Hatay'daki yangından çocuklarını alıp kaçan baba: Taksim'de yürüyen ünlülerin sesi... - Son Dakika

Hatay'daki yangından çocuklarını alıp kaçan baba: Taksim'de yürüyen ünlülerin sesi...

12.10.2020 16:00
Hatay'daki yangından çocuklarını alıp kaçan baba: Taksim'de yürüyen ünlülerin sesi..., System.String[]

HATAY'da cuma günü başlayan ve 2 günde kontrol altına alınabilen yangının faili olarak terör örgütünün işaret edilmesi üzerine Belen ilçesi Fatih Mahallesi'nde eşiyle beraber çocuklarını kucaklarına alıp kaçan baba Gökhan Şahin, Taksim'de ağaçların yok olmaması adına yürüyen ünlülerin,...

HATAY'da cuma günü başlayan ve 2 günde kontrol altına alınabilen yangının faili olarak terör örgütünün işaret edilmesi üzerine Belen ilçesi Fatih Mahallesi'nde eşiyle beraber çocuklarını kucaklarına alıp kaçan baba Gökhan Şahin, Taksim'de ağaçların yok olmaması adına yürüyen ünlülerin, Hatay'daki yangına da bir tepki vermelerini beklediklerini belirterek, "Gelip ya da televizyonlara çıkıp 'içimiz yanıyor' gibi şeyler de duymadık. Yanan bizim memleketimiz başka memleket değil" dedi.

Belen ilçesi Fatih Mahallesi Petek Evlerde ikamet eden 2 çocuk babası Gökhan Şahin, yangının rüzgarın etkisiyle birden büyüdüğünü ve evlere kadar uzandığını ve korku dolu anlar yaşadıklarını anlattı. Çocuklarıyla beraber evde oturduğu esnada, ormanın üstünde bir yoğun bir duman gördüklerini söyleyen baba Şahin, 'Eşim, 'sis geliyor herhalde yağmur yağacak' dedi. Dikkatli baktığımda onun duman olduğunu fark ettim. Balkondan dikkatli baktığımda yangının ormanın ortasında başladığını gördüm. Eşim o an panik oldu ve 'burayı da yaktılar' diye bağırdı. Eşime çocukları alıp gitmesini, kapı ve pencereyi kapatıp peşlerinden geleceğimi söyledim. Apartmandan çıkarken komşuların da kapısını çalıp çıkmaları için uyardım? dedi.'CAN HAVLİYLE KOŞMAYA BAŞLADIK?Hatay yangınının en dehşet verici anlarından birinde çekilen karede kucağında çocuğuyla koşarken görülen Şahin, mahallede tutuşan bazı yerleri toprak atarak söndürmeye çalıştıklarını belirterek, 'Yangın sırasında sert bir rüzgar esti, birden bizim bulunduğum taraflarda alev aldı. Artık yapabileceğimiz bir şey de kalmamıştı. Çünkü alevlerin boyu bir apartman boyunu geçince herkes panik halinde kaçışmaya başladı. Bende o esnada koşmaya başladım, koşarken eşim ve çocuklarımın önümde koştuğunu fark ettim. Eşimin elinden küçük oğlumu aldığım gibi can havliyle ateşten uzak bir yere koşmaya başladık' dedi.'ÇOCUKLARIM HALEN KORKUYOR?Yangından dolayı 7 ve 3 yaşında olan çocukların büyük korku yaşadığını ve halen o korkuyu üstünden atamadıklarını belirten Şahin, 'Büyük oğlumu anneannesine bıraktım, gelemedi buraya, buranın halen yandığını düşünüyor. Küçük oğlumun psikolojisi daha kötü, yangın gününden beri kucağımdan inmiyor, hareketli bir çocuk olmasına rağmen çok durgunlaştı' dedi.'MİLYONLARCA AĞAÇ YANDI KİMSENİN SESİ ÇIKMADI?

Terör örgütü PKK'ya bağlı 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi'nin Hatay'daki yangınları başlattıklarını açıklamaları ve yetkililerin de fail olarak terör örgünü işaret etmeleri üzerine Taksim'de ağaçların yok olmaması adına yürüyen ünlülerin, Hatay'daki yangına da bir tepki vermelerini beklediklerini söyleyen Şahin, 'Bir ağaç için orada o kadar olaylar çıktı, o kadar şeyler yaşandı. Binlerce, belki de milyonlarca ağaç yandı, kimsenin sesi çıkmadı. Kimse bir şey söylemedi. Gelip ya da televizyonlara çıkıp 'içimiz yanıyor' gibi şeyler de duymadık. Yanan bizim memleketimiz başka memleket değil? diyerek tepki gösterdi.


Taksim, Hatay, Terör, Cuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hatay'daki yangından çocuklarını alıp kaçan baba: Taksim'de yürüyen ünlülerin sesi... - Son Dakika

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