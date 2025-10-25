Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'da tanıtılan "Yüzyılın Konut Projesi", Türkiye genelinde 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşasını kapsıyor. Konutlar, yatay mimariyle, geleneksel dokuya uygun şekilde tasarlandı. 2+1 daireler 65 ile 80 metrekare, 1+1 konutlar ise yaklaşık 55 metrekare büyüklüğünde olacak.
Ankara'nın Sincan ilçesinde yapılan 2+1 ve 1+1 örnek konutlar, Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi. Depreme dayanıklı tünel kalıp sistemiyle inşa edilen daireler, ısı, ses ve su yalıtımlı olacak şekilde tasarlandı. Dairelerde ebeveyn banyosu, duşa kabin, kiler dolabı gibi detaylar bulunurken, mutfaklar bazı projelerde açık, bazılarında ayrı şekilde inşa edildi. Konut çevresinde oturma alanları, çocuk oyun parkları ve otoparklar gibi sosyal donatılar da yer alacak.
Proje kapsamındaki konutların satış bedelleri 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Ev sahibi olmak isteyenler için devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade seçeneği sunulacak.
Projeye başvurular 10 Kasım – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvuru ücreti 5 bin TL olarak belirlendi.
Projenin inşa ve ihale süreci kasım ayında başlayacak. İlk kura çekimleri aralık ayında yapılacak, konutların teslimatlarının Mart 2027'de başlaması planlanıyor.
Son Dakika › Güncel › Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (6)