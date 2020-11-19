ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan işgal altındaki Golan Tepeleri'ne ziyaret - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan işgal altındaki Golan Tepeleri'ne ziyaret

19.11.2020 20:56

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun helikopter ile bölgeye gidişi Pompeo ve beraberindekilerin helikopterden inmesi Pompeo'nun yetkililerden bölge hakkında bilgi alması Mike Pompeo, İsrail işgali altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'ni ziyaret eden ilk ABD Dışişleri Bakanı oldu KUDÜS (AA) –...

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun helikopter ile bölgeye gidişi

Pompeo ve beraberindekilerin helikopterden inmesi

Pompeo'nun yetkililerden bölge hakkında bilgi alması

Mike Pompeo, İsrail işgali altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'ni ziyaret eden ilk ABD Dışişleri Bakanı oldu

KUDÜS (AA) – ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail ziyaretinin ikinci gününde işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan bir Yahudi yerleşim biriminin ardından işgal altındaki Golan Tepeleri'ni de ziyaret etti.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Golan Tepeleri'ne askeri helikopterle gelen Pompeo'ya ziyaretinde Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi eşlik etti.

Açıklamada, Pompeo'nun yetkililerden bölge hakkında bilgi aldığı ve Bental Dağı'ndan manzarayı izlediği belirtildi.

Bu ziyaretle Pompeo, İsrail işgali altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'ni ziyaret eden ilk ABD Dışişleri Bakanı oldu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, Pompeo ile Aşkenazi, Golan Tepeleri'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıdığını hatırlatarak, ABD ile Avrupalı kurum ve kuruluşların Golan Tepeleri'nin Suriye'ye iade edilmesi çağrılarını kınadı.

Suriye'nin bölge üzerinde egemenlik kurmasının İsrail'i tehlikeye sokacağını söyleyen Pompeo, " Beşşar Esed'in bu topraklara hakimiyeti söz konusu olursa Batı ile İsrail için teşkil edeceği tehlikeyi siz düşünün." ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Aşkenazi ise, Pompeo'ya ziyareti için teşekkür ederek, ABD'nin İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımasının öneminin altını çizdi.

Aşkenazi, İsrail'in Suriye hükümetini ve Beşşar Esed yönetimini bölgede yaşanan her türlü olaydan sorumlu tutacağını ve İran'ın bölgedeki faaliyetlerine izin vermeyeceğini vurguladı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ayrıca iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden, topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

ABD Başkanı Trump, 25 Mart 2019'da Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede "ABD'nin İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan işgal altındaki Golan Tepeleri'ne ziyaret
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan işgal altındaki Golan Tepeleri'ne ziyaret
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan işgal altındaki Golan Tepeleri'ne ziyaret
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan işgal altındaki Golan Tepeleri'ne ziyaret

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Golan Tepeleri, İsrail, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan işgal altındaki Golan Tepeleri'ne ziyaret - Son Dakika


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