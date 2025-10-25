Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi - Son Dakika
Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi

25.10.2025 14:22  Güncelleme: 14:39
Haber Videosu

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut için başvurular 10 Kasım – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvuru ücreti ise 5 bin TL olarak belirlendi. Projede ilk kura çekimi aralık ayında, konut teslimatları ise Mart 2027'de başlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'da tanıtılan "Yüzyılın Konut Projesi", Türkiye genelinde 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşasını kapsıyor. Konutlar, yatay mimariyle, geleneksel dokuya uygun şekilde tasarlandı. 2+1 daireler 65 ile 80 metrekare, 1+1 konutlar ise yaklaşık 55 metrekare büyüklüğünde olacak.

HANGİ İLDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

ANKARA'DAKİ ÖRNEK DAİRELER GÖRÜNTÜLENDİ

Ankara'nın Sincan ilçesinde yapılan 2+1 ve 1+1 örnek konutlar, Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi. Depreme dayanıklı tünel kalıp sistemiyle inşa edilen daireler, ısı, ses ve su yalıtımlı olacak şekilde tasarlandı. Dairelerde ebeveyn banyosu, duşa kabin, kiler dolabı gibi detaylar bulunurken, mutfaklar bazı projelerde açık, bazılarında ayrı şekilde inşa edildi. Konut çevresinde oturma alanları, çocuk oyun parkları ve otoparklar gibi sosyal donatılar da yer alacak.

UYGUN FİYAT VE UZUN VADE

Proje kapsamındaki konutların satış bedelleri 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Ev sahibi olmak isteyenler için devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade seçeneği sunulacak.

BAŞVURULAR 10 KASIM'DA BAŞLIYOR

Projeye başvurular 10 Kasım – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvuru ücreti 5 bin TL olarak belirlendi.

Kategorilere göre özel kontenjanlar da ayrıldı:

  • Şehit yakınları, gaziler ve engelliler için yüzde 5,
  • 3 ve daha fazla çocuğu olan aileler için yüzde 10,
  • Emekliler ve 18–30 yaş arası gençler için yüzde 20 kontenjan uygulanacak.
İLK KURALAR ARALIKTA ÇEKİLECEK

Projenin inşa ve ihale süreci kasım ayında başlayacak. İlk kura çekimleri aralık ayında yapılacak, konutların teslimatlarının Mart 2027'de başlaması planlanıyor.

Kaynak: AA

    Yorumlar (6)

  • Apple User:
    bu ülke takım tutar gibi parti tutar, birde cebine giren çıkana bakar, halk kalitesiz olduğu için hizmetten anlamaz, Aziz Nesin çok haklıymış… 22 9 Yanıtla
  • bogazici34:
    Durmak yok yola devam ?????????? 14 7 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    deprem konutlari bitti mi bilmiyorum.. ama bu beton kafasi hic hos degil, ranta dayali.. adam kayirmaya dayali, partizanliga cikan isler.. sabit oy veren bi sayi ici yapilmis zekice boton ranti .. kura vs derseniz ise e artik var mi adalete inanan bu ulkede.. hangi partinin adinda ne varsa tam tersi hallere burunuyor.. chp kol kola idi yillarca devleti bolmek isteyenler ile.. mhp dersen Servden madde onerecek kadar milliyetsiz kimlikte.. akp derseniz adaletsizlikle ve kalkinamama ile ( adam kayirma ,torpil,ekonomik cokus ve muhaliflerin uzerine cokme ile ) kisacasi isme bak ne olmadiklarini ogren vesselam 3 0 Yanıtla
    Mehmet Gelmez:
    1999 depreminde Ecevit ne yaptı onu yazsaniza CHP'liler görelim hadi yazın 1 1
  • Mehmet Gelmez:
    TOKİ çok başvurduk hiç çıkmadı bana çıkmaz hiç hevesim yok 1 0 Yanıtla
