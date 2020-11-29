HATİCE ASLAN'IN OĞLU EKİN ERGÖK ANNESİNİN İZİNDEN GİTMEDİ

Hatice Aslan'ın oğlu Ekin Ergök, tasarımcı kimliğiyle New

York'taki önemli markaların radarına girdi. Tasarımcı, dört yıldır yaşadığı

şehrin en popüler mekanlarının tasarımlarını üstlendi. Teşvikiye'de pek çok

sanatçıya ev sahipliği yapmış olan galeri ve restoran Union 22'nin kurucusu ve

tasarımcısı Ergök, yaratıcı dünyasını son yıllarda ABD'de konuşturuyor. Mimar

Sinan Üniversitesi'nde Grafik Tasarımı okuyan ve İngiltere ile İtalya'daki

eğitimlerinden sonra resme ve grafik tasarımına yoğunlaşan tasarımcı, 2018

yılında New York'ta kendi grafik tasarım stüdyosunu kurdu.