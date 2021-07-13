Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Giresun'un Yağlıdere ilçesinde sağanak sonrası debisi yükselen Yağlıdere nedeniyle bir halı sahaya giden yol kapandı. Taşan derenin üzerindeki köprüden geçmeye çalışan bazı sürücülerin araçları yolda kaldı. İş makineleri yardımıyla çekilen araçlar kurtarıldı. Yetkililer, ilçede sağanağın sürdüğünü belirterek sel ve taşkın riskine karşı dere yataklarından uzak durulması çağrısında bulundu.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Giresun'da dere taştı, yolda kalan araçlar kurtarıldı - Son Dakika