Türkiye'nin 'En İtibarlı Markaları' belli oldu

TÜRKİYE İtibar Akademisi tarafından bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi Araştırması sonuçları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 'Türkiye Örneklemi' olarak kabul ettiği 26 bölge ve 72 ilde 10 Aralık 2024 - 10 Ocak tarihleri arasında yaklaşık 15 bin kişi ile gerçekleştirilen araştırmada; ana ve alt sektörleri ile toplam 35 farklı sektördeki markaların itibar derecelendirmesi yapıldı ve Türkiye'nin itibarlı markaları belirlendi.
Türkiye İtibar Akademisi tarafından İstanbul Kent Üniversitesi iş birliği ve Bursa Teknik Üniversitesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Ömer Bilen danışmanlığında 14'üncüsü gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi'nin 2025 sonuçları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 'Türkiye Örneklemi' olarak kabul ettiği 26 bölge ve 72 ilde 10 Aralık 2024 - 10 Ocak tarihleri arasında yaklaşık 15 bin kişi ile gerçekleştirilen araştırmada; ana ve alt sektörleri ile akaryakıttan kargoya, ayakkabıdan fast food sektörüne, beyaz eşyadan bebek ve çocuk ürünlerine kadar toplam 35 farklı sektörde faaliyet gösteren şirket ve kurumların algıları ve itibarları ölçümlendi.
'YAŞAM ŞARTLARI MARKA ALGILARINDA DEĞİŞİME NEDEN OLUYOR'
Türkiye genelinde tesadüfi seçim metotları ile belirlenen 15 bin kişinin CATI yani bilgisayar destekli telefonla görüşme yöntemi ile arandığını belirten İtibar Akademisi Başkanı Ertan Acar "15 yıla yaklaştığımız ve düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz Türkiye İtibar Endeksi karşımıza her yıl farklı sonuçlar çıkartarak Türk halkının seçimlerini, seçimlerindeki değişiklikleri ve bunun nedenlerini gözlemlemek için çok değerli bir araştırma oldu. Biz 'Türkiye İtibar Endeksi' ile itibarın oluşumu ve gelişimini etkileyen değişkenlerin izlenmesi ve değerlendirilmesinde altyapı sağlıyoruz. Ülkemizde son 5 yıl içerisinde değişen yaşam şartlarının da kamuoyunun marka seçimlerine nasıl etki ettiğini bu seneki araştırmamız ile tekrar görmekteyiz" dedi.
Dereceye giren markaların raporu satın alarak iletişim faaliyetlerinde kullanma hakkı elde edebileceklerini, aksi taktirde telif hakları ihlali olduğunu belirten Acar, "Raporu satın alan markalar hem müşteri tercihlerini görüp pazarlama stratejilerini mevcut duruma göre düzenleyebilecek, radara girmişse bu sayede önümüzdeki senelerde üst sıralara yükselebilecek hem de iletişim çalışmalarında raporumuzu referans göstererek itibarlı olduğunu kamuoyuna iletebilecekler" diye konuştu.
Projeye akademik destek veren İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Necmettin Atsü, Türkiye İtibar Endeksi çalışmasında üniversitenin üstlendiği rolün önemine değinerek şu açıklamalarda bulundu:
"Türkiye İtibar Endeksi çalışmasında İstanbul Kent Üniversitesi olarak yer almak ve bilimsel katkılarımızla bu değerli araştırmaya destek vermek bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Türkiye'nin farklı sektörlerdeki itibar dinamiklerini anlamak, hem akademik hem de toplumsal açıdan oldukça önemlidir. Bu araştırma, değişen tüketici algılarını ve bu algıların markalar üzerindeki etkilerini somut verilerle ortaya koymaktadır. Üniversitemizin bu sürece dahil olması, bilginin toplum yararına kullanımına olan bağlılığımızın bir göstergesidir. Bu kıymetli çalışmada yer alan tüm marka ve kurumları tebrik eder, başarılarının devamını dilerim."
Sektörde dereceye giren ilk 10 markanın alfabetik sıralaması:
Akaryakıt Sektörü: Alpet, Aygaz, Aytemiz, Petrol Ofisi, Go Petrol, Opet, Shell, Sunpet, Total Energies, Türkiye Petrolleri
Alkolsüz İçecek: Coca Cola, Cola Turka, Dimes, Fanta, Fuse Tea, Juss, Pepsi, Red Bull, Sarıyer Gazoz, Tamek
Altın ve Mücevherat: Ahlatcı, Altınbaş, Atasay, Blue Diamond, Cartier, Kafkas Pırlanta, Nadir Gold, Sina Pırlanta, So Chic, Zen Pırlanta
Bankacılık: Akbank, Denizbank, Garanti Bankası, Halkbank, Kuveyt Türk, QNB, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası
Beyaz Eşya: Altus, Arçelik, Beko, Bosch, Hoover ,Regal, Samsung, Siemens, Uğur Derin Dondurucu, Vestel
Beyaz Et: Banvit, Beypiliç, CP, Dardanel Ton, Erpiliç, Gedik, Keskinoğlu, Lezita, Migros, Şenpiliç
Bebek ve Çocuk Ürünleri: Aptamil, Canbebe, Cicibebe, Civil, Dalin, Ebebek, LC Waikiki, Molfix, Prima, Sleepy
Bisküvi, Şekerleme ve Çikolata: Dido, Elvan Gıda, Eti, Kent Gıda, Milano, Saray, Şölen, Tadelle, Torku, Ülker
Küçük Ev Aletleri: Arçelilk, Arnica, Arzum, Bosch, Dyson, Fakir, Karaca, Philips, Sinbo, Vestel
E Ticaret Sitesi: Amazon, Çiçeksepeti, Hepsiburada, İkas, MediaMarkt, N11, Sahibinden, Teknosa, Temu, Trendyol
Erkek Giyim: Altınyıldız, Avva, D'S Damat, Hatemoğlu, Kiğılı, Koton, Lufian, Süvari, Tudors, Zara
Elektronik Perakende: Apple, Arçelik, Arzum, Casper, Hepsiburada, Mediamarkt, Samsung, Teknosa, Trendyol, Vestel
Enerji: AKSA Doğalgaz, ASTOR Enerji, Enerjisa, Enka, Gediz Enerji, GESAN, Limak, Tatlıpınar Enerji, Tüpraş, Zorlu Enerji
Fast Food: Bereket Döner, Burger King, Burger Yiyelim, Dürümle, HD İskender, Komagene, Köfteci Yusuf, Maydonoz Döner, MC Donalds, Saloon Burger
Holding: Alarko Holding, Anadolu Grubu, Borusan, Doğan Holding, Doğuş Holding, Eczacıbaşı, Koç Holding, Sabancı Holding, Yıldız Holding, Zorlu Holding
İnşaat Sektörü: Ağaoğlu, Artaş Holding, Kalyon, Kiptaş, Kolin, Limak, NEF, Rönesans, Sinpaş, Toki
Kağıt Havlu ve Tuvalet Kağıdı: Familia, Komili, Maylo, Papia, Selpak, Silen, Sleepy, Sofia, Solo, Teno
Kripto Para Borsası: Binance, Bitexen, BTC Türk, Papara
Kargo: Aras Kargo, DHL, HepsiJet, MNG, PTT Kargo, Sürat Kargo, Trendyol Express, UPS, Yurtiçi Kargo
Mobilya ve Yatak: Alfemo, Bambi, Bellona, Divan Ev, Enza Home, Ergül Mobilya, İstikbal, Moda Life, MondiHome, Yataş
Tesettür Giyim: Armine Giyim, İmannoor, İpekyol, LC Waikiki, Manuka, Moda Selvim, Modanisa, Sefa Merve,Tuğba, Zühre
Otomobil: BMW, Cherry, Ford, Hyundai, Mercedes Benz, Opel, Peugeot, Renault, Toyota, Volkswagen
Pizza: Domino's Pizza, Little Caesars, Papa John's, Pasaport Pizza, Pizza Bulls, Pizza Hut, Pizza Lazza, Pizza Pizza, Sbarro, Terra Pizza
Porselen ve Züccaciye Ürünü: Acar, Bella Maison, Emsan, English Home, Güral Porselen, Karaca,Keramika, Kütahya Porselen, Porland, Schafer
Sigorta: Aksigorta, Allianz Sigorta, Anadolu Sigorta,AXA Sigorta, Ergo Sigorta, Eureko Sigorta, MapfreSigorta, Neova, Sompo Japan Sigorta, Türkiye Sigorta
Süpermarket: A101, Anpa Gross, Bim, CarrefourSA,Happy Center, Kim Market, Macro Center, Migros, Onur Market, Şok
Süt ve Süt Ürünleri: Dost, Ekici, İçim, Mis, Pınar, Sek Süt, Sütaş, Teksüt, Torku, Yörükoğlu
Spor Giyim: Adidas, Asics, Decathlon, Hummel ,Kinetix, Lescon, Nike, Oysho, Under Armour, Zara
Kadın Giyim: Defacto, H&M, İpekyol, Koton, LC Waikiki, Mango, Mavi, Stradivarius, Trendyol Milla, Zara
İç Giyim: Calvin Klein, Dagi, Defacto, Intımissimi, Katiaand Bony, Koton, Penti, Pierre Cardin, Suwen, Victoria'sSecret
Ev Tekstili: Chakra, English Home, H&M, Karaca, LC Waikiki Home, Linens, Madame Coco, Özdilek, Sarar,Taç
Kozmetik Zinciri: Alix Avien, Avon, Flormar, Golden Rose, Gratis, Kiko, Mac Cosmetic, Rossman, Sephora,Watsons
Şampuan ve Saç Bakım Ürünü: Bioblas, Clear, Dove ,Elidor, Gliss, Head & Shoulders, Loreal Elseve, Pantene,Restorex, Yves Rocher
Turizm Acentesi/ Seyahat Acentesi: Coral Travel, ETS Tur, Jolly Tur, MNG Turizm, Prontotour, Setur,TatilBudur, Tatilsepeti, Touristica
Özel Hastane: Acıbadem, Amerikan Hastanesi, Florence Nightingale Hastanesi, Koç Üniversite Hastanesi, Liv Hospital, Medical Park, Medical Point, Medicana, Medipol, Memorial
Son Dakika › Güncel › Türkiye'nin 'En İtibarlı Markaları' belli oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?