HATİCE ASLAN'IN OĞLU EKİN ERGÖK ANNESİNİN İZİNDEN GİTMEDİ

Hatice Aslan'ın oğlu Ekin Ergök, tasarımcı kimliğiyle New
York'taki önemli markaların radarına girdi. Tasarımcı, dört yıldır yaşadığı
şehrin en popüler mekanlarının tasarımlarını üstlendi. Teşvikiye'de pek çok
sanatçıya ev sahipliği yapmış olan galeri ve restoran Union 22'nin kurucusu ve
tasarımcısı Ergök, yaratıcı dünyasını son yıllarda ABD'de konuşturuyor. Mimar
Sinan Üniversitesi'nde Grafik Tasarımı okuyan ve İngiltere ile İtalya'daki
eğitimlerinden sonra resme ve grafik tasarımına yoğunlaşan tasarımcı, 2018
yılında New York'ta kendi grafik tasarım stüdyosunu kurdu.
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