ABD Senatosu'ndan geçen 2021 savunma bütçesi, Trump'ın vetosunu aşıp yasalaştı - Son Dakika

ABD Senatosu'ndan geçen 2021 savunma bütçesi, Trump'ın vetosunu aşıp yasalaştı

01.01.2021 23:30
ABD Senatosu'ndan geçen 2021 savunma bütçesi, Trump'ın vetosunu aşıp yasalaştı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta veto ettiği 2021 savunma bütçesi, Senato'da kabul edilerek yasalaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta veto ettiği 2021 savunma bütçesi, Senato'da kabul edilerek yasalaştı.

ABD'de 2021'in ilk gününde toplanan Senato, ABD Başkanı Donald Trump'ın 23 Aralık'ta veto ettiği Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısını oyladı. Yapılan oylamada tasarı, 13 hayır oyuna karşı 81 evet oyu ile kabul edildi. 740 milyar dolarlık tasarı, Temsilciler Meclisi'nin ardından 3'te 2 çoğunlukla Senato'dan geçerek Trump'ın veto yetkisini aştı. Böylece söz konusu tasarı, Trump'ın veto yetkisini aşarak yasalaşan ilk tasarı oldu.

Kuzey Akım 2 boru hattı projesine ve Türkiye'ye Rus S-400 füze savunma sistemlerini satın alması nedeniyle yaptırımların önünü açan Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı ayrıca, 740 milyar dolarlık savunma bütçesini, 12 bin ABD askerinin Almanya'dan geri çekilmesini, Ukrayna'ya daha fazla silah satışını ve Rusya-ABD askeri iş birliğinin yasaklanmasını içeriyor. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Ulusal Savunma, Donald Trump, Senato, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika ABD Senatosu'ndan geçen 2021 savunma bütçesi, Trump'ın vetosunu aşıp yasalaştı - Son Dakika


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