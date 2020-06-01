Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Koronavirüse yenik düşen hemşire Dilek Akçabelen'e Allah'tan rahmet; eşi, ailesi ve minik oğlu Tunç bebeğimize sonsuz sabır diliyoruz.
Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Koronavirüse yenik düşen hemşire Dilek Akçabelen'e Allah'tan rahmet; eşi, ailesi ve minik oğlu Tunç bebeğimize sonsuz sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verildi.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
1.06.2020 17:43:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe'den Dilek hemşire paylaşımı - Son Dakika