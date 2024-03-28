Narkoçelik-9 Operasyonunda 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Narkoçelik-9 Operasyonunda 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

Narkoçelik-9 Operasyonunda 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkoçelik-9 operasyonları kapsamında 1 ton 43 kilogram uyuşturucu ve 387 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, 434 kişinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 41 ilde gerçekleştirildi. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda görev alan polis ve jandarmayı tebrik ederek, zehir tacirlerine karşı operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

28.03.2024 09:29  Güncelleme: 09:30
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkoçelik- 9" operasyonlarında, 1 ton 43 kilogram uyuşturucu ve 387 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 434 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğünce 41 ilde, Jandarma Genel Komutanlığınca 12 ilde uyuşturucu imalatçıları ve bunların satışını yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Yerlikaya, operasyonların, İl Emniyet Müdürlüklerince, 565 ekip, 1602 personel ve 28 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İzmir, Samsun, Şanlıurfa, Ankara, Şırnak, Tekirdağ, Malatya, Isparta, Sakarya, Gaziantep, Antalya, Balıkesir, Bursa, Adana, Konya, Mersin, Kocaeli, Diyarbakır, Kırşehir, Kahramanmaraş, Denizli, Osmaniye, Van, İstanbul, Aksaray, Aydın, Batman, Muğla, Afyonkarahisar, Kayseri, Eskişehir, Ordu, Adıyaman, Erzincan, Karaman, Kırklareli, Amasya, Hatay, Kütahya, Rize ve Zonguldak'ta düzenlendiğini bildirdi.

İl Jandarma Komutanlıklarınca da operasyonların İstanbul, Diyarbakır, Bingöl, Antalya, Batman, Adana, Hakkari, Van, Samsun, Çanakkale, Kahramanmaraş ve Sakarya'da gerçekleştirildiğini aktaran Yerlikaya, operasyonlarda, 1 ton 43 kilogram uyuşturucu ve 387 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 434 kişinin yakalandığını kaydetti.

Operasyonu gerçekleştiren kahraman polisler ve jandarmayı tebrik eden Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine karşı operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Narkoçelik-9 Operasyonunda 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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