ABD başkanlık yarışında oy sayımının sürdüğü Philadelphia'da Trump ve Biden destekçileri karşı karşıya geldi - Son Dakika

ABD başkanlık yarışında oy sayımının sürdüğü Philadelphia'da Trump ve Biden destekçileri karşı karşıya geldi

06.11.2020 23:29
ABD başkanlık yarışında oy sayımının sürdüğü Philadelphia'da Trump ve Biden destekçileri karşı karşıya geldi, System.String[]

ABD başkanlık seçiminde oy sayımının devam ettiği Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentinde Cumhuriyetçi Donald Trump ve Demokrat Joe Biden destekçileri karşıt protestolar düzenledi.

ABD başkanlık seçiminde oy sayımının devam ettiği Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentinde Cumhuriyetçi Donald Trump ve Demokrat Joe Biden destekçileri karşıt protestolar düzenledi.

ABD, sonuçları henüz kesinleşmeyen başkanlık seçimlerine kilitlenirken, oy sayımın bitmediği Philadelphia'da uluslar muhafızlar sokaklara indi.

Trump ve Biden destekçilerinin karşıt gösteriler düzenlediği kentte, polis her iki taraf arasında herhangi bir taşkınlık yaşanmaması için bariyer oluşturdu.

Trump destekçileri daha çok "Trump-Pence" ve "Oyları çalmaya son verin" yazılı pankartlar taşırken, Biden destekçileri ise "Tüm oylar sayılmalı" ve "Trump-Pence defol" yazılı dövizler taşıdı.

Trump'ın başta önde götürdüğü Pennsylvania eyaletinde posta yoluyla gönderilen oylar sayılmaya başlayınca yarış, Biden lehine döndü.

Toplam 71 seçici delegeyi temsil eden Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona, Nevada ve Alaska eyaletlerinde seçim sonuçları halen netleşmiş değil. Kuzey Carolina ve Alaska eyaletlerindeki yarışı Trump önde götürürken, Pensilvanya, Nevada, Arizona ve Georgia'da Biden ipi göğüslemeye daha yakın.

Oy sayımının tamamlandığı eyaletlerdeki geçici sonuçlara göre, Demokrat Parti adayı olan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden 253, Cumhuriyetçi Parti adayı olan Başkan Donald Trump ise 214 seçici delege kazanmış durumda.

Bir eyalette oyların çoğunu kazanan aday, o eyaletin nüfus büyüklüğüne bağlı olarak sahip olduğu seçici delegelerin tümünü kazanırken; bir adayın başkanlık yarışını kazanabilmesi için 270 seçici delegeye ulaşması gerekiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Pennsylvania, Philadelphia, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD başkanlık yarışında oy sayımının sürdüğü Philadelphia'da Trump ve Biden destekçileri karşı karşıya geldi - Son Dakika


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