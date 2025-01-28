Türkiye'nin 'En İtibarlı Markaları' belli oldu

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TÜRKİYE İtibar Akademisi tarafından bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi Araştırması sonuçları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 'Türkiye Örneklemi' olarak kabul ettiği 26 bölge ve 72 ilde 10 Aralık 2024 - 10 Ocak tarihleri arasında yaklaşık 15 bin kişi ile gerçekleştirilen araştırmada; ana ve alt sektörleri ile toplam 35 farklı sektördeki markaların itibar derecelendirmesi yapıldı ve Türkiye'nin itibarlı markaları belirlendi.

Türkiye İtibar Akademisi tarafından İstanbul Kent Üniversitesi iş birliği ve Bursa Teknik Üniversitesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Ömer Bilen danışmanlığında 14'üncüsü gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi'nin 2025 sonuçları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 'Türkiye Örneklemi' olarak kabul ettiği 26 bölge ve 72 ilde 10 Aralık 2024 - 10 Ocak tarihleri arasında yaklaşık 15 bin kişi ile gerçekleştirilen araştırmada; ana ve alt sektörleri ile akaryakıttan kargoya, ayakkabıdan fast food sektörüne, beyaz eşyadan bebek ve çocuk ürünlerine kadar toplam 35 farklı sektörde faaliyet gösteren şirket ve kurumların algıları ve itibarları ölçümlendi.

'YAŞAM ŞARTLARI MARKA ALGILARINDA DEĞİŞİME NEDEN OLUYOR'

Türkiye genelinde tesadüfi seçim metotları ile belirlenen 15 bin kişinin CATI yani bilgisayar destekli telefonla görüşme yöntemi ile arandığını belirten İtibar Akademisi Başkanı Ertan Acar "15 yıla yaklaştığımız ve düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz Türkiye İtibar Endeksi karşımıza her yıl farklı sonuçlar çıkartarak Türk halkının seçimlerini, seçimlerindeki değişiklikleri ve bunun nedenlerini gözlemlemek için çok değerli bir araştırma oldu. Biz 'Türkiye İtibar Endeksi' ile itibarın oluşumu ve gelişimini etkileyen değişkenlerin izlenmesi ve değerlendirilmesinde altyapı sağlıyoruz. Ülkemizde son 5 yıl içerisinde değişen yaşam şartlarının da kamuoyunun marka seçimlerine nasıl etki ettiğini bu seneki araştırmamız ile tekrar görmekteyiz" dedi.

Dereceye giren markaların raporu satın alarak iletişim faaliyetlerinde kullanma hakkı elde edebileceklerini, aksi taktirde telif hakları ihlali olduğunu belirten Acar, "Raporu satın alan markalar hem müşteri tercihlerini görüp pazarlama stratejilerini mevcut duruma göre düzenleyebilecek, radara girmişse bu sayede önümüzdeki senelerde üst sıralara yükselebilecek hem de iletişim çalışmalarında raporumuzu referans göstererek itibarlı olduğunu kamuoyuna iletebilecekler" diye konuştu.

Projeye akademik destek veren İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Necmettin Atsü, Türkiye İtibar Endeksi çalışmasında üniversitenin üstlendiği rolün önemine değinerek şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye İtibar Endeksi çalışmasında İstanbul Kent Üniversitesi olarak yer almak ve bilimsel katkılarımızla bu değerli araştırmaya destek vermek bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Türkiye'nin farklı sektörlerdeki itibar dinamiklerini anlamak, hem akademik hem de toplumsal açıdan oldukça önemlidir. Bu araştırma, değişen tüketici algılarını ve bu algıların markalar üzerindeki etkilerini somut verilerle ortaya koymaktadır. Üniversitemizin bu sürece dahil olması, bilginin toplum yararına kullanımına olan bağlılığımızın bir göstergesidir. Bu kıymetli çalışmada yer alan tüm marka ve kurumları tebrik eder, başarılarının devamını dilerim."

Sektörde dereceye giren ilk 10 markanın alfabetik sıralaması:

Akaryakıt Sektörü: Alpet, Aygaz, Aytemiz, Petrol Ofisi, Go Petrol, Opet, Shell, Sunpet, Total Energies, Türkiye Petrolleri

Alkolsüz İçecek: Coca Cola, Cola Turka, Dimes, Fanta, Fuse Tea, Juss, Pepsi, Red Bull, Sarıyer Gazoz, Tamek

Altın ve Mücevherat: Ahlatcı, Altınbaş, Atasay, Blue Diamond, Cartier, Kafkas Pırlanta, Nadir Gold, Sina Pırlanta, So Chic, Zen Pırlanta

Bankacılık: Akbank, Denizbank, Garanti Bankası, Halkbank, Kuveyt Türk, QNB, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası

Beyaz Eşya: Altus, Arçelik, Beko, Bosch, Hoover ,Regal, Samsung, Siemens, Uğur Derin Dondurucu, Vestel

Beyaz Et: Banvit, Beypiliç, CP, Dardanel Ton, Erpiliç, Gedik, Keskinoğlu, Lezita, Migros, Şenpiliç

Bebek ve Çocuk Ürünleri: Aptamil, Canbebe, Cicibebe, Civil, Dalin, Ebebek, LC Waikiki, Molfix, Prima, Sleepy

Bisküvi, Şekerleme ve Çikolata: Dido, Elvan Gıda, Eti, Kent Gıda, Milano, Saray, Şölen, Tadelle, Torku, Ülker

Küçük Ev Aletleri: Arçelilk, Arnica, Arzum, Bosch, Dyson, Fakir, Karaca, Philips, Sinbo, Vestel

E Ticaret Sitesi: Amazon, Çiçeksepeti, Hepsiburada, İkas, MediaMarkt, N11, Sahibinden, Teknosa, Temu, Trendyol

Erkek Giyim: Altınyıldız, Avva, D'S Damat, Hatemoğlu, Kiğılı, Koton, Lufian, Süvari, Tudors, Zara

Elektronik Perakende: Apple, Arçelik, Arzum, Casper, Hepsiburada, Mediamarkt, Samsung, Teknosa, Trendyol, Vestel

Enerji: AKSA Doğalgaz, ASTOR Enerji, Enerjisa, Enka, Gediz Enerji, GESAN, Limak, Tatlıpınar Enerji, Tüpraş, Zorlu Enerji

Fast Food: Bereket Döner, Burger King, Burger Yiyelim, Dürümle, HD İskender, Komagene, Köfteci Yusuf, Maydonoz Döner, MC Donalds, Saloon Burger

Holding: Alarko Holding, Anadolu Grubu, Borusan, Doğan Holding, Doğuş Holding, Eczacıbaşı, Koç Holding, Sabancı Holding, Yıldız Holding, Zorlu Holding

İnşaat Sektörü: Ağaoğlu, Artaş Holding, Kalyon, Kiptaş, Kolin, Limak, NEF, Rönesans, Sinpaş, Toki

Kağıt Havlu ve Tuvalet Kağıdı: Familia, Komili, Maylo, Papia, Selpak, Silen, Sleepy, Sofia, Solo, Teno

Kripto Para Borsası: Binance, Bitexen, BTC Türk, Papara

Kargo: Aras Kargo, DHL, HepsiJet, MNG, PTT Kargo, Sürat Kargo, Trendyol Express, UPS, Yurtiçi Kargo

Mobilya ve Yatak: Alfemo, Bambi, Bellona, Divan Ev, Enza Home, Ergül Mobilya, İstikbal, Moda Life, MondiHome, Yataş

Tesettür Giyim: Armine Giyim, İmannoor, İpekyol, LC Waikiki, Manuka, Moda Selvim, Modanisa, Sefa Merve,Tuğba, Zühre

Otomobil: BMW, Cherry, Ford, Hyundai, Mercedes Benz, Opel, Peugeot, Renault, Toyota, Volkswagen

Pizza: Domino's Pizza, Little Caesars, Papa John's, Pasaport Pizza, Pizza Bulls, Pizza Hut, Pizza Lazza, Pizza Pizza, Sbarro, Terra Pizza

Porselen ve Züccaciye Ürünü: Acar, Bella Maison, Emsan, English Home, Güral Porselen, Karaca,Keramika, Kütahya Porselen, Porland, Schafer

Sigorta: Aksigorta, Allianz Sigorta, Anadolu Sigorta,AXA Sigorta, Ergo Sigorta, Eureko Sigorta, MapfreSigorta, Neova, Sompo Japan Sigorta, Türkiye Sigorta

Süpermarket: A101, Anpa Gross, Bim, CarrefourSA,Happy Center, Kim Market, Macro Center, Migros, Onur Market, Şok

Süt ve Süt Ürünleri: Dost, Ekici, İçim, Mis, Pınar, Sek Süt, Sütaş, Teksüt, Torku, Yörükoğlu

Spor Giyim: Adidas, Asics, Decathlon, Hummel ,Kinetix, Lescon, Nike, Oysho, Under Armour, Zara

Kadın Giyim: Defacto, H&M, İpekyol, Koton, LC Waikiki, Mango, Mavi, Stradivarius, Trendyol Milla, Zara

İç Giyim: Calvin Klein, Dagi, Defacto, Intımissimi, Katiaand Bony, Koton, Penti, Pierre Cardin, Suwen, Victoria'sSecret

Ev Tekstili: Chakra, English Home, H&M, Karaca, LC Waikiki Home, Linens, Madame Coco, Özdilek, Sarar,Taç

Kozmetik Zinciri: Alix Avien, Avon, Flormar, Golden Rose, Gratis, Kiko, Mac Cosmetic, Rossman, Sephora,Watsons

Şampuan ve Saç Bakım Ürünü: Bioblas, Clear, Dove ,Elidor, Gliss, Head & Shoulders, Loreal Elseve, Pantene,Restorex, Yves Rocher

Turizm Acentesi/ Seyahat Acentesi: Coral Travel, ETS Tur, Jolly Tur, MNG Turizm, Prontotour, Setur,TatilBudur, Tatilsepeti, Touristica

Özel Hastane: Acıbadem, Amerikan Hastanesi, Florence Nightingale Hastanesi, Koç Üniversite Hastanesi, Liv Hospital, Medical Park, Medical Point, Medicana, Medipol, Memorial