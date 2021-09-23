AK Partili Çalık: Tütün üreticilerimizin her zaman yanındayız - Son Dakika

Malatya'nın geleneksel tarım ürünlerinden biri olan tütünün kooperatifleşmesine gidilmesi ile ilgili yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı. Malatya Valiliğinin koordinasyonunda Doğanşehir Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, sarmalık kıyılmış tütün ticaretine hapis cezası getiren yasanın yürürlüğünün 2022 yılına ertelenmesi ve Doğanşehir ilçesinde kooperatif kurulmasıyla ilgili izlenecek süreç ele alındı.

Toplantıya Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Kooperatifler Dairesi Başkanı Seçkin Cenkış, Tütün ve Alkol Dairesi Başkanı Yüksel Denli, Tütün ve Tütün Mamülleri Daire Başkanı Nail Acet, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ile tütün üreticileri katıldı.

Toplantıda konuşan AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Doğanşehirli tütün üreticilerinin her zaman yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirtti. Çalık, Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün üretim ve ticareti yapanlara getirilen cezanın yürürlük tarihinin 1 Temmuz 2021 yerine 1 Ocak 2022 tarihine uzatıldığını anımsatarak, "Üreticilerimiz bu süreçi çok iyi değerlendirmeli ve kooperatiflerini kurmalı. Doğanşehir ilçemizin en önemli gelir kaynaklarından biri tütündür. Doğanşehirli üreticimizin tütününün değerlenmesinin yolu kooperatiftir. Bu toplantıdaki amaç üreticilerimize kooperatif kurulması ile ilgili bilgilendirmek ve tamamen yasal bir zemine kavuşturmaktır. Doğanşehir'de yılda 10 bin dekar alanda 2 bin 300 ton civarı tütün üretiliyor. Bizler bugüne kadar her zaman üreticimizin yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.