İstanbul'da Ataşehir ve Ümraniye'de Rekor Nem Oranı - Son Dakika
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İstanbul'da Ataşehir ve Ümraniye'de Rekor Nem Oranı

İstanbul'da gece boyunca etkili olan sıcak hava ve yüksek nem oranı ilçelere göre değişirken, Ataşehir ve Ümraniye'de nem oranı yüzde 100'ü bularak rekor kırdı. Kent genelinde hava sıcaklığı sabahın ilk saatlerinde 26,7 derece olarak ölçülürken, hissedilen sıcaklık 30,3 derece ve nem oranı yüzde 85'i buldu.

18.07.2024 06:07
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İstanbul'da gece boyunca etkili olan sıcak hava ve yüksek nem oranı ilçelere göre değişirken, Ataşehir ve Ümraniye'de nem oranı yüzde 100'ü bularak rekor kırdı.

Kentte saat 05.30 itibarıyla ilçe ilçe hava sıcaklığı, hissedilen sıcaklık ve nem oranları şöyle:

Adalar'da hava sıcaklığı 27,1, hissedilen sıcaklık 32,4, nem oranı yüzde 93 iken, Arnavutköy'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,8, nem oranı yüzde 83 oldu.

Ataşehir'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,3, nem oranı yüzde 100 ile rekor seviyeye ulaştı.

Avcılar'da hava sıcaklığı 26,7, hissedilen sıcaklık 30,2, nem oranı yüzde 84 olarak ölçüldü. Bağcılar'da hava sıcaklığı 26,3, hissedilen sıcaklık 30,1, nem oranı yüzde 90'a ulaştı.

Bahçelievler'de hava sıcaklığı 26,7, hissedilen sıcaklık 30,2, nem oranı yüzde 84 olurken, Bakırköy'de hava sıcaklığı 26,7, hissedilen sıcaklık 30,2, nem oranı yüzde 84 olarak kaydedildi.

Başakşehir'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,2 iken, nem oranı yüzde 83 olarak ölçüldü.

Bayrampaşa'da hava sıcaklığı 26,3, hissedilen sıcaklık 30,1, nem oranı yüzde 90 olurken, Beşiktaş'ta hava sıcaklığı 26, hissedilen sıcaklık 30,5 derece ve nem oranı yüzde 98'e ulaştı.

Beykoz'da ise hava sıcaklığı 26,7, hissedilen sıcaklık 29,6 iken, nem oranı yüzde 79 olarak ölçüldü. Beylikdüzü'nde hava sıcaklığı 27,1, hissedilen sıcaklık 30,7, nem oranı yüzde 82 olarak ölçüldü.

Beyoğlu'nda hava sıcaklığı 25,9, hissedilen sıcaklık 30,3 iken, nem oranı yüzde 98'e ulaştı.

Büyükçekmece'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,1, nem oranı yüzde 89 olarak ölçüldü. Çatalca'da ise hava sıcaklığı 25,2 hissedilen sıcaklık 27,5 iken, nem oranı yüzde 82'ye ulaştı.

Çekmeköy'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 22,9, nem oranı yüzde 87 olarak kaydedilirken, Esenler'de hava sıcaklığı 26,3, hissedilen sıcaklık 30,1, nem oranı yüzde 90 olarak ölçüldü.

Esenyurt'ta hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,1 olurken, nem oranı yüzde 89 oldu.

Eyüpsultan'da hava sıcaklığı 25,8, hissedilen sıcaklık 28,6 iken, nem oranı yüzde 85 olarak ölçüldü.

Fatih'te hava sıcaklığı 26,3, hissedilen sıcaklık 29,1, nem oranı ise yüzde 81'i buldu.

Gaziosmanpaşa ve Güngören'de hava sıcaklığı 26,3, hissedilen sıcaklık 30,1, nem oranı da yüzde 90'a ulaştı.

Kadıköy'de, hava sıcaklığı 27,4, hissedilen sıcaklık 32,4, nem oranı da yüzde 89 olarak kaydedilirken, Kağıthane'de hava sıcaklığı 25,9, hissedilen sıcaklık 30,3, nem oranı da yüzde 98'i buldu.

Kartal'da hava sıcaklığı 27, hissedilen sıcaklık 32,1, nem oranı da yüzde 93 ölçüldü.

Küçükçekmece'de hava sıcaklığı 26,7, hissedilen sıcaklık 30,3, nem oranı yüzde 85 olarak ölçülürken, Maltepe'de hava sıcaklığı 27, hissedilen sıcaklık 32,1, nem oranı da yüzde 93 oldu.

Pendik'te hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,6 iken, nem oranı yüzde 95 olarak ölçüldü.

Sancaktepe'de hava sıcaklığı 26, hissedilen sıcaklık 29,4, nem oranı yüzde 89'a ulaştı.

Sarıyer'de hava sıcaklığı 26, hissedilen sıcaklık 30,4, nem oranı ise yüzde 97 olarak kaydedildi.

Silivri'de hava sıcaklığı 26, hissedilen sıcaklık 28,7 iken, nem oranı yüzde 82'ye ulaştı.

Sultanbeyli'de hava sıcaklığı 26, hissedilen sıcaklık 29,4, nem oranı ise yüzde 89 olarak ölçüldü.

Sultangazi'de hava sıcaklığı 25,9, hissedilen sıcaklık 28,8, nem oranı yüzde 85 oldu.

Şile'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,9, nem oranı da yüzde 84'ü bulurken, Şişli'de hava sıcaklığı 26, hissedilen sıcaklık 30,5, nem oranı da yüzde 98'e ulaştı.

Tuzla'da hava sıcaklığı 25,5, hissedilen sıcaklık 28,5 iken, nem oranı da yüzde 89'u buldu.

Ümraniye'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,4 olmasına karşılık, nem oranı yüzde 100 ile rekor kırdı.

Üsküdar'da hava sıcaklığı 25,9, hissedilen sıcaklık 28,9, nem oranı yüzde 86'ya ulaşırken, Zeytinburnu'nda hava sıcaklığı 26,7, hissedilen sıcaklık 30,3, nem oranı da yüzde 85'e ulaştı.

Megakentte genel hava sıcaklığı sabahın ilk saatleri itibarıyla 26,7, hissedilen sıcaklık 30,3 derece ve nem oranı yüzde 85'i buldu.

Kaynak: AA

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