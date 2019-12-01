DHA YURT BÜLTENİ - 7

HDP önündeki eylemde 90'ıncı gün

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 57 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 90'ıncı günde de sürdürüyor. Vatani görevi için usta birliğine giderken yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğeni Emrah Avunan (24) için oturma eylemini sürdüren Muhittin Avunan, HDP'lilerin il binasını terk ederek, kaçıp gittiklerini söyledi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Eylem, 90'ıncı günde de 57 aile tarafından sürdürüyor.

'BİZ BEKLİYORUZ, HDP'LİLER BİNAYI BIRAKIP KAÇTI'

Vatani görevi için usta birliğine giderken yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğeni Bingöllü Emrah Avunan için Elazığ'dan Diyarbakır'a gelerek 13 Eylül'de oturma eylemine başlayan Muhittin Avunan, şunları söyledi:

"90 gündür biz buradayız. Biz zaten 40 yıldır biliyoruz, bu PKK, HDP bir terör örgütüdür. Biz biliyoruz bunlar Kürtlerin kanını emiyorlar. Bir insan, bir insanın kapısına gittiği zaman, dışarı sorar hayırdır, neye geldin diye? Bunlar kaçıp gittiler. Bunlar bizim evlatlarımızı getirmezler, biz biliyoruz. Yeğenimi PKK kaçırmıştı. 4 ay boyunca haber alamadık, her yere gittik bir neticeye ulaşamadık. Ankara'ya HDP'li İdris Baluken'nin yanına gittik. Bir telefonla çocuğumuzu PKK'nın aldığını söyledi. İsteseydi, bir telefonla çocuğumuzu geri getirebilirdi. Biz oradan Şırnak'ın Cizre ilçesine gittik. O sırada çukur olayları vardı. HDP binasına gittik, dediler ki; 'Doğrudur, bu çocuğu biz almışız, elimizde.' Çok yalvardık, dedik ki; "Biz de Kürt'üz, bu çocuk da Kürt'tür, siz de diyorsunuz ki biz Kürt'üz. Bak bu askerdir, evin tek evladıdır, bize yardımcı olun.' Bunun üzerine onlar da, 'Örgüt, topladığı herkesi dağa götürdü' dediler."

EYLEME KATILAN AİLELER

1- Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde oturan Fevziye- Şahap Çetinkaya çifti, 30 Ağustos'tan beri haber alamadıkları, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını iddia ettikleri oğulları Süleyman (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemine başladı.

2- Diyarbakırlı Remziye Akkoyun, 4 yıldır kayıp olan oğlu Azad'ın (14) PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını söyleyerek, 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı.

3- Diyarbakır'da oturan Rauf- Ayşegül Biçer çifti, 10 aydır kayıp olan tek oğulları Mustafa (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı. Kanser hastası Ayşegül Biçer, oğlunun HDP aracılığıyla PKK'lı teröristlere götürüldüğünü iddia ediyor.

4- Mardinli olan ve Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş ile eşi Hediye Begdaş, ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğulları Yusuf'un (16) HDP'liler aracılığıyla düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını iddia ederek, 4 Eylül akşamı oturma eylemine katıldı.

5- Gaziantep'te oturan Şevket- Songül Altındaş çifti, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğulları Müslüm (24) için 5 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

6- Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan Rahime Uymaz, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 28 Temmuz 2015'te eşi ve kızının yanında PKK'lı teröristler tarafından aracından indirilerek, kaçırılan yeğeni polis memuru Sedat Yabalak (34) için oturma eylemine katıldı. Polis Sedat Yabalak'ın hasta annesi Ünzile Yabalak ise 8 Eylül akşamı Diyarbakır'a gelip nöbete başladı. Solunum hastası Ünzile Yabalak'a, PKK'lı teröristler tarafından 23 Eylül 1995'te şehit edilen Astsubay Murat Namdar'ın eşi Yıldız Namdar refakat ediyor.

7- Mardin'in Derik ilçesinden gelen Emine-Şeyhmus Kaya çifti, İstanbul'da polis memuruyken, Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine dönerken, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan oğulları Vedat Kaya (28) için 5 Eylül'de oturma eylemine başladı.

8- Malatyalı Sadiye Özbey, 17 Eylül 2015'te Rize'den kendisini ziyarete gelirken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından aracı yakılıp kaçırılan oğlu Astsubay Semih Özbey için 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

9- Bursa'da yaşarken eşini 17 Ağustos depreminde kaybedince Diyarbakır'a taşınan Meryem Savur, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Fırat (22) için 5 Eylül günü oturma eylemine başladı.

10- Diyarbakırlı Sabiha Balta, 5 yıl önce kaybolan oğlu Arafat'ın (25) PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını belirtip, 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

11- Diyarbakır'ın Dokuzçeltik köyünde oturan Aysel Koyun, 5 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını belirttiği oğlu Neşat (22) için 6 Eylül günü oturma eylemine başladı.

12- Diyarbakırlı Güzide Demir, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan oğlu Aziz (20) için 7 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

13- Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 4 yıl önce çobanlık yaparken PKK'lı teröristlerce kaçırıldığı belirtilen Vahit Çur'un (19) anne ve babası Bedirhan-Necla Çur çifti de 7 Eylül günü eyleme katıldı.

14- Diyarbakırlı Hüsniye Kaya, 5 yıldır haber alamadığı ve sonrasında arkadaşlarından Suriye'de olduğunu öğrendiği kızı Mekiye'yi (19) bulmak için 8 Eylül günü oturma eylemine başladı.

15- Ayten-Şadin Elhaman çifti, 2 yıl önce kaybolan oğulları Bayram (21) için 8 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

16- İstanbul'da 5 yıl önce HDP Kağıthane ilçe binasına gittikten sonra dağa kaçırıldığını ileri sürülen Yakup Edizer'in (19) anne ve babası Salim ve Saliha Edizer çifti de 9 Eylül günü eylemdeki yerini aldı.

17- Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği oğlu Özkan (19) için 9 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

18- Diyarbakırlı Mevlüde Üçdağ, 5 yıldır haber alamadığı oğlu Ramazan (22) için 9 Eylül günü HDP önüne gelip eyleme katıldı.

19- Mardinli olan, ancak Diyarbakır'da oturan Salih-Mülkiye Aylu çifti, 22 Mart 2019'da kaybolan ve HDP kongresine katılan M.I. tarafından Irak'ın Metina bölgesindeki PKK'lı teröristlerin yanına kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet (20) için 10 Eylül sabahı oturma eylemine başladı.

20- Aslen Siirtli olan, ancak Ordu'da yaşayan Latife Ödümlü, Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi oğlu Özgür'ün (22), 10 ay önce PKK'lı teröristler tarafından Irak'ın kuzeyine kaçırıldığını söyleyerek, 10 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

21- Diyarbakırlı Mehmet Karaman, 1999'da kandırılarak dağa götürüldüğünü belirttiği oğlu Ercan (40) için 11 Eylül'de oturma eylemine başladı.

22- Diyarbakırlı Fatma Akkuş, 28 Ağustos 2015'te kaybolan ve internette terörist kıyafeti giydiği videosunu gördüğü kızı Songül için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

23- Erzurum'dan gelen Macide Uslu ile Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden gelen Halime Şehitoğlu, 2015'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğenleri Sedat Sorgun (28) için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı. Annesi vefat eden Sorgun'un, Van'da vatani görevini yaparken, izinli olarak Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki teyzesi Şehitoğlu'nu ziyaret edip, memleketi Erzurum'daki akrabalarının yanına giderken Lice'de yol kesen PKK'lılarca kaçırıldığı belirtildi.

24- Diyarbakırlı Nihan Çiçek, 2015'te eşinin akrabaları tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği nişanlı kızı Hatun (23) için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

25- Diyarbakırlı Ömer Tokay, 2011'de Şırnak'a pikniğe gidip dönmeyen, 3 yıl sonra da terör örgütüne yakın bir televizyonda gördüğü oğlu Mehmet (22) için 12 Eylül'de oturma eylemine başladı.

26- İstanbul'da yaşayan Şevket-Fatma Bingöl çifti, 2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay (19) için 13 Eylül'de oturma eylemi başlattı.

27- Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in (24), 2015 yılında terör örgütünce dağa kaçırıldığını ifade eden anne Sevdet Demir (55), 13 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

28- Bitlis'te eşinden boşanan Saliha Mert (42), 2015 yılında dağa kaçırıldığını söylediği oğlu Yetiş Top (23) için 13 Eylül günü Diyarbakır'a gelip oturma eylemine başladı.

29- Bitlis'te yaşayan Ubeydullah Yolaçan, 5 yıldır haber alamadığı oğlu Çetin (31) için 14 Eylül'de Diyarbakır'a geldi. Baba Yolaçan, gelini Gülcemal, torunları Ecrin ve Abdulsamet ile birlikte oturma eylemindeki yerini aldı.

30- Bitlis'in Mutki ilçesinden Diyarbakır'a gelen Hurinaz Omay (83), 24 yıl önce dağa kaçırıldığını söylediği oğlu Rıfat (43) için 14 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

31- Bitlis'ten Diyarbakır'a gelen Fadıl Kılıç, Ahlat Üniversitesi öğrencisiyken 3 yıl önce dağa kaçırıldığını öne sürdüğü oğlu Faruk için (25) 14 Eylül'de oturma eylemi başlattı.

32- Elazığ'dan Diyarbakır'a gelen Muhittin Avunan, usta birliğine giderken yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğeni Bingöllü Emrah Avunan (24) için 13 Eylül'de oturma eylemine başladı. Emrah'ın annesi Leyla Avunan, babası Bilal Avunan ve akrabaları da 22 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

33- Erzurum'un Horasan ilçesinden gelen Mehmet Emin Coşkun (49), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde 2'nci sınıf öğrencisiyken 29 Aralık 2014'te PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını belirttiği 3 çocuğunun büyüğü olan İbrahim (24) için 15 Eylül'de oturma eylemine başladı.

34- Bursa'dan gelen Türkan Mutlu, 7 yıl önce Balıkesir'de üniversiteyi kazanıp kayıt yaptırmayan ve kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia ettiği kızı Ceylan Şeyma Tekin (24) için 16 Eylül akşamı oturma eylemi başlattı.

35- Diyarbakırlı Vahide Sunar, 5 yıl önce Dicle ilçesine gidip PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını düşündüğü oğlu Ahmet (22) için 16 Eylül'de oturma eylemine başladı.

36- Ağrılı Salih Gökçe, 5 yıl önce İstanbul'da çalışırken ve askere gitmek üzereyken terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp Suriye'ye götürüldüğünü söylediği oğlu Ömer (24) için 17 Eylül'de oturma eylemine başladı.

37- Batmanlı Cabir Taş, 4 yıl önce tekstilde çalışırken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği, o dönem 14 yaşında olan kızı Ece için 17 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

38- Diyarbakırlı Üzeyir Nergiz, 5 yıl önce Kars Kafkas Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken, 2014'te terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan kayınbiraderi Osman Etik (29) için 17 Eylül'de oturma eylemindeki yerini aldı.

39- Muşlu Selma Kan, 4 yıl önce Muş'ta terör örgütü PKK'ya katıldığını belirttiği oğlu Onur (28) için 18 Eylül'de oturma eylemine başladı.

40- Şirin Sungur, 2015'te Bingöl'de vatani görevini yaparken memleketi Siirt'e bayram iznine dönerken Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Süleyman (24) için 18 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

41- Muşlu Halit Altun, 2015'te Malatya'da üniversite öğrencisiyken kaybolan ve terör örgütü PKK'nın elinde olduğunu belirttiği oğlu Muhsin (27) için 19 Eylül'de oturma eylemine başladı.

42- Konya'dan gelen Yıldız Ballı, 2014'te İstanbul Esenyurt'ta tekstil fabrikasında çalışırken kaybolan, PKK'lı teröristlerin kaçırdığını iddia ettiği kızı Yasemin (21) için 19 Eylül'de oturma eylemine başladı.

43- İstanbul'dan Diyarbakır'a gelen Fahrettin Akkuş, 2015'te Sultangazi ilçesinde 19 yaşındayken kaçırıldığını söylediği oğlu Erkan için 20 Eylül'de oturma eylemi başlattı.

44- Kütahya'dan gelen Hatice Levent, 18 yaşındayken, 2015 yılında Bitlis'te üniversite öğrencisiyken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği kızı Fadime için 22 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

45- Muş'tan Diyarbakır'a gelen Güzel Aslan, 5 yıl önce mobilyacıda çalışırken kaybolan oğlu Turan Aslan (26) için 23 Eylül'de oturma eylemine başladı.

46- Batman'dan gelen Zehra Çak, 5 yıl önce kaybolan oğlu Azat Çak (23) için 26 Eylül'de oturma eylemine başladı.

47- İstanbul Sultangazi'den gelen İmmihan Nilifırka, Ege Üniversitesi Gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisiyken, 21 Mart 2015'te kaybolan oğlu Mehmet (22) için 27 Eylül'de oturma eylemine başladı.

48- Gaziantep'ten gelen Cennet Kabaklı, 2015'te usta birliğine giderken Tunceli Pülümür yolunda PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan asker oğlu Adil Kabaklı (24) için 28 Eylül'de oturma eylemindeki yerini aldı.

49- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen Sıddıka Tatlı, Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık bölümü son sınıf öğrencisiyken 2014'te kaybolan, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söylediği oğlu Aziz Tatlı (27) için 29 Eylül'de oturma eylemine başladı.

50- Batman'dan gelen Melike Akdoğan, 14 yaşında lise öğrencisiyken geçen yıl ortadan kaybolan ve dağa götürüldüğünü düşündüğü oğlu Abdulkadir için 2 Ekim'de oturma eylemi başlattı.

51- Ağrı'nın Hamur ilçesinden gelen Süheyla Demir, 2014'te lise 3'üncü sınıf öğrencisiyken PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını belirttiği kızı Hayal için 3 Ekim'de oturma eylemine başladı.

52- Muş'tan gelen Süheyla ve eşi Maşallah Yenilmez, 2015'te Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümünde okurken, ortadan kaybolan kızları Sümeyye Yenilmez (24) için 5 Ekim'de oturma eylemine katıldı.

53- Diyarbakır'ın Kulp ilçesinden gelen Menfiye Yıldırım, 2017'de kaybolan, dağa kaçırıldığını öne sürdüğü oğlu Mesut Yıldırım (25) için 5 Ekim'de oturma eylemine başladı.

54- Diyarbakırlı Hatice Ceylan 2015'te, 15 yaşındayken Kur'an kursunda hafızlık okurken kaybolan oğlu Cafer için 8 Ekim günü oturma eylemine katıldı.

55- Ağrı Taşlıçay ilçesi Kumluca köyünden gelen Yasin Kaya, kızı Çiğdem Kaya'nın (21) Ağrı Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisiyken PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını söyleyerek 15 Ekim günü oturma eylemine katıldı.

56- Hakkari Şemdinli'den gelen Necibe Çiftçi, oğlu Roşat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin (21) de terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini belirterek 8 Kasım günü oturma eylemine katıldı.

57- Mehmet Aytekin, 2015 yılında İstanbul'a inşaat işçisi olarak giden ve oradan da dağa götürülen kardeşi Hüseyin Aytekin (28) için Elazığ Karakoçan'dan gelerek 21 Kasım'da oturma eylemine katıldı.

Görüntü Dökümü

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-HDP il binası

-Ailelerin bekleyişi

-Muhittin Avunan'ın röportajı

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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Ölümü göze alıp anne oldu, ilacını kullanamazsa oğlu annesiz büyüyecek

Dünyada 20'ye yakın kişide görülen, Adenozin Deaminaz (ADA) adlı bağışıklık sistemi hastalığı olan Şeyma Öztürk (26), ölüm riskine rağmen hamile kalıp, 2 ay önce bebeğini dünyaya getirdi. Doğum yapan ikinci hasta olan Öztürk'ün haftada 3 kutu kullandığı ilacın üretimi, şubatta durduruldu. Kutusu 7 bin 500 euro olan yeni ilacın ithalatı ise Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 'Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi'nde henüz yer almıyor. Daha önce temin ettiği, son kullanma tarihi geçmiş ilacın son kutusuyla tedavisini sürdürmeye çalışan Öztürk, "İlacı alamazsam bebeğim annesiz kalacak" dedi.

Konya'da oturan Şeyma Öztürk'e, 12 yaşındayken, dünyada ender rastlanan ADA eksikliği tanısı koyuldu. Geç tanı koyulan ve şu ana kadar kemik iliği nakli için uygun verici bulunamayan Öztürk, hayata tutunmak için ilaçla tedavisini sürdürmeye başladı. İlaçları yurt dışında ithal edilen Öztürk, geçen yıl evlendi ve hamile kaldı. Doktorların hamileliğinin devam etmesi durumunda ölüm riski olacağını söylemesine rağmen Öztürk, 2 ay önce Kadir Alp adını verdikleri bebeğini dünyaya getirdi. ADA hastalarından dünyada hamile kalıp, doğum yapan ikinci kişi olan Öztürk'ün, haftada 3 kutu kullandığı ilaç üretimden kaldırıldı. Kutusu 7 bin 500 euro olan yeni ilaç ise şubat ayından itibaren SGK'nın 'Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi'ne henüz alınmadı. Son kullanma tarihi ağustosta biten eski ilaçlarıyla tedavisini sürdüren Öztürk, artık son ilaç kutusunu kullanıyor. O kutuyu da az miktarda kullanarak, yaşama tutunmaya çalışan Öztürk, 16 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) durumunu anlatan başvuru yaptı. CİMER'den 19 Kasım'da gelen cevapta, ilacın bedelinin 'ödenecek'ler kapsamında olduğu, SGK'nın 'Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi'nde yer almadığı ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu'nun kararı doğrultusunda işlem yapılacağı belirtildi.

'ÇOCUĞUM ANNESİZ KALABİLİR'

İlacını kullanmayı sürdüremezse hayatının risk altında olduğunu dile getiren Şeyma Öztürk, "Doktorların hamileliğimi sonlandırmalarını istemelerine rağmen ben, sağlıklı bir bebek dünyaya getirdim. İlacımız kullanamazsam çocuğum annesiz kalabilir. Bu ilacın gelmesini istiyoruz. Başka şansımız yok" diye konuştu.

Şeyma Öztürk, hastalığı nedeniyle 36 kilo olduğunu ve normal gıdaların yanı sıra özel mama takviyesiyle hayata tutunmaya çalıştığını söyledi.

Fadime Evtürk (47) de kızı Şeyma'nın, 1 aylık döneminden beri rahatsız olduğunu; ancak ADA hastalığı tanısının 12 yaşlarında koyulduğunu, o döneme kadar akciğer ve diğer hastalıkları nedeniyle sürekli tedavi gördüğünü belirtti. Kızının kullandığı ilaç sayesinde hayata tutunduğunu belirten Evtürk, "Şu an 2 aylık bebeğimiz var. Bu ilacı kullanmalıyız. Çünkü Şeyma'nın ölüm riski var. Torunumun annesiz büyümesini istemiyorum. Yardım edilmesini istiyorum" dedi.

DÜNYADA 20 YAKIN KİŞİDE GÖRÜLÜYOR

Tedaviyi sürdüren Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Çocuk İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Şükrü Nail Güner ise Şeyma Öztürk'ü, ADA hastalığı tanısı koyulduğundan beri kliniklerinde tedavi ettiklerini belirtti. Güner, şunları söyledi:

"Hastamız nadir görülen bir rahatsızlığa sahip, dünyada da 20'den daha az sayıda kişide görülen bir hastalık. Bu hastamıza kliniğimizde tanısı koyuldu ve yaklaşık 12-13 yıldır da takip ediliyor. Bu hastalığın en önemli tedavisi kemik iliği nakli; ancak yaş grubu ve uygun vericinin bulunmaması nedeniyle hastamıza bu yaşına kadar kemik iliği nakli yapılamadı. Bu hastaların şansızlığının yanı sıra bir şansı daha var. Çünkü eksikliklerini yerine koymak için oldukça pahalı tedavi mevcut. Bu tedavi de bu eksiklikleri yerine koyarak hayatının sonuna kadar devam ettirebiliyor. Bu yıl şubat ayından itibaren ilacın ülkemize tekrar ithal edilemeyeceğini öğrendik. Bunun için girişimlerde bulunduk. Girişimler sonucu epey yol aldık; ancak sürecin uzamasından dolayı sonuca ulaşamadık."

'HASTALARIMIZINDAN BİRİNİ KAYBETTİK'

ADA hastaları için daha önce de ilaç sorunu yaşadıklarını hatırlatan Güner, "Daha önce 2-3 ay sürede ilaç getirilemedi ve hastalarımızın birini kaybettik. Hastaların bu ilaç olmadan yaşamaları mümkün değil. Ülkemizde de bildiğim kadarıyla bu ilacı kullanan sadece 7 hasta var. Bu hastalar bunun sabırsızlıkla sonuçlanmasını bekliyor. Eğer temin edemezsek maalesef alternatif bir tedavisi yok ve hastaların tamamını kaybedeceğiz. Ağustos ayından beri ilaçların tümü son kullanma tarihi geçtiği halde hiçbir şey yapmamaktansa son kullanma tarihi geçmiş ilaçları kullanarak idare ediyoruz. Son kullanma tarihi geçtiği içinde ilacın etkinliği azalıyor. Etkinliği azaldığı içinde risk artıyor" diye konuştu.

Doç. Dr. Güner, bağışıklık sistemine ait ağır eksikliklerle giden ve hayatın ilk yılında çoğunlukla ölümle sonuçlanan bu tür hastalıkların erken tanısının ve tedavisinin önemli olduğunu, bunun için de yakın tarihte topuktan alınacak kan testi sayesinde erken tanı koyulabileceğini kaydetti.

Görüntü Dökümü

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Şeyma ve bebeğinden detay

Ailesinden detay

Şeyma ve ailesi röp.

Doc. Dr. Güner röp.

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ KONYA-DHA

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Çanakkale'de 99 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan, 99 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege'deki Müsellim Boğazı'nda yasa dışı geçişlere karşı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, dün gece ve sabah saatlerinde 3 ayrı operasyon düzenledi. Sahil Güvenlik TCSG KB 4301 Bot Komutanlığı ekipleri, Hıyarlık mevkii açığındaki operasyonda, lastik bot ile Midilli Adası'na gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 17 kaçağı yakaladı.

Küçükkuyu beldesi açıklarındaki diğer bir operasyonda ise, Suriye, Filistin, Yemen, Senegal, Kongo, Gine ve Güney Afrika Cumhuriyeti uyruklu 34 kaçak daha yakalandı. TCSG 28 Bot Komutanlığı'nın Burunucu mevki önlerinde yaptığı operasyonda da Afganistan uyruklu 48 kaçak yakalandı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaçakların Sahil Güvenlik Botundan inişleri

-Toplu halde yürümeleri

-Kaçaklardan görüntüler

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale),

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Zeytin toplarken kaybolan Şerife nineyi jandarma buldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, dün zeytin toplamaya gittiği bahçede kaybolan Şerife Baran (89), jandarma ekipleri tarafından gece boyunca süren çalışmalar sonunda ormanlık alanda bulundu.

Manavgat'ın Karavca Mahallesi'nde dün çocuklarıyla zeytin toplamaya giden Alzheimer hastası Şerife Baran, saat 18.00 sıralarında bahçede kayboldu. Şerife Baran'ın kaybolduğunu fark eden ailesi, bir süre çevrede aramalarına rağmen bulamayınca jandarmadan yardım istedi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgenin ormanlık olması, hava durumu ve gece olması dolayısıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bilgi verildi. Olay yerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi. JAK timi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yağmura rağmen gece boyunca Şerife Baran'ı aradı. İz takip köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalar, sabah saatlerine kadar sürdü.

Çalışmalar sonunda Şerife Baran saat 08.00 sıralarında ormanlık alanda, çalılıklar arasında bulundu. Yağmur nedeniyle ıslanan ve üşüyen Şerife Baran'ı bulunduğu yerden alan jandarma ekipleri, sırtlayarak yola kadar taşıdı. Sağlık ekiplerinin buradaki müdahalesinden sonra ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen Şerife Baran'ın soğuk ve açlık nedeniyle halsiz düştüğü, ciddi bir rahatsızlığının bulunmadığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Jandarmanın kadını sırtta taşıması

Kadının ambulansa bindirilmesi

Haber: Mithat ABAKAN- Kamera: ANTALYA-DHA

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Market soyan nişanlı çift yakalandı

Konya'da, elinde tüfekle markete girip, kasadaki 1555 lirayı alarak, kaçan Ali Osman Doğar (20) ve kendisine gözcülük eden nişanlısı Didem T. (18) polis operasyonuyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Ali Osman Doğar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Didem T. de ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, çarşamba günü saat 20.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı Ulubatlıhasan Mahallesi Poligon Sokak'taki markette meydana geldi. Yüzünün bir kısmını boyunlukla kapatan kişi, elinde tüfekle markete girdi ardından da namluyu kadın kasiyere doğrultup, paraları vermesini istedi. Kasiyer Meryem Koçak da korkarak, kasadaki 1555 lirayı soyguncuya verdi. Başka para olup, olmadığını soran soyguncu, olmadığını anlayınca kasiyerden kasanın yanındaki poşetleri isteyip, hızla uzaklaştı.

Kasiyerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Markette inceleme yapan polis, soyguncuya ait parmak izine rastlamadı. Marketin güvenlik kameralarının da kayıt yapmadığını belirleyen Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki kameralar üzerinde çalışma başlattı. Polis, yaptığı çalışma sonrası önce şüphelinin kaçtığı otomobilin plakasını belirledi. Ardından aracın Ali Osman Doğar'a ait olduğu saptandı. Polis, markete girip, paraları alan Doğar ile otomobilde bekleyip, gözcülük yapan nişanlısı Didem T.'yi düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden Doğar'ın, ifadesinde, borcunu ödeyebilmek için marketi bastığını öne sürdüğü öğrenildi. Nişanlı çift, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Ali Osman Doğar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Didem T. de savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

Sağlık kontrolünden çıkartılması

Haber- Kamera Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA

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