Bursa\'da orman yangını! Alevler hızla ilerliyor

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

BURSA'DA ALEVLER HIZLA İLERLİYOR

Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında bulunan bölgede, henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, vatandaşlar da ekiplere destek vererek yangına müdahale ediyor.

MAKAM ARAÇLARI AZ KALSIN YANIYORDU

Bu sırada vatandaşlar, rüzgarın etkisiyle büyüyerek üzerlerine doğru yönelen alevlerden kaçtı. İnceleme için yangın bölgesine gelen Gürsu Kaymakamı Murat Kütük ve Gürsü Belediye Başkanı Mustafa Işık'ın makam araçları alevlerin ortasında kaldı. Makam şoförleri de hızla ilerleyen alevlerin içerisinden araçları çıkarmaya çalıştı.

Yangınla ilgili Kestel Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi'nde yaşanan yangınla ilgili söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "Ağlaşan Mahallesi ve civarda ikamet eden vatandaşların yetkililerce yapılan uyarılara riayet etmelerini ve olası tüm duyurulara karşı gerekli tedbirleri almalarını rica ediyoruz." denildi.

BAKAN URALOĞLU YANGIN BÖLGESİNDE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa ziyaretleri kapsamında ayrılmadan önce Kestel ile Gürsu arasında çıkan orman yangını bölgesinde incelemede bulundu. Bakan Uraloğlu ile Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, ve Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'tan rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın hakkında bilgi aldı. Ayrıca, havanın kararmasıyla hava araçları geri dönerken karadan müdahale TOMA'ların desteğiyle devam ediyor.

KARABÜK'TE 18 KÖY BOŞALTILDI

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda çarşamba günü saat 14.42'de çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Yoğun dumanla kaplı bölgede, gündüz helikopter destekli yürütülen söndürme çalışmaları gece boyunca da karadan sürdürülüyor. Zaman zaman alevlerin ve dumanın arttığı bölgede, yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, Kızılay, jandarma, belediyeler, DSİ, il özel idareleri, Kardemir ve sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği yangını söndürme çalışmalarında 2 uçak ve 23 helikopter yer alıyor.

Öte yandan, Merkez ilçeye bağlı Cemal Ovası köyü ile Cumayanı köyündeki bir mahalle tahliye edildi. Yangın nedeniyle boşaltılan köy sayısı 18'e, mahalle sayısı ise 50'ye yükseldi.

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlarla mücadelede son durumu açıkladı. Yumaklı şunları söyledi: "Kahramanmaraş'ta yangına müdahale devam edecek. Bursa'da iki yangın var. Bu yangınlara da müdahale sürüyor. Antalya Serik'teki yangın kontrol altına alındı. Karabük'teki yangın için de yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. 28'i ormanlık alanda 48'i kırsal alanda olmak üzre 78 yangınla mücadele ettik.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Ankara Eymir, Mersin Silifke, Alanya Gazipaşa, Antalya Serik kontrol altında. Bursa Harmancık ve Kestel, Karabük, Uşak ve Kahramanmaraş'taki yangınlar devam ediyor.