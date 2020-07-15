'15 Temmuz, Türkiye'yi parçalanmaya götürecek bir harekattı' - Son Dakika

ANKARA'da Ufuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sencer İmer, 15 Temmuz'un Türkiye için fevkalade bir darbe teşebbüsü olduğunu söyledi. Prof. Dr. İmer, "Türkiye tarihini tamamen değiştirecek, belki Türkiye'yi bir iç savaşa sürükleyecek, Türkiye'yi parçalanmaya götürecek bir harekattı. Ama halkımızın basireti ve silahlı kuvvetlerimizin, güvenlik güçlerimizin devlete olan bağlılığı sayesinde Allah'tan başarıya ulaşmadı" dedi.
Prof. Dr. Sencer İmer, terörün bugün gelinen noktada tüm devletlerin silah olarak kullandığı bir araç olduğunu söyledi. Prof. Dr. İmer, bu durumun esasen meşru ve ahlaka uygun olmadığını vurgulayarak, "Fakat dış siyasette ahlaka uygunluk pek aranmaz. Neticede devletler kendi çıkarları doğrultusunda her şeyi yaparlar. 2'nci Dünya Savaşı sonunda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Japonya'ya 2 atom bombası attı. Hiroşima'da yüz binlerce insan öldü. Biyolojik savaş da yasak; ama maalesef biyolojik silahlar da kullanılıyor. Kimyasal silah yasak ama kullanılıyor. Savaş hukukuna karşı bir noktada yakalanan insanların savaş esiri muamelesi görmeleri lazımken öldürülüyor. Yani dünyadaki devletler bu kuralları hem koyuyorlar hem de buna uymuyorlar. İşte bu FETÖ meselesi de böyle bir şey. Nasıl PKK terör örgütü dağa çıkan, etnik bazda Türkiye'yi parçalamaya çalışan, küçücük çocukları öldüren bir terör örgütüyse, FETÖ de insanların beynine girmek suretiyle yapılan bir operasyon. Yani küçücük çocukları daha okul çağında 'Sizlere kariyer vereceğiz' diyerek ele geçirip, belirli alanlarda da iyi yetiştirip; ama onları da bir robot haline dönüştürmek suretiyle zaman içerisinde devlet yönetimini de bu şekilde ele geçirmek suretiyle devleti çökertmek isteyen bir örgüt" diye konuştu.
İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin daha sonra yaptıkları çalışmalara da değinen Prof. Dr. İmer, "O çalışmalarda ortaya çıktı ki bütün güney illerimizde, yani Adana'dan başlayıp Van'a kadar uzanan güney hattımızda valiler maalesef o zamanlar FETÖ'ye bağlı oldukları için bütün güvenlik güçlerine talimat verip, kuzeye doğru çekilmelerini söylemişler ve meydanı boşaltmak istemişler. Oradaki 60 civarındaki PKK/PYD gücü ve aynı miktardaki IŞİD gücü Türkiye'ye girmek üzere bekliyorlarmış. Bu çok ciddi bir mesele. Yani Türkiye'nin güneydoğusu işgal edilecekti. Diğer düşmanlarımız da istekleri doğrultusunda bir şekilde Türkiye'yi ele geçireceklerdi. Ondan dolayı Türkiye çok büyük bir badireyi atlatmıştır. Türkiye tarihini tamamen değiştirecek, belki Türkiye'yi bir iç savaşa sürükleyecek, Türkiye'yi parçalanmaya götürecek bir harekattı. Ama halkımızın basireti ve silahlı kuvvetlerimizin, güvenlik güçlerimizin devlete olan bağlılığı sayesinde Allah'tan başarıya ulaşmadı" değerlendirmesinde bulundu.