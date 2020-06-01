Fenerbahçe'den Dilek hemşire paylaşımı

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Koronavirüse yenik düşen hemşire Dilek Akçabelen 'e Allah'tan rahmet; eşi, ailesi ve minik oğlu Tunç bebeğimize sonsuz sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

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