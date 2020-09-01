Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avukatlıktan teröristliğe uzanan kanlı yolun önünü kesmek için gerekeni... - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması

Törenin sona ermesi

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Adli Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehit savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı katleden terör örgütü mensuplarına destek için açlık grevine giden avukatları bu kararlarından vazgeçirmek için, devlet üzerine düşeni yapmıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İstanbul Barosu'na asılan pankartın, şehidimizin (Savcı Mehmet Selim Kiraz) kemiklerini sızlatmanın ötesinde anlamları olduğunu düşünüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yargının hiçbir unsuru, herhangi bir ideolojinin emrine giremez. Yargının tek ideolojisi adalet olmak zorundadır."