Gaziantep, Diyarbakır ve Adıyaman'da Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması nedeniyle lokma tatlısı... - Son Dakika

Gaziantep, Diyarbakır ve Adıyaman'da Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması nedeniyle lokma tatlısı...

Gaziantep, Diyarbakır ve Adıyaman'da, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması nedeniyle kent sakinlerine lokma tatlısı ikram edildi, mevlit okutuldu.

Gaziantep, Diyarbakır ve Adıyaman'da, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması nedeniyle kent sakinlerine lokma tatlısı ikram edildi, mevlit okutuldu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Cimşir, yönetime istifasını sundu
Rize'deki sel felaketinde sulara kapılan kişiden güzel haber geldi
Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları

Gaziantep'teki Balıklı Parkı'nda düzenlenen programda konuşan AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, Danıştay 10. Dairesinin kararı ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasından duydukları mutluluğu dile getirdi.

Kararla 86 yıllık hasretin sona erdiğini vurgulayan Özkeçeci, 24 Temmuz Cuma günü Ayasofya'da cuma namazının kılınacağını anımsatarak, büyük bir ilgi olacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından kent sakinlerine lokma tatlısı dağıtıldı.

Programa partinin il genel ve belediye meclis üyeleri ile çeşitli kademelerindeki yönetim kurulu üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Diyarbakır

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i olarak bilinen tarihi Ulucami'de Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasından dolayı ikindi namazının ardından mevlit okutularak dua edildi.

Daha sonra mevlite katılan vatandaşlara tatlı ikram edildi.

Sivil toplum kuruluşları adına gazetecilere açıklamalarda bulunan Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasıyla 86 yıllık özlem ve hasretin sona erdiğini söyledi.

Diyarbakır'dan Ayasofya'ya selam gönderdiklerini dile getiren Ensarioğlu, "Türk, Kürt, Arap ve Zazası ile bu sevince hepimiz ortağız. Cumhurbaşkanımız ve bu konuda çalışma yürüten arkadaşlarına Diyarbakır'dan kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Temennimiz bundan sonraki süreçte de bu gelişmenin bir çok güzelliklere vesile olmasıdır." diye konuştu.

Adıyaman

Adıyaman'daki Demokrasi Parkı önünde düzenlenen programda konuşan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasından duydukları mutluluğu aktardı.

Ayasofya Camisi'nin 481 yıl cami olarak kullanıldıktan sonra 1934 yılında çıkarılan tartışmalı bir Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürüldüğünü anımsatan Alkayış, şunları kaydetti:

"Ayasofya, 86 yıl müze olarak kullanılmıştır. Bu yıllar hiç de kolay geçmemiştir. Bu gurbet, acı, hasret, trajedi milletimizin ruhunda derin travmalar oluşturmuştur. Milletimizin sabır ve feraseti, devletimizin akıl ve dirayeti bizi bu günkü noktaya getirmiştir. Milletimizin gönül dünyasını heyecanla dolduran bu kararın alınmasında esas etken elbette AK Parti iktidarının oluşturduğu manevi iklimdir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gönlündeki iman ve azimdir."

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasında emeği geçenlere ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Programın ardından vatandaşlara lokma tatlısı dağıtıldı.

Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Ayasofya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 18:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep, Diyarbakır ve Adıyaman'da Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması nedeniyle lokma tatlısı... - Son Dakika

Son Dakika

00:50 Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Cimşir, yönetime istifasını sundu 00:49 Rize'deki sel felaketinde sulara kapılan kişiden güzel haber geldi 00:42 Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu 23:54 Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları 23:07 TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı 23:05 21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu 22:55 Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu 22:49 Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı 21:05 Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı 21:03 Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Cimşir, yönetime istifasını sundu
00:50
Rize'deki sel felaketinde sulara kapılan kişiden güzel haber geldi
00:49
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
00:42
Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları
23:54
TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı
23:07
21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu
23:05
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
22:55
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
22:49
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
21:05
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
21:03
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 01:02:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep, Diyarbakır ve Adıyaman'da Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması nedeniyle lokma tatlısı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]