Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avukatlıktan teröristliğe uzanan kanlı yolun önünü kesmek için gerekeni... - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması
Törenin sona ermesi
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Adli Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. (5)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehit savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı katleden terör örgütü mensuplarına destek için açlık grevine giden avukatları bu kararlarından vazgeçirmek için, devlet üzerine düşeni yapmıştır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İstanbul Barosu'na asılan pankartın, şehidimizin (Savcı Mehmet Selim Kiraz) kemiklerini sızlatmanın ötesinde anlamları olduğunu düşünüyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yargının hiçbir unsuru, herhangi bir ideolojinin emrine giremez. Yargının tek ideolojisi adalet olmak zorundadır."
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 13:25 - Kaynak: AA
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