekler, yüzde 49,1 ile saldırganlar içerisinde en geniş grubu oluşturmakta.

TKDF, Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Mart 2024 Veri ve Analiz Raporu'nu yayımladı. TKD tarafından paylaşılan rapor şöyle:

"Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) tarafından yürütülen Ev İçi Şiddet Acil yardım Hattı 1-31 Mart 2024 tarihleri arasında toplam 328 çağrı almıştır. Bu çağrıların 39'u İstanbul'dan gelmiştir. İstanbul'u, Aydın ili 8 çağrıyla izlemiştir. Bu iller ile birlikte toplam 22 ilden çağrı gelmiştir. Bu iller şöyle sıralanmaktadır: Ankara: 5 Antalya: 4 Aydın: 8 Balıkesir: 2 Bursa: 3 Çanakkale: 1 Denizli: 4 Erzurum: 1 Gaziantep: 3 Hatay: 5 Isparta: 1 İstanbul: 39 İzmir: 4 Kocaeli: 1 Mersin: 2 Muğla: 1 Ordu: 4 Samsun: 1 Şanlıurfa: 1 Tekirdağ: 1 Tokat: 1 Yozgat: 1.

En çok çağrının geldiği İstanbul ilinde çağrıların ilçelere göre dağılımı ise şu şekilde olmuştur: Beykoz: 2 Çekmeköy: 7 Kadiköy: 1 Maltepe: 1 Pendik: 2 Sancaktepe: 1 Ümraniye: 1 Arnavutköy: 1 Bağcilar: 2 Bahçelievler: 1 Başakşehir: 2 Büyükçekmece: 1 Esenler: 1 Eyüp: 1 Fatih: 3 Kağithane: 1 Küçükçekmece: 1 Şişli: 6. Çağrıların şehir ve ilçeler arasındaki dağılımı göstermektedir ki, şehirlerin gelişmişlik seviyeleri, sosyoekonomik durumları fark etmeksizin farklı şehir ve ilçelerden şiddet ihbar çağrıları gelmiştir.

"2007'DEN GÜNÜMÜZE EV İÇİ ŞİDDET HATTINA GELEN TOPLAM ÇAĞRI 93 BİN 329 OLDU"

15 Ekim 2007'den günümüze ev içi şiddet hattına gelen toplam çağrı 93 bin 329 olmuştur. Bu çağrılar içerisinde Türkiye'nin tüm illerinden gelen ihbarlarla birlikte çok sayıda ülkeden ( Almanya, Fransa, Finlandiya, Portekiz, Suudi Arabistan, İtalya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Hollanda, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, İsviçre, İran, Tunus, İngiltere, İsveç, Romanya, Libya, Japonya, Ukrayna, Gürcistan, Kenya, Kanada, Kazakistan, Yunanistan, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Kıbrıs) gelen ev içi şiddet ihbarları yer almaktadır. Mart ayı içerisinde Hollanda, Belçika ve İngiltere'den birer çağrı alınmıştır.

"88 ŞİDDET VAKASININ 54'Ü EV İÇİ ŞİDDET İHBARI"

Mart 2024 ayı içerisinde Ev içi Şiddet Acil Yardım Hattı'na ihbarı gelen ve yeni kayıt açılan toplam 88 şiddet vakasının 54'ü ev içi şiddet ihbarıdır. Bu şiddet ihbarlarının 38'i evli olan partner şiddeti ihbarlarıdır. 12 çağrı sığınak talebinde bulunmuştur. Acil müdahale gerektiren 1 vaka ihbarı olmuştur. 69 çağrıya hukuki bilgilendirme yapılmıştır. 27 çağrı karakola, 23 çağrı ise barolara yönlendirilmiştir. Mart ayı içerisinde hatta gelen şiddet ihbarlarında belirtilen maruz kalanların yaşları 01-80 arasında değişmiştir. Gelen aramalar göstermektedir ki, şiddete maruz kalanlarının büyük çoğunluğu kadınlardır (yüzde 95,5). Bu oranı yüzde 3 ile kız ve oğlan çocuklar izlemektedir.

"İHBAR EDİLEN ŞİDDET VAKALARININ ÖNEMLİ ÇOĞUNLUĞU PSİKOLOJİK VE FİZİKSEL ŞİDDET VAKALARI"

İhbar edilen şiddet vakalarının önemli çoğunluğu psikolojik ve fiziksel şiddet vakalarıdır (psikolojik şiddet yüzde 46,43; fiziksel şiddet yüzde 34,53). Bu şiddet türlerinin dışında gelen çağrıların yüzde 9,52'si sosyal şiddet, yüzde 2,38'i cinsel şiddet ve yüzde 7,14 ekonomik şiddeti ihbar eden çağrılar olmuştur. Burada şunu belirtmekte fayda bulunmaktadır: Her ne kadar analiz yaparken şiddet türlerini birbirlerinden kavramsal olarak ayırmak kolayken, gerçek hayatta bu durum o kadar kolay olmamaktadır. Çoğu vakada birçok şiddet türü birlikte yer alabilmektedir, fakat bir ya da iki tanesi mağdur üzerindeki derin etkileri nedeni ile diğerinden öne çıkmakta ve mağdur tarafından dile getirilmektedir. Aynı zamanda fiziksel şiddet dışındaki şiddet türleri mağdurlar tarafından bilinmiyor olabilir. Ayrıca, farklı şiddet türleri biliniyor olsa dahi ihbarda bulunmak, o konuda yardım talep etmek için yeterince acil ve ciddi bir durum olarak değerlendirilmiyor olabilir.

"KADINLAR EN ÇOK EN YAKINLARINDAKİ ERKEKLER TARAFINDAN ŞİDDETE UĞRAMAKTA"

Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı'na gelen çağrılar göstermektedir ki, kadınlar en çok en yakınlarındaki erkekler tarafından şiddete uğramaktadır. Gelen çağrılar kadına karşı şiddetin en güvenli yer olduğu varsayılan ev içerisinde eşler ve diğer aile bireyleri tarafından uygulandığını göstermektedir. Kadınların evli oldukları erkekler, yüzde 49,1 ile saldırganlar içerisinde en geniş grubu oluşturmaktadır. Eşleri, yüzde 6,7 ile maruz kalanların babaları izlemektedir. Aynı zamanda aile içerisinde genel anlamda anne, baba, ağabey, abla, kız ve oğlan çocuklar şiddet uygulayanlar olarak maruz kalanlar ya da ihbarda bulunanlar tarafından belirtilmiştir."