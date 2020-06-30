- 15 Temmuz Demokrasi Otagarı YKS sınavı sonrası boş kaldı - Son Dakika

- 15 Temmuz Demokrasi Otagarı YKS sınavı sonrası boş kaldı

- 15 Temmuz Demokrasi Otagarı YKS sınavı sonrası boş kaldı Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrasında Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otagarı'nda önceki yılların aksine yoğunluk yaşanmadı.

- 15 Temmuz Demokrasi Otagarı YKS sınavı sonrası boş kaldı

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İSTANBUL - Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrasında Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otagarı'nda önceki yılların aksine yoğunluk yaşanmadı. Sınavdan sonra beklenen yoğunluğun yaşanmaması üzerine firma çalışanları bu durumdan memnun olmadıklarını söyledi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrasında Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otagarı'nda beklenen yoğunluk yaşanmadı. Önceki yıllara göre sınav sonrasında vatandaşın yoğun talebiyle karşılaşılan otogarda, pandemi nedeniyle bu sene otobüs yolculuğunu seçmedi. Bu durumdan memnun olmadıklarını belirten firma çalışanları, "Sınav öncesinde eskiden otobüslerimiz tamamen dolu oluyordu. Normalde üç araba yapan firmalar bir araba anca yapar oldular. Umduğumuz gibi olmadı maalesef." dedi.

"Sınavdan önce işlerimiz daha iyiydi"

Otobüslerin boş kaldığını belirten firma çalışanı, "Sınavlar yapılsın da iş yapalım diye bekledik ama umduğumuz gibi olmadı. Sınavdan önce işlerimiz daha iyiydi. Vatandaşlar tatile neyle gidiyor bilmiyorum ama bizim otobüslerimizin şu anda doluluk oranı 0 durumunda. Normalde üç araba yapan firmalar bir araba anca yapar oldular. Umduğumuz gibi olmadı maalesef. Bayramında yaklaşmasıyla şu anda bizim listelerimizin tamamen dolu olması lazımdı ve bu zamana kadar böyleydi şu anda ise 5 tane yolcu yok listemizde." şeklinde konuştu.

"Yapılması gereken tüm tedbirleri alıyoruz ama yolcu yok maalesef"

Sınav sonrası hiç yoğunluk olmadığını belirten diğer firma çalışanı, "Vatandaş yolculuklarını nasıl yapıyor bilmiyorum ama otobüslerimiz bomboş. Geçen sene bu zamanlarda bayram biletlerinin hepsini satmıştık ama şu anda bayramı bile müracaat yok. Arabalarımızı kalkmadan önce dezenfektan uygulaması yapıyoruz, maskesiz yolcu almıyoruz. Yapılması gereken tüm tedbirleri alıyoruz ama yolcu yok maalesef." ifadelerini kullandı.

"Kış aylarından bir farkımız kalmadı"

Geçen yıllara nazaran yoğunluğun olmadığını belirten başka bir firma çalışanı, "Her sınavın sonunda iki üç günlük listelerimiz dolu olurdu şu anda hiçbir şekilde yoğunluk yok. Kış aylarından bir farkımız kalmadı. Otobüslerimiz çok az kişiyle seyahat ediyor. Doluluk oranı bile çok düştü." dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Esenler, Araba, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 14:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi - 15 Temmuz Demokrasi Otagarı YKS sınavı sonrası boş kaldı - Son Dakika Ekonomi

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