ABD'de "4 Temmuz Bağımsızlık Günü" havai fişek gösterileriyle kutlandı - Son Dakika

ABD'de 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında havai fişek gösterisi düzenlendi. New York 'un simgelerinden Empire State Binası üzerinde gerçekleştirilen havai fişek gösterisi renkli görüntüler oluşturdu. California eyaletinin Los Angeles kentinin büyük bir bölümünde ise korona virüs salgını nedeniyle gösteriler iptal edilirken, kentin merkeze uzak bölgelerinde havai fişek gösterileri yapıldı.

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