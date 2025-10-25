Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'da tanıtılan "Yüzyılın Konut Projesi", Türkiye genelinde 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşasını kapsıyor. Konutlar, yatay mimariyle, geleneksel dokuya uygun şekilde tasarlandı. 2+1 daireler 65 ile 80 metrekare, 1+1 konutlar ise yaklaşık 55 metrekare büyüklüğünde olacak.

HANGİ İLDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

İstanbul'da 100 bin

Ankara'da 30 bin 780

İzmir'de 21 bin 520

Gaziantep'te 13 bin 940

Konya'da 13 bin 670

Şanlıurfa'da 13 bin 190

Diyarbakır'da 12 bin 170

Bursa'da 13 bin 730

Antalya'da 13 bin 160

Hatay'da 12 bin 640

Ardahan 540

ANKARA'DAKİ ÖRNEK DAİRELER GÖRÜNTÜLENDİ

Ankara'nın Sincan ilçesinde yapılan 2+1 ve 1+1 örnek konutlar, Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi. Depreme dayanıklı tünel kalıp sistemiyle inşa edilen daireler, ısı, ses ve su yalıtımlı olacak şekilde tasarlandı. Dairelerde ebeveyn banyosu, duşa kabin, kiler dolabı gibi detaylar bulunurken, mutfaklar bazı projelerde açık, bazılarında ayrı şekilde inşa edildi. Konut çevresinde oturma alanları, çocuk oyun parkları ve otoparklar gibi sosyal donatılar da yer alacak.

UYGUN FİYAT VE UZUN VADE

Proje kapsamındaki konutların satış bedelleri 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Ev sahibi olmak isteyenler için devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade seçeneği sunulacak.

BAŞVURULAR 10 KASIM'DA BAŞLIYOR

Projeye başvurular 10 Kasım – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvuru ücreti 5 bin TL olarak belirlendi.

Kategorilere göre özel kontenjanlar da ayrıldı:

Şehit yakınları, gaziler ve engelliler için yüzde 5,

3 ve daha fazla çocuğu olan aileler için yüzde 10,

Emekliler ve 18–30 yaş arası gençler için yüzde 20 kontenjan uygulanacak.

İLK KURALAR ARALIKTA ÇEKİLECEK

Projenin inşa ve ihale süreci kasım ayında başlayacak. İlk kura çekimleri aralık ayında yapılacak, konutların teslimatlarının Mart 2027'de başlaması planlanıyor.