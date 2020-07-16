15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'teki camilerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sela okundu.

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'teki camilerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sela okundu.

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Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında alanda ve kentteki tüm camilerde sela okudu.

Vatandaşlar, sela sonunda yapılan duaya eşlik etti.

Şanlıurfa

Arkeoloji Müzesi önündeki meydanda düzenlenen etkinlikler kapsamında 15 Temmuz'da şehit olan Şanlıurfalı şehitler Mustafa Direkli, Ümit Yolcu, Mehmet Şefik Şefkaltioğlu, İbrahim Halil Yıldırım ve Suat Aloğlu'nun biyografileri okundu.

Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve siyasi partilerin il başkanları, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından ilahiler seslendirildi, İl Müftülüğünce kentteki tüm camilerde sela okundu.

Malatya

15 Temmuz Millet Meydanı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına katılan çok sayıda vatandaş, Türk bayraklarıyla tek yürek oldu.

Etkinlikler kapsamında ilahiler söylendi, şiirler okundu.

Malatya Valisi Aydın Baruş, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan okunan selayı 15 Temmuz Millet Meydanı'nda vatandaşlarla birlikte dinledi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta camilerde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sela okundu.

Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Osman Göğebakan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İl Emniyet Müdürü Sabri Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz ve diğer ilgililer, okunan selayı, Demokrasi Meydanı'ndan dinledi.

Adıyaman

Adıyaman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler kasamında "15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu" düzenlendi.

25 sporcunun katıldığı koşu, Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi önünden başlayarak Hükümet Konağı önünde son buldu.


2 bin 500 metrelik parkurun sonunda sancağı en son taşıyan Atletizim Milli sporcu Onur Kıymaz, sancağı Vali Mahmut Çuhadar'a teslim etti.


Etkinliğin ardından kentteki camilerde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sela okundu.

Kilis

Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikler devam ederken saat 00.13'te kentteki tüm camilerden selalar okundu.

Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Mustafa Doğan Karacoşku meydanda okunan salayı dinledi.

Bazı vatandaşlarda sela okunduğu sırada cep telefonuyla kayıt yaptı.

Şanlıurfa, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 00:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika
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