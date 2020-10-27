ABD'de Yüksek Mahkeme Yargıcı Barrett Beyaz Saray'da yemin etti - Son Dakika

ABD'de Yüksek Mahkeme Yargıcı Barrett Beyaz Saray'da yemin etti

27.10.2020 04:39
ABD'de Yüksek Mahkeme Yargıcı Barrett Beyaz Saray'da yemin etti, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği, yargıç Amy Coney Barrett, Beyaz Saray'da düzenlenen törende yemin etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği, yargıç Amy Coney Barrett, Beyaz Saray'da düzenlenen törende yemin etti.

Barrett, Yüksek Mahkeme üyeliğinin Senato'da yapılan oylama sonucunda onaylanmasının ardından Beyaz Saray'da gerçekleştirilen törende yemin etti. Böylece Barrett, Yüksek Mahkemenin 9 üyesinden biri oldu.

ABD Başkanı Trump, yemin töreni öncesi yaptığı konuşmada, "Bugün Amerika için çok önemli bir gün." ifadesini kullandı.

Barrett'ın okul çağında çocuğu varken Yüksek Mahkeme Yargıçlığına seçilen ilk kişi olduğuna dikkati çeken Trump, "Tarihimize, mirasımıza ve kahramanlarımıza olan güvenimizi asla kaybetmemeliyiz." dedi.

Barrett ise yemin ettikten sonraki konuşmasında, Senato'ya, kendisine güvendiği için teşekkür ederek "Sizlere ve Amerikan halkına, görevlerimi yapabildiğim en iyi şekilde yapacağıma dair söz veriyorum." diye konuştu.

Her zaman hukukun üstünlüğünün korunması gerektiğinin altını çizen Barrett, görevini hiçbir şeyden korkmadan yerine getireceğini belirtti.

Senato Barrett'ın adaylığını onaylamıştı

ABD Senatosu, bugün Barrett'ın adaylığının onayı için oylama yapmış, Demokrat senatörlerin karşı çıktığı oylamada, Senato çoğunluğunu ellerinde bulunduran Cumhuriyetçiler, oy çoğunluğuyla Barrett'i Yüksek Mahkeme'ye göndermişti.

Genel kurulda yapılan oylamada Demokratların tamamı ile Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins aleyhte oy kullanırken 52 Cumhuriyetçi ise "evet" oyu verdi.

Böylelikle Barrett, ABD tarihinin en hızlı atanan Yüksek Mahkeme Yargıcı unvanını kazandı.

Diğer taraftan 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerine bir hafta kalmışken Demokratlar, Yüksek Mahkeme yargıçlığına şimdi atama yapılmasına karşı çıkıyor. Demokratlar, söz konusu pozisyona getirilecek adayın yeni başkan tarafından belirlenmesi gerektiğini savunuyor.

Trump için kritik onay

Barrett'in adaylığının onaylanmasıyla Yüksek Mahkemedeki siyasi eğilim haritası, 5 muhafazakar yargıca karşı 3 liberal yargıç olarak şekillenmiş oldu.

Genel eğilimi muhafazakar olan Mahkeme Başkanı John Roberts'ın da bu denkleme eklenmesiyle yeni tablo, muhafazakarlar lehine 6'ya 3 gibi net bir üstünlük anlamına geliyor.

ABD siyasi tarihinde eşine az rastlanan bu durumun, 3 Kasım'daki seçimlerin muhtemel bir kaosa dönüşmesi ve son karar için Yüksek Mahkemenin devreye girmesi halinde, Barrett'in çok kritik bir rol oynamasına imkan vermesi bekleniyor.

Amy Coney Barrett kimdir?

Louisiana eyaletine bağlı New Orleans kentinde 1972'de, 7 çocuklu ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelen Barrett, liseyi bitirene kadar burada kaldı.

Tennessee eyaletindeki Rhodes College'da İngiliz Edebiyatı bölümünü bitiren Barrett, tam burslu kazandığı Notre Dame Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1997'de birincilikle bitirdi.

Akademik ve hukuk alanında birçok görevde bulunan evli ve 7 çocuk sahibi Barrett, 8 Mayıs 2017'de Başkan Trump tarafından 7. Bölge Temyiz Mahkemesi Yargıçlığı görevine aday gösterildi. 31 Ekim 2017'de Senato'nun onayını alan Barrett, o tarihten itibaren görevini sürdürüyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Yüksek Mahkeme Yargıcı Barrett Beyaz Saray'da yemin etti - Son Dakika

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