Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde hutbe okudu (2) - Son Dakika

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı, caminin içini ve çevresini dolduran binlerce vatandaşın katılımıyla eda edildi. Prof. Dr. Ali Erbaş , namaz sonrası " Kurban Bayramı : Takva Yolculuğu" başlıklı hutbeyi irad etti.

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 07:47

Kaynak: AA

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