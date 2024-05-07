Narkoçelik-15 Operasyonunda 363 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Narkoçelik-15 Operasyonunda 363 Şüpheli Yakalandı

Narkoçelik-15 Operasyonunda 363 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 52 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-15' operasyonlarında 363 şüphelinin yakalandığını, 217 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 111 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi. Operasyonlarda 936 ekip, 2 bin 340 personel, 9 hava aracı ve 38 narkotik dedektör köpeği görev aldı.

07.05.2024 08:47
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 52 ilde düzenlenen "Narkoçelik-15" operasyonlarında 363 şüphelinin yakalandığını, 217 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 111 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Erzincan, İstanbul, Balıkesir, İzmir, Şanlıurfa, Ankara, Mersin, Osmaniye, Adana, Samsun, Kocaeli, Konya, Malatya, Bursa, Denizli, Muğla, Kilis, Gaziantep, Van, Bitlis, Adıyaman, Antalya, Afyonkarahisar, Amasya, Düzce, Batman, Eskişehir, Kastamonu, Kayseri, Niğde, Kırşehir, Bilecik, Çorum, Kırklareli, Elazığ, Gümüşhane, Karaman, Kırıkkale, Diyarbakır, Trabzon, Bingöl, Artvin, Çanakkale, Erzurum, Hatay, Isparta, Mardin, Tekirdağ, Aksaray, Nevşehir, Yozgat ve Aydın'da operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

936 ekip, 2 bin 340 personel, 9 hava aracı ve 38 narkotik dedektör köpeğinin görev aldığı operasyonlarda 363 şüphelinin yakalandığını, 217 kilogram uyuşturucu ve 1 milyon 111 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini aktaran Bakan Yerlikaya, "Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz milletimizin destek ve dualarıyla kararlılıkla devam edecek. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Narkotik, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narkoçelik-15 Operasyonunda 363 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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