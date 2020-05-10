Adıyaman'da 126 yaşındaki asırlık çınara Anneler Günü sürprizi - Son Dakika

Adıyaman'da 126 yaşındaki asırlık çınara Anneler Günü sürprizi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla 126 yaşındaki Ayşe Düz'e sürpriz ziyaret gerçekleştirildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla 126 yaşındaki Ayşe Düz'e sürpriz ziyaret gerçekleştirildi. Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, beraberindeki heyetle Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ettiği Ayşe Düz'ün Anneler Günü'nü kutladı. Burada konuşan Kaymakam Köksal, Asırlık Çınalar Projesi'nin 81 ilde hayata geçirildiğini belirterek, bugün ilçelerdeki 100 yaş üstü annelerin ziyaret edildiğini ve onların taleplerinin dinlendiğini söyledi. Belediye Başkanı İskender Yıldırım ise Ayşe Düz'ü kutlayarak nice sağlıklı ömürler diledi. 126 yaşındaki Ayşe Düz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Programın sonunda Ayşe Düz'e Anneler Günü hediyesi takdim edildi. Programa Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erdinç Ağcakoyunlu ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Koçyiğit de katıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Oğlunu kaybeden Ebru'nun en acı Anneler Günü! Sözleri yürek yaktı

Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Serenay'ın annesini görenler gözlerine inanamadı! Kardeşi gibi

Tatlı sürpriz! Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la olan Anneler Günü pozuna beğeni yağdı

45 kilo vererek bambaşka biri olan ünlü şarkıcının sırrı ortaya çıktı

Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi

Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti

"Kıvanç'la öpüşeceğim için uyuyamadım" diyen isme bir de şimdi bakın!

Annesini kaybeden güzel oyuncunun büyük acısı! Fotoğraflarıyla avunuyor

Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı

Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek

Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan "Mars" sorusu herkesi şaşırttı

Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti

Oyuncu Burak Deniz kaza yaptı, alkollü çıkınca ehliyetine el konuldu

Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış